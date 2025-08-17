22:30

La doar 28 de ani, viața lui Andrei Perneș s-a încheiat fulgerător, într-o fracțiune de secundă, pe 19 februarie 2025, când tânărul a fost victima unui accident rutier grav, din care, din păcate, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Moartea fostului concurent de la Mireasa a lăsat un gol imens în sufletul familiei, iar acum, la jumătate de an de la tragedie, sora lui, Andrada, își deschide sufletul pentru Spynews.ro și vorbește despre durerea cu care ea și părinții ei învață să trăiască. Cum i-a apărut Andrei în vis, ce i-a transmis și ce semne îi dă din lumea de dincolo. Declarații emoționante!