Liberalul Stelian Bujduveanu va conduce Primăria Capitalei până la alegeri

11:30

Fosta fabrică Dâmboviţa, cunoscută în trecut drept Tăbăcăria Naţională, este demolată pentru a face loc unui proiect imobiliar, informează portalul Economica.net. Terenul a fost cumpărat de Vastint, o companie imobiliară care are aceiaşi acţionari ca şi IKEA. Parte din construcţiile de pe terenul care are deschidere inclusiv în Splaiul Unirii au fost deja demolate, arată […] The post Fosta fabrică de încălţăminte Dâmboviţa de pe Splaiul Unirii, demolată pentru un nou proiect imobiliar appeared first on Buletin de București.