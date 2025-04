Fată amenințată cu pistolul, în centrul Capitalei, de un tânăr care s-a dat polițist și i-a luat telefonul

14:40

Primăria Capitalei nu va plăti nici în aprilie datoriile pentru linia 5 de tramvai, lucrare care trebua să fie gata încă din februarie. Nicușor Dan a explicat că instituția nu are bani luna aceasta, pentru că bugetul a fost votat recent. Totuși, primarul general a menționat că sunt prevăzute 80 de milioane de lei în […]