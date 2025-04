Vreme instabilă în București până sâmbătă: 20 de grade, dar și vânt moderat

12:50

Tramvaiul Iepurașului, o inițiativă de Paște a Societății de Transport București (STB) va circula joi, 17 aprilie, pe traseul liniei 10 din Capitală. „Joi, 17 aprilie, STB organizează o surpriză de sărbătoare pentru cei mici și cei mari: un tramvai de epocă va străbate traseul liniei 10, într-o cursă festivă dedicată Paștelui! Plecarea este la […]