Studiu. 40% din salariu se duce pe chirie în cazul celor care locuiesc în Brașov

12:20

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, cu privire la faptul că PÂRLEA IOANA-NICOLETA, în vârstă de 15 ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Șercaia, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. Semnalmente: [...]