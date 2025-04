Jenifer Lopez la București. Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul din Piața Constituției

20:30

Bucureștenii sunt așteptați între 11‑13 aprilie la Târgul de Florii din Parcul IOR. Evenimentul are loc în zonă „Biserica Maramureșeană". La Târgul de Florii din Parcul IOR veți găsi: Intrarea este liberă.