Nouă linii STB au program prelungit pentru meciul Dinamo-Rapid

Teatrul Masca împlinește 35 de ani de activitate și organizează, între 23 și 25 mai, un weekend aniversar care reunește un manifest artistic, spectacole, tururi performative, discuții curatoriate, lansări, activări participative și seri de muzică. Evenimentele au loc în teatru dar și în grădină instituției. Weekendul aniversar culminează sâmbătă, 24 mai, zi care marchează lansarea […]