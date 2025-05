Procesul „Pasajul Pipera”. Primăria Capitalei, executată silit de Gigi Becali. Despăgubiri de peste 700.000 euro

07:50

La 23 de ani și după doar o lună de muncă într-o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 4, Tamila Andreea Cristescu, fiica unui pesedist anti-UE, Radu Cristescu, a fost detașată la Consulatul General al României din New York, scrie Snoop. Fostul deputat PSD Radu Cristescu este cunoscut pentru pozițiile sale anti-UE și ca invitat […]