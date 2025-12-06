Imobile fără autorizație, degradate sau abandonate – probleme majore
MainNews.ro, 6 decembrie 2025 10:20
România se confruntă cu grave probleme legate de baraje, majoritatea fiind în stare de degradare sau fără autorizație de funcționare. Raportul Curții de Conturi din 2023 evidențiază riscurile pentru siguranța populației și bunurilor din zonă. Lipsa specialiștilor și comunicarea deficitară complică situația. Raportul Curţii de Conturi 2023 evidențiază degradarea barajelor din România Din cele 2.013 …
• • •
Acum 10 minute
10:30
Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat mii de angajați pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, gestionând campania fără incidente majore. Au fost înregistrate 21 de sesizări privind fapte nelegale, iar alegătorii pot vota cu acte de identitate valide. Detalii despre măsurile de securitate și procesul electoral sunt disponibile. Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat suplimentar 3.500 …
10:30
Aurel Ţicleanu, legendarul jucător al Universității Craiova, laudă parcursul lui Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB. Cu 34 de puncte, Dinamo joacă pe 6 decembrie în Superliga, având toate motivele să fie optimistă. Kopic subliniază importanța meciului și pregătește echipa pentru o confruntare spectaculoasă. Aurel Ţicleanu, legendar al Universității Craiova, laudă parcursul lui Dinamo în acest …
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:30
Miniștrii se schimbă frecvent, iar Steaua se confruntă în continuare cu probleme legate de promovare. Victor Pițurcă, fost atacant, și-a exprimat dezamăgirea față de demisia lui Ionuț Moșteanu, sperând că noul ministru va găsi soluții. Situația afectează echipa și fanii acesteia. Miniștrii se schimbă frecvent, afectând echipa Steaua Victor Pițurcă avea așteptări de la fostul …
09:30
Sorana Cîrstea, jucătoare română de tenis și locul 43 WTA, a anunțat că 2026 va fi ultimul său an în circuit. Într-un mesaj emoționant, ea își exprimă iubirea pentru tenis și dorința de a încheia cariera într-o notă pozitivă, așteptând cu nerăbdare să-și vadă fanii alături de ea. Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, …
Acum 4 ore
08:30
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026. România poate întâlni Statele Unite, Australia și Paraguay, având șanse să scrie un nou capitol în fotbalul românesc. Calificarea depinde de meciurile din play-off. Suporterii ar putea vedea naționala pe stadioane moderne. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat tragerea la sorți …
08:20
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 în România a generat controverse majore și reacții intense pe scena politică. CCR a decis reluarea întregului proces electoral cu doar două zile înainte de turul II. Declarațiile lui Marcel Ciolacu, Călin Georgescu și Elena Lasconi evidențiază tensiunea din țară. Detalii despre intervențiile externe și impactul asupra democrației. Curtea Constituțională …
07:20
La un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, România se confruntă cu fracturi sociale profunde. Analiștii discută despre impactul deciziei Curții Constituționale asupra democrației, încrederea publicului în instituții și polarizarea societății. Discursul politic și viitorul democrației rămân sub semnul întrebării. Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a creat confuzie și diviziune …
Acum 6 ore
06:20
Fostul primar Nicușor Dan a generat o situație gravă în Sectorul 5, când o femeie a fost dusă la spital după o întâlnire tensionată privind un bloc fără electricitate. Criticile aduse lui Dan subliniază lipsa de empatie în gestionarea problemelor cetățenilor, evidențiind birocrația din administrația bucureșteană. Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, a fost criticat …
Acum 8 ore
03:20
Fosta parteneră de afaceri acuză mercenarul Horațiu Potra de înșelăciune de 500.000 de dolari # MainNews.ro
Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză mercenarul de fraudă, solicitând redeschiderea unei anchete legate de un contract de împrumut de 500.000 dolari. Aceasta susține că banii au fost cheltuiți pentru proprietățile sale din Mediaș. Judecătorii au aprobat redeschiderea dosarului pentru administrarea probelor. Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză că …
02:40
Premierul Ilie Bolojan a susținut un briefing la Palatul Victoria, în care a abordat criza de apă din Prahova și Dâmbovița. Acesta a reafirmat că Apele Române dețin răspunderea principală, refuzând să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului. Află mai multe despre situația actuală și declarațiile oficiale. Premierul Ilie Bolojan a organizat …
02:40
Gheorghe-Liviu Odagiu a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), având un mandat ce începe la 1 ianuarie 2026. Odagiu are o experiență de peste două decenii în sistemul judiciar, fiind anterior președinte al Curții de Apel Alba Iulia. În același timp, Bogdan-Silviu Staicu a fost ales vicepreședinte al CSM. CSM l-a ales …
Acum 12 ore
01:40
Execuția își asumă legea pensiilor speciale pentru magistrați în ședința extraordinară # MainNews.ro
Executivul își asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraților, în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședința extraordinară pentru adoptarea proiectului este programată pentru mâine, dar aprobarea depinde de avizul Consiliului Legislativ. Află ultimele detalii! Guvernul își asumă răspunderea pentru legea pensiilor speciale ale magistraților Ședința extraordinară este programată pentru mâine, după …
01:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat reluarea alimentării cu apă în județele afectate, inclusiv Prahova, posibil în această seară. Deși apa poate să nu fie potabilă, aceasta va putea fi utilizată pentru alte nevoi. Autoritățile lucrează pentru a evita o astfel de situație pe viitor prin îmbunătățirea procedurilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat reluarea furnizării apei …
00:40
Guvernul Român a adoptat o hotărâre prin care Poliția preia responsabilitatea protecției magistraților și familiilor acestora. Măsurile speciale se aplică în cazuri justificate de risc, asigurând un cadru unitar pentru instanțe și poliție, cu intervenție rapidă în situații de amenințare imediată. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru protecția magistraților în situații de risc Poliția Română …
00:10
Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură, anunțată de premierul Ilie Bolojan. Opoziția a depus deja moțiunea, iar votul se va desfășura săptămâna viitoare, în contextul controversatului proiect de reformă a pensiilor magistraților, contestat la Curtea Constituțională. Rămâne de văzut dacă guvernul va depăși acest test. Premierul Ilie Bolojan a discutat despre reforma pensiilor …
5 decembrie 2025
23:30
Comisar-șef al IPJ Giurgiu, Adrian Ciulei, a fost reținut de DNA după ce a primit mită 10.000 de lei. Acuzațiile includ luare de mită în formă continuată, cu un total de 29.800 de lei de la un martor. Procurorii vor solicita arestarea preventivă pentru 30 de zile. Detalii despre corupție și investigații anticorupție. Comisar-șef al …
23:20
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT pentru prelungirea controlului judiciar. Înfruntați acuzații grave precum trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, aceștia continuă să fie subiect de controverse. Andrew Tate a anunțat că va muta afacerile în afara României. Rămâi la curent cu noutățile! Frații Andrew și Tristan Tate s-au prezentat la DIICOT …
23:20
Efectul indirect asupra coaliţiei: ce trebuie să ştim despre {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar trebui să influențeze coaliția de guvernare, subliniind că aceasta a stabilit data și metodologia campaniei. Află mai multe despre impactul alegerilor asupra guvernului și civilizarea campaniei în articolul complet. Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primării nu ar trebui să influențeze …
23:20
Președintele Donald Trump a fost cel mai recent câștigător al Premiului FIFA pentru Pace, recunoscut pentru acțiunile sale în favoarea păcii. La ceremonia de decernare, Trump a afirmat că a „salvat milioane de vieți" și a anunțat „FIFA PASS," care facilitează obținerea vizelor pentru participanții la Cupa Mondială 2026. Donald Trump a câștigat Premiului FIFA …
22:20
UEFA a sancționat Federația de Fotbal din Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat terorist" afișat de suporteri în meciurile de calificare la Campionatul Mondial 2026. Organizația consideră astfel de mesaje provocatoare și inacceptabile în fotbal. Ucraina se confruntă cu amenzi din cauza comportamentului fanilor. UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 …
22:10
Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea plafonării prețurilor la gaze, pe 1 aprilie 2026. Premierul Bolojan anunță că Ministerul Muncii va oferi o informare detaliată despre subvenții până la finalul anului, după ce numărul beneficiarilor a fost sub așteptări. Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea …
Acum 24 ore
21:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat Parchetul General privind nereguli grave la Direcția Silvică Arad, inclusiv aprobarea ilegală a unui bonus de 100.000 de euro pentru fostul director Teodor Țigan. Raportul Corpului de Control relevă pierderi financiare uriașe și lucrări fictive, accentuând necesitatea unei anchete detaliate. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat Parchetul General în …
21:20
O geantă Birkin, creată de Hermès și aparținând artistei Jane Birkin, a fost vândută pentru 2,45 milioane de euro la o licitație în Abu Dhabi. Cunoscută sub numele de „Birkin Voyageur", geanta a depășit estimările inițiale de șase ori. O altă geantă va fi scoasă la vânzare pe 15 decembrie, susținând cauza caritabilă. O geantă …
21:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Aeroporturi București nu va fi inclus pe lista companiilor analizate
21:10
Zeljko Kopic anticipează emoțiile derby-ului FCSB – Dinamo, subliniind importanța jucătorilor precum Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut. Meciul se anunță echilibrat, cu șanse de 50-50, având în vedere forma bună a ambelor echipe. Kopic își îndeamnă jucătorii să fie pregătiți pentru provocare. FCSB și Dinamo se întâlnesc sâmbătă la ora 20:30 în derby-ul … Articolul Zeljko Kopic dezvăluie pericolele din derby-ul FCSB apare prima dată în Main News.
20:30
Primarul PNL din Olteni a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu. Ancheta a descoperit că acesta a gestionat ilegal ajutoarele sociale, generând un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit 251.860 de euro și alte sume în locuința sa. Primarul PNL din Olteni, acuzat de … Articolul Primarul PNL din Olteni, acuzat de abuz și găsit cu 251.860 euro acasă apare prima dată în Main News.
20:20
Danemarca va reduce ajutorul financiar pentru Ucraina la 1,2 miliarde de euro în 2026, aproape la jumătate față de anul curent. Decizia vine pe fondul ajustărilor bugetare și după anunțurile similare din partea Italiei și SUA. Prim-ministra Mette Frederiksen subliniază că sprijinul rămâne esențial pentru securitatea Europeană. Danemarca va reduce ajutorul financiar pentru Ucraina la … Articolul Danemarca își reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate în 2026 apare prima dată în Main News.
19:30
Un judecător stagiar din Baia Mare a amendat o firmă de recuperări creanțe cu opt amenzi de câte o mie de lei fiecare, pentru abuzuri în procesul de recuperare a creditelor cesionate. Firma a încercat să pună presiune pe debitori, știind că dreptul de a acționa în instanță era prescris. Această situație evidențiază abuzurile din … Articolul Judecător stagiar înfruntă firma de recuperări: 8 procese câștigate pentru oameni apare prima dată în Main News.
19:20
Germania respinge sfaturile externe, afirmă Johann Wadephul, ministrul de Externe, în răspuns la strategia de securitate a lui Donald Trump care anticipa o „dispariţie civilizaţională” a Europei. Wadephul subliniază importanţa libertăţii de exprimare și independența ordinii constituționale. SUA rămân aliatul principal al Germaniei în NATO. Germania respinge sfaturile externe privind strategia de securitate a lui … Articolul Germania respinge sfaturile externe privind strategia de securitate a lui Trump apare prima dată în Main News.
19:10
Nicușor Dan a implementat „legea Nordis”: avansurile pentru locuințe sunt destinate exclusiv acestora # MainNews.ro
Legea Nordis, recent promulgată de Nicușor Dan, introduce reguli stricte pentru achiziția de locuințe aflate în fază de proiect, limitând avansurile și protejând cumpărătorii. Avansurile nu pot depăși 15% și trebuie depuse în conturi separate, iar nerespectarea regulilor atrage amenzi. Legea vizează creșterea încrederii în piața imobiliară. Legea Nordis a fost promulgată de președintele Nicușor … Articolul Nicușor Dan a implementat „legea Nordis”: avansurile pentru locuințe sunt destinate exclusiv acestora apare prima dată în Main News.
19:10
Gala Mari Sportivi organizată de ProSport a celebrat performanțele remarcabile ale canoistilor Florin Arteni și Florin Lehaci, medaliați cu argint la Campionatul Mondial de canotaj. Dorin Alupei a mulțumit pentru premiu, evidențiind contribuțiile tuturor celor implicați și subliniind importanța menținerii steagului sus. Gala Mari Sportivi 2025 a fost organizată de ProSport pentru a premia performanțele … Articolul Păstrăm steagul sus: Strategii pentru succes și determinare apare prima dată în Main News.
18:30
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost obligat de Tribunalul Maramureș să plătească 50.000 de lei unui bărbat pe care l-a amenințat și insultat în comentarii pe Facebook. Decizia ilustrează consecințele legale ale comportamentului agresiv online. Procesul a fost inițiat de Vasile Vlaşin după amenințările primite. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost … Articolul Susținător al lui Georgescu, condamnat la daune după amenințări și injurii apare prima dată în Main News.
18:20
Germania va crește pensiile începând cu 1 ianuarie 2026, stabilind un procent de 48% din salariul mediu. Reforma adoptată de Bundestag va costa statul miliarde de euro, generând controverse printre tineri. Pensiile vor rămâne la acest nivel până în 2031, asigurând o viață mai decentă pensionarilor. Bundestagul a adoptat reforma pensiilor, stabilind pensia la 48% … Articolul Germania: Pensii crescute de la 1 ianuarie 2026, ajung la 48% din salariul mediu apare prima dată în Main News.
18:10
Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili în contextul expirării plafonării prețurilor la gaz pe 1 aprilie 2026. Premierul Bolojan a exprimat îngrijorări privind posibila creștere a facturilor și a anunțat că Ministerul Muncii va prezenta o informare detaliată până la finalul anului. Guvernul analizează măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea … Articolul Îngrijorări privind creșterea facturilor la gaz: Informare Bolojan la final de an apare prima dată în Main News.
18:10
Un băiat de 13 ani a fost obligat de talibani să execute public pe ucigașul familiei sale în Afganistan, într-un stadion plin. Executația, confirmată de Curtea Supremă a emiratului islamic, ridică întrebări grave despre drepturile omului și brutalitatea regimului taliban în urma revenirii la putere. Băiat de 13 ani obligat de talibani să execute public … Articolul Talibanii obligă un băiat de 13 ani să-și execute ucigașul familiei în public apare prima dată în Main News.
18:00
Casa Poporului din București, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, se degradează vizibil, cu daune cauzate de vreme și lipsa investițiilor. De la crăpături și infiltrații de apă, la vegetație crescută în ziduri, clădirea simbol al Epocii de Aur riscă să se transforme într-o ruină. A doua cea mai mare clădire administrativă … Articolul Casa Poporului, emblemă a Capitalei, se prăbușește sub legile fizicii apare prima dată în Main News.
17:30
Alina Bica, fost procuror-șef al DIICOT, oferă asistență juridică celor cu mandate europene de arestare, inclusiv lui Dani Mocanu. Ea explică pașii necesari pentru gestionarea acestor situații și cum rezidența în Italia poate crește șansele de a evita extrădarea în România. Detalii importante despre asistența juridică disponibilă. Alina Bica, fost procuror-șef al DIICOT, s-a reprofilat … Articolul Alina Bica oferă sprijin juridic pentru persoanele ca Dani Mocanu apare prima dată în Main News.
17:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat reformarea a 17 companii de stat, printre care TAROM și Metrorex, în cadrul unui proces de analiză. Scopul este îmbunătățirea performanței acestora, cu bugete aprobate rapid. Reformele vizează listarea la bursă, reorganizarea sau închiderea companiilor neviabile. Guvernul Bolojan a identificat 17 companii de stat pentru reformă, inclusiv TAROM și Metrorex … Articolul Guvernul Bolojan propune reforma celor 17 companii de stat pentru dezvoltare apare prima dată în Main News.
17:10
Haine de lux și produse Chanel domină viața elitei din Coreea de Nord, în timp ce majoritatea populației se confruntă cu foamete extremă. Disparitățile economice cresc, iar sărăcia afectează grav cetățenii obișnuiți, în timp ce comercianții cu legături politice se îmbogățesc. Executiile sunt folosite ca avertisment împotriva acumulării de bogăție. Elite din Coreea de Nord … Articolul Luxul Chanel pentru elitele din Coreea de Nord, foamete și execuții pentru restul apare prima dată în Main News.
16:30
În România, primarii sunt în alertă după ce DNA a deschis o anchetă privind fraudele cu ajutoare sociale. Violeta Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni, este acuzată de abuz în serviciu și fraudă de 2,2 milioane lei. Procurorii investighează și angajați ai primăriei pentru complicitate. Procurorii DNA investighează primarul din Olteni, acuzat de abuz în serviciu … Articolul DNA verifică fraudele cu ajutoare sociale: Primarii din România, în alertă apare prima dată în Main News.
16:20
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a discutat la Bruxelles despre reformele necesare aderării la UE, subliniind importanța unui parteneriat credibil. Întâlnirile cu lideri europeni, inclusiv Antonio Costa și Kaja Kallas, au evidențiat angajamentul Moldovei de a oferi stabilitate și progres în regiune. Premierul moldovean Alexandru Munteanu s-a întâlnit la Bruxelles cu lideri europeni pentru a discuta … Articolul Moldova la Bruxelles: Aderare la UE și angajamentul pentru reforme apare prima dată în Main News.
16:10
Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce a lovit un bărbat pe 14 iulie 2023. Incidentul a dus la decesul victimei, care a fost agresată de agenți. Cazul ridică probleme grave privind violența în rândul forțelor de ordine. Detalii și context în articol. Un polițist local din … Articolul Poliția Locală, agent acuzat de abuzuri în serviciu, trimis în judecată apare prima dată în Main News.
16:10
Reprezentanții americani au reiterat sprijinul pentru dezvoltarea apărării României în cadrul consultărilor bilaterale din Germania. Discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniul apărării, consolidarea interoperabilității și importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea NATO. Parteneriatul strategic între România și SUA este esențial. Consultări între România și SUA s-au desfășurat la Stuttgart pe teme de … Articolul Sprijinul constant al Americii pentru apărarea României în dezvoltare apare prima dată în Main News.
16:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensiile nu vor fi indexate în 2026 cu rata inflației. Într-un briefing de presă, Bolojan a afirmat că nu există spații fiscale pentru a schimba deciziile actuale. Aceste declarații ridică neliniști în rândul pensionarilor privind evoluția veniturilor lor viitoare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensiile nu vor crește … Articolul Pensii înghețate în 2026: Guvernul Bolojan anunță veste proastă pentru pensionari apare prima dată în Main News.
16:10
Air India a recuperat un Boeing 737-200 uitat la aeroportul din Kolkata timp de 13 ani. Avionul, parcă uitat de autorități, a fost livrat inițial în 1982 și a trecut prin mai multe operatori. Acesta a fost retras din serviciu în 2012, dar nu a fost dezmembrat. Un incident care ilustrează deficiențele administrative ale companiei. … Articolul O companie aeriană a descoperit un Boeing dispărut timp de 13 ani apare prima dată în Main News.
15:20
O dronă a survolat Republica Moldova în raionul Ștefan Vodă, în apropierea frontierei cu Ucraina, fiind detectată la o altitudine de doar 100 de metri. Incidentul a fost raportat de Poliția de Frontieră, iar Ministerul Apărării confirmă că drona nu a fost monitorizată din cauza altitudinii scăzute. O dronă a survolat Republica Moldova în zona … Articolul Dronă survolând Moldova după atacul masiv al armatei ruse în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:20
Un grup de familii din Italia a dat în judecată Facebook, Instagram și TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor. Aceste platforme sunt acuzate de atragerea minorilor, crearea dependenței și nerealizarea restricțiilor de vârstă. Familiile cer soluții mai eficiente pentru protejarea sănătății mintale a copiilor. Familiile din Italia dau în judecată Facebook, Instagram și TikTok pentru … Articolul Facebook, Instagram și TikTok date în judecată în Italia pentru daune copiilor apare prima dată în Main News.
15:10
Universitatea Cluj a prelungit contractul lui Dan Nistor, mijlocașul de 37 de ani, jucător important în echipă. Cu 496 de meciuri în prima ligă, Nistor se apropie de recordul lui Ionel Dănciulescu. Contribuția sa a fost esențială în salvarea de la retrogradare și în finala Cupei României. Dan Nistor, mijlocașul de 37 de ani, a … Articolul Fotbalist de 37 de ani își prelungește contractul în mod surprinzător! apare prima dată în Main News.
15:10
Polițista câștigă bani pe OnlyFans postând conținut explicit: „Am făcut-o din necesitate” # MainNews.ro
Polițista din Buenos Aires, suspendată pentru conținut provocator postat pe rețele sociale, a câștigat până la 6 milioane de pesos pe OnlyFans. Într-un interviu, ea a explicat că a acționat din necesitate, având dificultăți financiare și probleme de sănătate, și a refuzat să fie implicată în trafic de persoane. Nicole Gabriela V., o agentă de … Articolul Polițista câștigă bani pe OnlyFans postând conținut explicit: „Am făcut-o din necesitate” apare prima dată în Main News.
