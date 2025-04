Ateliere de artă pentru copii la Art Safari, după Sărbătorile Pascale

10:20

În Capitală încep tratamentele împotriva ţânţarilor adulți. Pe 14 aprilie, autoritățile au demarat pulverizarea substanțelor, pentru larve. Măsura este luată, în fiecare an, o dată cu creșterea temperaturilor, când apar și țânțarii. Acțiunile sunt derulate de Compania Municipală Eco Igienizare București, din subordinea PMB. Este primul tratament de dezinsecție din acest an și sunt vizați […]