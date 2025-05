Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare

10:40

Scena I, dubla 1, într-un Bucureşti post-alegeri, în care Nicușor Dan va fi câștigat în fața lui George Simion și pleacă la Cotroceni. Scaunul din regina Elisabeta rămâne fără ocupant. Partea de ţară care voia să păstreze drumul pro-european răsuflă uşurată, Capitala abia începe să fiarbă. Mai precis, partea politică a Bucureștiului, că cetăţenii s-or […]