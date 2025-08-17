O nouă lovitură pentru Andrew Tate! Ce a pățit controversatul milionar în Marea Britanie

22:20

După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu au aflat și dacă vor avea băiețel sau fetiță. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Teodor ne povestește cum a reacționat în momentul în care a primit marea veste, când urmează să nască soția sa, Ionela, și cum decurg pregătirile în așteptarea bebelușului.