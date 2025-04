Sector 6 | Noi hamace vor fi montate în Parcul Liniei din Militari. Livrarea a fost întârziată

13:20

Elevii din Bucureşti şi Ilfov intră în vacanţa de Paște, vineri, 18 aprilie, odată cu sfârșitul modulului 4. Aceștia se vor întoarce în băncile unităților de învățământ la finalul lunii, pe 28 aprilie, când vor începe modulul 5. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, după vacanța prilejuită de sărbătorile pascale, elevii din Bucureşti şi Ilfov […] The post Vacanța de Paște a elevilor bucureșteni, de pe 18, până pe 27 aprilie. Este ultima înainte de examenele de final de an appeared first on Buletin de București.