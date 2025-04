Ilfov | Încep tratamentele de combatere a țânțarilor

09:00

O societate de transport persoane din Sectorul 4 a primit o amendă consistentă de la ANPC, pentru felul cum arată autovehiculele folosite pentru desfășurarea activității. Comisarii pentru protecția consumatorilor din sectorul 4 au desfășurat joi o acțiune de control la SC Mototolea Com Serv SNC – Autogara Mototolea Berceni, în vederea verificării respectării prevederilor legale […]