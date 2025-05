Restricţiile anunţate de Brigada Rutieră a Capitalei pentru „Străzi Deschise”

05:00

Pe 21-22 iunie, în Parcul Titan (Zona „Calul Titanilor" – Scena Mare) va avea loc WishFest – Festivalul Lampioanelor pe Apă. Fiecare lampion va spune povestea celui care îl lansează. Participanții vor avea parte de muzică live și mii de lampioane. Lampioanele sunt create din materiale prietenoase cu mediul, iar la finalul fiecărei seri se […]