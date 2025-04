„Iarmaroc şi negoț din Bucureştii de odinioară”, istoria târgurilor şi pieţelor bucureștene

08:40

„Se simte ca un început de drum", spune Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, la un an de la deschiderea primului spital de oncologie pediatrică din România, construit exclusiv din donații. În acest interval, au fost realizate peste 3.500 de intervenții, iar numărul copiilor tratați de cancer s-a triplat. Inițiativa #NoiFacemUnSpital continuă cu proiectul primului Campus