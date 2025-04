Bucureștiul, pe locul al treilea în topul capitalelor europene de vizitat anul acesta

10:50

Datoria Primăriei Capitalei către ELCEN a ajuns la 1.3 miliarde de lei, notează jurnaliştii de la Economica.net, care citează o informare a consilierilor generali PSD-PNL. La început de an, datoria era cotată la 1.18 miliarde, spuneau reprezentanţii ELCEN. În schimb primarul general, Nicuşor Dan, avansa o sumă de 400-500 de milioane de lei. Potrivit consilierei […] The post Datoria Primăriei Capitalei către ELCEN ar fi crescut cu 100 de milioane de lei într-un trimestru. Edilul general contestă cifrele appeared first on Buletin de București.