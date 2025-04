Artiști internaționali la Frequenza Festival

15:20

Cod galben de vânt în Capitala joi, 10 aprilie, în intervalul 09:00‑23:00. Meteorologii precizează că, după-amiază vor fi și precipitații mixte. Mâine, 10 aprilie, Vremea va fi în continuare mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an, dar și vântoasă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în […]