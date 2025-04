Nicuşor Dan spune că e de acord ca Primăria Sectorului 1 să cumpere Casa Dinu Lipatti

18:20

Încă un tramvai vechi de la STB a deraiat în intersecția de Dristor. Din imagini reiese că boghiurile s-au rupt, iar tramvaiul a blocat una dintre benzile de circulație. „Liniile 1, 10, 11, 19 si 23 – blocate in zona Bd. Camil Ressu/Sos. Mihai Bravu, pe sensul spre Zetari, respectiv spre Banu Manta. Cauza: deraiere”, […] The post FOTO | Încă un tramvai vechi a deraiat. Intersecția de Dristor, blocată appeared first on Buletin de București.