Sector 6 | 27 de spații comerciale din piețe și centre comerciale vor fi scoase la licitație

23:00

Cursele primului tren privat între București și Iași ar fi trebuit să înceapă să circule din mai. Din cauza războiului din Gaza, garniturile achiziționate de o companie din Iași din Israel nu au ajuns la timp. Prin urmare, lansarea traseului a fost amânată pentru septembrie. Din cele 33 de trenuri achiziționate anul trecut de compania […] The post Primul tren privat între București și Iași își amână intrarea în circulație din cauza războiului din Gaza appeared first on Buletin de București.