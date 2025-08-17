15:40

Teodora Marcu ar fi împlinit astăzi 24 de ani, însă, viața ei s-a încheiat mult mai repede. Ziua tinerei a fost marcată pe Facebook, de o rudă, care a postat un mesaj tranșant. Evenimentul care trebuia să fie unul dintre cele mai fericite din viața familiei Teodorei Marcu s-a transformat într-o zi neagră, plină de dor și doliu.