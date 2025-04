Peste 20 de organizații cer liniște în parcurile din București: fără activități zgomotoase și stabilirea de „zone liniștite”

18:10

Renumita cântăreață americană Jennifer Lopez vine în România, vara aceasta. Artista va susține un concert, la București, în cadrul turneului Up All Night Live. Anunțul a fost făcut pe contul de Instagram iar, conform acestuia, reprezentația va avea loc pe 27 iulie. „Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. […] The post Jennifer Lopez vine în România appeared first on Buletin de București.