Tariful pentru parcarea de la Străulești crește consistent de la 1 Mai. Se elimină facilitatea pentru cei cu abonament de metrou

14:40

Douăsprezece trenuri noi de metrou ar urma să fie cumpărate pentru Magistrala 4, Gara de Nord-Străuleşti. Investiţia se ridică la peste un miliard lei, iar odată cu implementarea sa, vechile metrouri Astra IVA ar urma să fie scoase din circulaţie, se arată într-un proiect al Ministerului Transporturilor pus în consultare publică. Trenuri noi pentru Magistrala […]