Arena Națională, mai mult goală la meciul FCSB-CFR Cluj. Paștele a bătut derby-ul

15:20

Peste 3.500 de copii au fost trataţi în Spitalul „Dăruiește Viață”, construit exclusiv din donații și sponsorizări, în primul an de funcționare. Inițiativa #NoiFacemUnSpital continuă cu proiectul primului Campus Medical Pediatric din România, a cărui randare a fost prezentată publicului pentru prima dată, cu ocazia aniversării. Construcţia a început în 2018, când a fost turnată […] The post Spitalul „Dăruiește Viață”, primul an de activitate în cifre. Peste 3.500 de copii trataţi. Iniţiativa #NoiFacemUnSpital continuă appeared first on Buletin de București.