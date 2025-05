Amzei Block Party, un eveniment marca La Mița Biciclista

07:10

A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru racordarea directă a CET Vest la sistemul național de transport al gazelor naturale al Transgaz, scrie Profit.ro. Măsura urmărește să elimine tariful de distribuție plătit în prezent de termocentralele ELCEN către Distrigaz Sud Rețele, parte a grupului Engie. Ministerul Energiei a transmis că centralele ELCEN sunt în prezent […]