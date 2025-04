Sector 6 | Un nou culoar de tip „kiss & ride” la şcoala Adrian Păunescu

16:30

Fostul ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost numit director interimar al Bibliotecii Naționale (BNaR). Acesta îl va înlocui pe predecesorul său, Adrian Cioroianu, suspendat temporar din funcție după ce a fost trimis în judecată în dosarul în care a divulgat informații nedestinate publicității, respectiv că jurnalista Emilia Șercan a cerut la BNaR teza de […]