CONIL Fest – Flori de Mai, la Circul Metropolitan, pe 10 și 11 mai

Patru linii STB nu mai întorc la „Arena Națională", duminică 20 aprilie. Pentru a permite accesul în siguranță al publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB și CFR Cluj, programat duminică, 20.04.2025, începând cu ora 20:00, dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, liniile 86, 90 și 143 nu mai întorc la „Arena Națională".