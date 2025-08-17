Raluca Pastramă, declarații exclusive după ce a ajuns la o înțelegere cu tatăl fetiței sale, Ibrahim Hanifi! Ce a acceptat bruneta de dragul fiicei
SpyNews, 17 august 2025 22:30
După procese și întâlniri la tribunal, Raluca Pastramă și tatăl fetiței sale de doar trei ani, Maryam, au ajuns la o înțelegere. De dragul fiicei lor, cei doi foști parteneri, care au divorțat anul trecut, au stabilit ce se va întâmpla pe mai departe cu micuța lor. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Raluca Pastramă vorbește despre ultima înfățișare la tribunal cu Ibrahim Hanifi.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
22:30
Raluca Pastramă, declarații exclusive după ce a ajuns la o înțelegere cu tatăl fetiței sale, Ibrahim Hanifi! Ce a acceptat bruneta de dragul fiicei # SpyNews
După procese și întâlniri la tribunal, Raluca Pastramă și tatăl fetiței sale de doar trei ani, Maryam, au ajuns la o înțelegere. De dragul fiicei lor, cei doi foști parteneri, care au divorțat anul trecut, au stabilit ce se va întâmpla pe mai departe cu micuța lor. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Raluca Pastramă vorbește despre ultima înfățișare la tribunal cu Ibrahim Hanifi.
22:30
Șase luni de la moartea lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa! Sora lui, interviu exclusiv și plin de durere. Cum i-a apărut în vis și ce i-a spus # SpyNews
La doar 28 de ani, viața lui Andrei Perneș s-a încheiat fulgerător, într-o fracțiune de secundă, pe 19 februarie 2025, când tânărul a fost victima unui accident rutier grav, din care, din păcate, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Moartea fostului concurent de la Mireasa a lăsat un gol imens în sufletul familiei, iar acum, la jumătate de an de la tragedie, sora lui, Andrada, își deschide sufletul pentru Spynews.ro și vorbește despre durerea cu care ea și părinții ei învață să trăiască. Cum i-a apărut Andrei în vis, ce i-a transmis și ce semne îi dă din lumea de dincolo. Declarații emoționante!
22:30
Imagini rare cu Kira Hagi! Cum au surprins-o paparazzii pe frumoasa fiică a lui Gheorghe Hagi | PAPARAZZI # SpyNews
Paparazzii au surprins-o recent pe Kira Hagi, fiica celebrului Gheorghe Hagi, într-o apariție rară și naturală. Tânăra, cunoscută pentru talentul și discreția ei, a fost fotografiată într-un moment relaxat, care arată o altă latură a vieții ei, departe de lumina reflectoarelor.
22:30
Lovitură pentru Andreea Bostanică! Nu reuşeşte să obţină ceva ce îşi doreşte cu orice preț! Autorităţile i-au dat block # SpyNews
Lovitură după lovitură pentru Andreea Bostănică! Influencerița nu reușește să obțină ceva ce își dorește cu orice preț! Autoritățile i-au dat block! Cum a reacționat Andreea Bostănică. Informații exclusive!
22:30
EXCLUSIV | Călin Geambașu îi dă lovitura de grație fostei iubite | Documentul care o face K.O. # SpyNews
Călin Geambașu îi mai dă o lovitură fostei partenere: după ce a obținut resdeschiderea dosarului în care o acuză de inducerea în eroare a organelor judiciare, artistul o execută silit, pentru nerespectarea unui contract.
Acum o oră
22:10
Marilu Dobrescu, imagine romantică alături de noul iubit! Influencerița radiază de fericire în brațele bărbatului | FOTO # SpyNews
Aflată într-o nouă vacanță, Marilu Dobrescu și-a surprins fanii cu o fotografie romantică alături de noul ei iubit. Cu zâmbetul pe buze și vizibil îndrăgostită, influencerița radiază de fericire în compania partenerului de viață.
Acum 2 ore
21:30
Imagini superbe de la nunta Alinei Eremia cu Eduard Barbu! Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o ceremonie de poveste | VIDEO # SpyNews
Alina Eremia și Eduard Barbu au spus „DA” și în fața lui Dumnezeu, iar petrecerea care a urmat a avut loc într-un cadru de vis! Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o nuntă superbă, plină de emoție și eleganță. Imaginile de la ceremonie nu mai au nevoie de absolut nicio descriere.
Acum 4 ore
20:30
Ingredientul banal care păstrează strugurii proaspeți mai mult timp. Trucul simplu pe care-l vei pune mereu în aplicare # SpyNews
Dacă strugurii pe care îi cumperi se strică în scurt timp, probabil că nu îi depozitezi corect. E important să știi că dacă folosești un ingredient banal și îi speli cum trebuie, se pot menține proaspeți până la 21 de zile.
19:50
Cum arată Maria Covașa, fosta concurentă de la Insula Iubirii, după ce și-a pus silicoane. Cât de sexy a pozat fosta iubită a lui Dani boy | FOTO # SpyNews
Maria Covașa, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și-a făcut o schimbare îndrăzneață. A decis să își mărească bustul așa că și-a pus silicoane. Cum arată acum și cât de sexy e fosta iubită a lui Dani boy.
19:00
Laura Giurcanu, în șoc! Vocea ei a fost clonată cu AI pentru o reclamă la sprâncene. Cum a reacțuonat influencerița | FOTO # SpyNews
De curând, Laura Giurcanu a descoperit că vocea ei a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale și folosită fără acordul ei într-o reclamă la un creion de sprâncene.
Acum 6 ore
18:30
Natura se dezlănțuie! Meteorologii au emis cod roșu! Sunt anunțate furtuni puternice, descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România # SpyNews
Natura se dezlănțuie din nou! Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vreme severă, valabilă pentru mai multe județe din România. Sunt anunțate furtuni puternice, descărcări electrice frecvente, vânt intens și grindină de mari dimensiuni.
18:00
Andrew Tate se confruntă cu noi probleme legale, de această dată în Marea Britanie. Poliția britanică i-a confiscat avansul plătit pentru un bolid de lux, în cadrul unei anchete financiare care vizează activitățile sale.
17:30
Abia acum a dezvăluit ce a făcut în România! Paris Hilton, gest emoționant pentru copiii nevoiași din Craiova | FOTO # SpyNews
Paris Hilton a surprins pe toată lumea după ce a dezvăluit ce a făcut în timpul vizitei discrete în România. Starul a fost implicat într-un gest profund emoționant: a oferit sprijin copiilor nevoiași din Craiova, vizitând un centru social și făcând donații importante.
Acum 8 ore
16:30
Panică la bordul unui avion care decolase din Grecia! După ce aeronava a decolat din Corfu, motorul a luat foc. Aproximativ 250 de pasageri erau cât pe ce să fie victimele unei posibile tragedii. Iată cum s-a petrecut incidentul!
15:40
Teodora Marcu, tânăra omorâtă în Cosmopolis, ar fi împlinit azi 24 de ani! Ziua ei a fost marcată printr un mesaj trist, pe Facebook # SpyNews
Teodora Marcu ar fi împlinit astăzi 24 de ani, însă, viața ei s-a încheiat mult mai repede. Ziua tinerei a fost marcată pe Facebook, de o rudă, care a postat un mesaj tranșant. Evenimentul care trebuia să fie unul dintre cele mai fericite din viața familiei Teodorei Marcu s-a transformat într-o zi neagră, plină de dor și doliu.
15:40
Oana Lis, declarații emoționante, la Summer Star. a vorbit cu Viorel Lis despre ce se va întâmpla după moartea lui: "A fost și la terapie pe tema asta" # SpyNews
Oana Lis a fost prezentă în platoul emisiunii Summer Star, acolo unde a dezbătut mai multe subiecte, printre care și ce se va întâmpla după moartea soțului său, Viorel Lis. Ea a transmis că a discutat deja despre asta cu partenerul sau și știe ce va avea de făcut.
Acum 12 ore
14:40
Teodora Marcu, tânăra omorâtă în Cosmopolis, ar fi împlinit azi 24 de ani! Ziua ei a fost marcată printr un mesaj trist, pe Faceb # SpyNews
Teodora Marcu ar fi împlinit astăzi 24 de ani, însă, viața ei s-a încheiat mult mai repede. Ziua tinerei a fost marcată pe Facebook, de o rudă, care a postat un mesaj tranșant. Evenimentul care trebuia să fie unul dintre cele mai fericite din viața familiei Teodorei Marcu s-a transformat într-o zi neagră, plină de dor și doliu.
14:00
Andreea Tonciu, vacanță exclusivistă în Turcia, cu soțul. Cât plătește vedeta pentru o noapte de cazare la hotelul de cinci stele | FOTO # SpyNews
Andreea Tonciu petrece momente de neuitat în Turcia, alături de soțul ei, Daniel Niculescu. Cei doi se răsfață într-un hotel de cinci stele, pentru care au scos sume piperate din buzunare. Iată cum își petrec cei doi timpul!
13:20
Larisa Udilă, însărcinată pentru a doua oară, a dezvăluit sexul bebelușului! Vedeta a izbucnit în plâns | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă este însărcinată cu cel de al doilea copil, iar acum a dezvăluit sexul bebelușului. Vedeta a marcat momentul pe Instagram, cu o postare emoționantă în care a început să plângă de fericire. Iată ce va avea bruneta!
12:40
Vedeta de la Hollywood care și-a cerut logodnicul în căsătorie! Ce s-a întâmplat după ce artista a îngenuncheat în fața lui. Imaginile fac înconjurul Internetului | FOTO # SpyNews
O vedetă de la Hollywood și-a impresionat profund urmăritorii de pe Instagram, atunci când a postat faptul că i-a cerut mâna logodnicului său. Roșcata și-a cunoscut partenerul acum trei ani și a decis că este timpul să facă și ea pasul cel mare.
11:40
Nouă copii, căutați toată noaptea în munți, după ce s-au rătăcit, prin frig și întuneric. În ce stare i-au găsit salvamontiștii | FOTO # SpyNews
Un grup de 11 persoane, dintre care nouă copii, s-a rătăcit sâmbătă seara în Munții Rodnei. Salvamontiștii din Maramureș au găsit, într-un final, persoanele care s-au pierdut, în jurul orei 3.30. Iată ce s-a întâmplat cu ei!
11:10
Adulții care au inclus acest fruct în alimentația lor zilnică au raportat o calitate mai bună a somnului, conform unui studiu efectuat recent. Așadar, cercetătorii au venit cu soluția pentru un somn mai odihnitor. Iată ce fruct trebuie să consumi!
10:20
Andreea Bostanică lămurește: are sau nu datorii? Vorbește despre suma de un milion de euro # SpyNews
Andreea Bostanică face un mesaj public, referitor la speculațiile cum că ar avea datorii. Tânăra a postat un instastory în care a scris doar despre acest subiect și se pare că și-a lămurit urmăritorii. Ce spune Andreea Bostanică despre "firma sa cu datorii".
Acum 24 ore
09:40
Lorena Popa, celebra tiktokeriță, s-a măritat! Imagini inedite de la nuntă! Ce rochie a ales | FOTO # SpyNews
Imagini de colecție de la nunta Lorenei Popa. Influencerița s-a măritat și a postat numeroase fotografii de la marele eveniment. Desigur, a avut și doi invitați patrupezi îmbrăcați corespunzător. Iată ce rochie a ales Lorena Popa și cum și-a îmbrăcat cățeii!
16 august 2025
23:50
Elena Udrea, escapadă la munte, în familie! Cum s-a fotografiat fostul politician alături de fiica și iubitul ei, Adrian Alexandrov | FOTO # SpyNews
Elena Udrea se bucură din plin de libertate! Fostul politician s-a relaxat câteva zile în natură, alături de fiica sa și partenerul de viață, Adrian Alexandrov. Imaginile făcute publice de fostul ministru al Turismului demonstrează ce vibe bun există în familia recent reunită.
23:20
Zodia care va avea parte de o veste bună din străinătate. Va auzi, în sfârșit, ceea ce aștepta de mult # SpyNews
Vești bune pentru o anumită zodie! Universul are, în sfârșit, o surpriză mult așteptată pentru acești nativi. În perioada următoare, persoanele născute sub acest semn zodiacal vor primi o informație importantă, ceva ce așteptau de mult timp.
23:00
Alina Eremia și Eduard Barbu, dans incendiar în calitate de soț și soție! Artista radiază de fericire | FOTO # SpyNews
Alina Eremia și Eduard Barbu au oferit un moment spectaculos pe ringul de dans, la scurt timp după ce au devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu! Cei doi au încins atmosfera cu un dans plin de emoție și pasiune, în calitate de cuplu proaspăt căsătorit.
Ieri
22:30
Cât de bine arată Andreea Voica, fiica Nicoletei Voica. Artista de muzică populară a împlinit 50 de ani: "Nici nu-mi vine să cred" | FOTO # SpyNews
Andreea Voica, fiica celebrei artiste de muzică populară Nicoleta Voica, impresionează prin frumusețea și eleganța ei. Artista a sărbătorit recent frumoasa vârstă de 50 de ani și continuă să atragă privirile, afișând un look fresh și plin de energie.
22:10
Situație bizară în dosarul crimei de la Padina: fiii Sidoniei s-au supărat pe judecători, deși aceștia le-au făcut toate poftele, lăsându-i acasă și oferindu-le permisii.
22:10
Daniela Gyorfi şi fiica petrec timp în raiul femeilor! Ce fac cele două când artista nu are concerte # SpyNews
Daniela Gyorfi a ieșit la shopping împreună cu fiica sa, Maria. Cele două au fost surprinse de paparazzii Spynews în mai multe magazine dintr-un centru comercial, în timp ce se uitau la diferite articole vestimentare. Iată cât de mare a crescut Maria!
22:10
Iulia Sălăgean a urmat exemplu lui Gabi Bădălău, după scandalul cu tatăl fiicei sale, Alex Bodi. Ce gest a făcut soție a afaceristului # SpyNews
Iulia Sălăgean a urmat exemplul lui Gabi Bădălău, după scandalul cu Alex Bodi! Decizie neașteptată! Gestul pe care l-a făcut fosta soție a afaceristului. Spynews.ro are informații exclusive.
21:30
Anunț de ultimă oră! Cod de inundații majore în România! Hidrologii au emis atenționări pentru 29 de județe din țară | HARTA # SpyNews
Cu puțin timp în urmă, hidrologii au emis coduri de inundații pentru nu mai puțin de 29 de județe din România, din cauza cantităților mari de precipitații și a riscului crescut de viituri. Mai multe râuri sunt sub atenționare hidrologică.
21:10
Afacerea Ioanei Grama e pe butuci. Influencerița recunoaște că business-ul ei e în derivă: "Cheltuielile sunt foarte mari..." | VIDEO # SpyNews
Ioana Grama trece printr-o perioadă dificilă în ceea ce privește afacerea pe care o are. Influencerița a mărturisit cu sinceritate că brandul său de haine nu mai aduce profit și, din contră, se confruntă cu mari cheltuieli.
20:40
Prima imagine cu Alina Eremia în rochie de mireasă! Cum arată artista într-una din cea mai importantă zi din viața ei | FOTO # SpyNews
Prima imagine cu Alina Eremia în rochie de mireasă a cucerit internetul! Artista radiază de fericire într-una dintre cele mai speciale zile din viața ei. Îmbrăcată într-o rochie elegantă, cu un design simplu, dar spectaculos, artista a strălucit la propria nuntă.
20:10
Sore, imagini rare alături de părinții ei! Cum arată cei care i-au dat viață artistei | FOTO # SpyNews
Sore le-a făcut o surpriză fanilor și a publicat pe rețelele sociale câteva imagini rare alături de părinții ei. Artista a ales să împărtășească un moment de familie special: și-a sărbătorit tatăl în Madrid.
19:10
Incendiu uriaș în județul Gorj! Ard sute de hectare, localnicii fug cu copiii în brațe | FOTO # SpyNews
Un incendiu de proporții a izbucnit astăzi, 16 august, în județul Gorj, unde peste 200 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări. Potrivit Antena 3 CNN, focul s-a extins rapid și a ajuns până la locuințe, provocând panică printre localnici.
19:00
Jeff Bezos, în doliu la două luni de la nuntă. Mama milionarului s-a stins din viață: „A luptat cu demnitate și curaj” # SpyNews
Jeff Bezos trece prin clipe dificle. După ce și-a unit destinul cu Lauren Sánchez în urmă cu doar două luni, mama miliardarului s-a stins din viață. Vestea a îndurerat întreaga familie.
18:20
Cristina Ich își sărbătorește mama! Imagini de colecție cu influencerița și femeia care i-a dat viață: "Sunt cea mai mândră..." | FOTO # SpyNews
Zi de mare sărbătoare în familia Cristinei Ich. Mama influenceriței își sărbătorește ziua de naștere, iar aceasta a publicat câteva imagini de colecție alături de cea care i-a dat viață, cu o descriere emoționantă.
17:40
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună de când iubitul ei, Felix Baumgartner a murit! Ce a transmis vedeta: "Eram fericiți împreună..." | VIDEO # SpyNews
La o lună de când Felix Baumgartner s-a stins din viață, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoționant. Cu durere și sinceritate, vedeta a împărtășit câteva gânduri despre pierderea suferită, amintindu-și cu drag de momentele petrecute alături de regretatul sportiv.
17:10
Un bărbat a murit după ce a ignorat steagul roșu arborat pe litoralul românesc! S-a format din nou un lanț uman pentru a ajuta salvamarul | FOTO # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața pe litoralul românesc, după ce a intrat în mare deși era arborat steagul roșu, un semn clar că înotul este interzis din cauza condițiilor periculoase. Mai mulți turiști au format un lanț uman pentru a sprijini intervenția salvamarului.
16:40
Alina Eremia și logodnicul ei, Eduard Barbu, s-au căsătorit! Cei doi îndrăgostiți au devenit, oficial, soț și soție în mare secret # SpyNews
Surpriză de proporții în lumea mondenă din România! Alina Eremia și bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, Eduard Bardu, s-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor. Cei doi îndrăgostiți au spus „DA” în fața ofițerului stării civile, și ar fi devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu.
15:50
Simona Gherghe a răbufnit! Ce s-a întâmplat după ce a auzit involuntar mai mulți bărbați vorbind la o terasă: “Am așa un gust amar” # SpyNews
Simona Gherghe și-a expus experiența de la o terasă pe Instagram. În timp ce-și aștepta copiii să iasă de la înot, prezentatoarea a auzit întâmplător mai mulți bărbați vorbind. Iată ce a deranjat-o pe Simona Gherghe!
15:10
Îl recunoști? Astăzi împlinește 43 de ani și e una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi: "De ziua mea am obiceiul să închid telefonul" | FOTO # SpyNews
Una dintre cele mai cunoscute voci din România își sărbătorește astăzi ziua de naștere! A ales să marcheze această zi printr-o fotografie cu el încă de când avea 3 ani. Iată despre cine este vorba!
14:40
Ce au făcut Alina Eremia și logodnicul ei, Edi Barbu, înainte de nuntă! Cum i-au surprins paparazzii # SpyNews
Alina Eremia și viitorul ei soț, Edi Barbu, pun la punct ultimele detalii înainte de nuntă. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews în timp ce erau ocupați cu diferite activități, pentru a fi gata de marele eveniment. Iată ce făceau amorezii!
13:40
Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite a împlinit 46 de ani! Ce mesaj emoționant a primit din partea soției sale, Mădălina | FOTO # SpyNews
Chef Orlando Zaharia își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Juratul de la Chefi la cuțite a primit multe urări pe Instagram, dar cea mai emoționantă este de la soția sa, Mădălina. Iată ce mesaj i-a transmis femeia bucătarului!
13:00
Cel mai nou trend de beauty de pe TikTok: să pari obosită. Cum se realizează un astfel de machiaj și ce vedetă a dat startul | VIDEO # SpyNews
Încă un trend face furori pe TikTok, dar de această dată, unul cât se poate de bizar. "Să pari obosită" este noua modă în rândul femeilor mai ales. Acestea postează numeroase videoclipuri pe rețelele sociale în care arată cum se machiază pentru a părea epuizate.
11:40
Un obiect misterios se apropie de Pământ și, conform unui profesor de la Harvard, ar putea fi mai mult decât o simplă cometă. Cercetătorul nu exclude ipoteza că ar fi o navă extraterestră, însă studiul său nu a fost încă confirmat de alți specialiști.
11:00
Maria de la Insula Iubirii s-a schimbat radical. Blondina și-a făcut o intervenție cosmetică la nivelul feței, care îi transformă total chipul. Iată la ce servicii a apelat soția lui Marius!
10:20
Diana Munteanu arată demențial în costum de baie! Prezentatoarea de la Neața îți taie răsuflarea cu silueta de vis, în vacanța din Santorini | FOTO # SpyNews
Diana Munteanu arată senzațional la cei 46 de ani ai săi! Prezentatoarea de la Neața a făcut furori pe Instagram, cu ultimele fotografii postate, în costum de baie. Iată ce siluetă de invidiat are blondina!
09:40
Geanina Ilieș, experiență inedită la o petrecere. Prezentatoarea s-a distrat cu Naomi Campbell | FOTO # SpyNews
Geanina Ilieș s-a fotografiat într-un outfit complet alb și a plecat la petrecere! Prezentatoarea s-a întâlnit în club cu nimeni alta decât celebra Naomi Campbell. Iată în ce circumstanțe s-au întâlnit cele două!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.