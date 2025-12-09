Blocarea accesului la proprietate privată: Ce soluții oferă Legea

16:00

Doi tineri din Brașov, cu vârste de 18 și 21 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost identificați de polițiști ca fiind autorii unui furt de 10.000 de euro dintr-o locuință ai cărei proprietari se aflau plecați din țară. Sesizarea a ajuns la Secția 3 Poliție Brașov pe 1 decembrie, iar investigațiile [...]