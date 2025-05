A fost atribuit un prim contract pentru drumul de mare viteză Bucureşti – Giurgiu. Harta cu posibilele trasee

02:50

Târgul Anticarilor revine în Parcul Obor în perioada 22-25 mai. La eveniment vor participa 70 de expozanți din București și din toată țara. Pe aleile parcului vor fi picturi, sculpturi, gravuri, piese de mobilier, monede și bancnote vechi, cărți rare, fotografii de epocă și discuri de vinil, printre obiectele pline de povești și istorie.