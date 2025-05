Traseul marșului pro-european de Ziua Europei. Recomandările Brigăzii Rutiere

11:10

Capitala se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, până pe 9 mai, la ora 10. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Potrivit ANM, rafalele vor atinge 40…50 km/h, iar cantitățile de apă vor depăși 20…40 l/mp. Atenționarea de cod galben va fi în vigoare în Oltenia, […]