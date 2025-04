Musicalul „My Fair Lady”, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, pe 3 mai

08:00

Sectorul Zero din Mogoşoaia, proiectul imobiliar pornit de fosta administraţie care a stârnit controverse cu privire și la legile matematicii, va fi anulat prin vot de Consiliul Local pentru că „nu mai este oportun”. Asta înseamnă că se va reveni asupra exproprierilor făcute, iar terenurile „puse deoparte” pentru a deveni construibile vor rămâne la stadiul […] The post „Sectorul Zero” din Mogoşoaia, care „a modificat” matematica, ar urma să fie anulat: „Nu mai este oportun” appeared first on Buletin de București.