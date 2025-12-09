Zăpada și pericolul de avalanșă țin în loc căutarea britanicului dispărut în Munții Bucegi de două săptămâni
BizBrasov.ro, 9 decembrie 2025 15:50
Tânărul britanic în vârstă de 18 ani, George Smyth, este încă de negăsit, după ce a dispărut acum două săptămâni în Munții Bucegi. Echipele de salvamontiști au anulat încă de vinerea trecută căutările – cu drone și un elicopter Black Hawk – din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar misiunile se vor relua cât mai curând [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
15:50
Zăpada și pericolul de avalanșă țin în loc căutarea britanicului dispărut în Munții Bucegi de două săptămâni # BizBrasov.ro
Tânărul britanic în vârstă de 18 ani, George Smyth, este încă de negăsit, după ce a dispărut acum două săptămâni în Munții Bucegi. Echipele de salvamontiști au anulat încă de vinerea trecută căutările – cu drone și un elicopter Black Hawk – din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar misiunile se vor relua cât mai curând [...]
Acum 2 ore
14:50
Braşovenii care s-au obişnuit să îşi cumpere brazii de Crăciun din pieţele agroalimentare o vor putea face de săptămâna viitoare. În cele cinci pieţe agroalimentare din municipiul Braşov vor fi amenajate, în total, 17 locuri de vânzare a pomilor de Crăciun. Serviciul Public Administrare Piețe Brașov anunţă organizarea licitatiei publice deschise în vederea ocupării locurilor de [...]
14:10
Încă o zi liberă, dar de data asta doar pentru părinți. Proiect, adoptat tacit de Senat # BizBrasov.ro
Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, drept zi liberă pentru părinți. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit în 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit. „Prima zi de școală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce [...]
Acum 4 ore
13:40
„Dansăm și colindăm la Mureșeni-Serbare de Crăciun”, la Muzeul Casa Mureșenilor: Dansul Romana, în deschiderea evenimentului # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt invitați joi, 11 decembrie 2025, de la ora 14.30, la Muzeul Casa Mureșenilor, la evenimentul „DANSĂM ȘI COLINDĂM LA MUREȘENI – SERBARE DE CRĂCIUN”. În deschiderea evenimentului, elevii din clasa a III-a B, coordonați de profesoara Cosmina Vasîi de la Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov, vor susține o [...]
13:20
Concertul caritabil „Oameni pentru oameni”, o seară în care muzica și solidaritatea au creat simfonie. Fondurile strânse vor sprijini construcția celui de-al doilea Spital de Îngrijire Paliativă HOSPICE Casa Speranței din Brașov # BizBrasov.ro
În urma concertului caritabil „Oameni pentru oameni” fondurile strânse au fost dublate de către Fundația Kronospan, HOSPICE Casa Speranței Brașov primind suma de 52.000 de lei ce vor fi utilizați pentru construcția celui de-al doilea Spital de Îngrijire Paliativă HOSPICE din Brașov. Concertul caritabil „Oameni pentru oameni”, organizat de Filarmonica Brașov, în parteneriat cu Fundația [...]
13:00
Hoț de biciclete, arestat pentru 30 de zile. A spart geamul unei case și a plecat „la plimbare” cu două vehicule pe două roți # BizBrasov.ro
Hoț de biciclete, arestat pentru 30 de zile. A spart geamul unei case și a plecat „la plimbare” cu două vehicule pe două roți. Duminică seara în jurul orelor 23.30, la sediul Poliției Municipiului Făgăraș s-a prezentat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Făgăraș, care le-a semnalat polițiștilor faptul că două [...]
12:40
Un bărbat „ambițios”: Deși avea permisul anulat, codleanul s-a urcat la volan. Oprit de polițiști, a refuzat testul de alcool # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit un autoturism, care circula pe strada Gării din Codlea. „În urma verificărilor efectuate în cadrul controlului, aceștia au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat, de 51 de ani, din municipiul Codlea, județul Brașov, pentru care s-a stabilit, pe loc, după interogarea bazelor de date, că [...]
12:20
O adolescentă din Șercaia este căutată cu disperare de familie. Dacă o vedeți, sunați la 112 # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, cu privire la faptul că PÂRLEA IOANA-NICOLETA, în vârstă de 15 ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Șercaia, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. Semnalmente: [...]
12:10
Lista de așteptare pentru noile modele ale celei mai vândute mașini din Europa se deschide și în România. Care sunt prețurile # BizBrasov.ro
Lista de așteptare pentru noile modele ale celei mai vândute mașini din Europa se deschide și în România. Care sunt prețurile. La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024. Livrările în [...]
12:10
Sâmbătă, 13 decembrie 2025 și duminică, 14 decembrie 2025, de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, au loc spectacolele cu opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul, reprezentații care se înscriu în sărbătorirea compozitorului, la bicentenarul scurs de la nașterea sa. Cea mai celebră operetă din istoria genului, „Liliacul”, a fost compusă de Johann Strauss-fiul şi [...]
Acum 6 ore
11:10
Soluție de avarie la podul de la Podu Oltului, în comuna Hărman: pontoane militare pentru vehiculele mai mici de 3.5 tone. Varianta tehnică nu este confirmată la acest moment # BizBrasov.ro
Soluție de avarie la podul de la Podu Oltului, în comuna Hărman: pontoane militare pentru vehiculele mai mici de 3.5 tone. Varianta tehnică nu este confirmată la acest moment. În urmă cu 7 ani, în 2018, o expertiză făcută la solicitarea Consiliului Județean Brașov scotea în evidență că podul peste râul Olt din comuna Hărman, [...]
10:50
VIDEO 60 de ani de când au fost puse în circulație locomotivele electrice în România. Primul test a fost pe linia Brașov – Predeal # BizBrasov.ro
În anul 1967 prima locomotivă electrică 060-EA, fabricată sub licență ASEA, ieșea de pe porțile uzinei „Electroputere” din Craiova (care realiza cutia, echipamentul electric și montajul general). Construcția metalică a boghiurilor era realizată la ICM Reșița. Locomotiva electrică 060-EA era la acea vreme printre cele mai moderne locomotive europene. Câteva imagini document cu un [...]
10:50
FOTO Fost pavilion al lui Nicolae Ceauşescu, situat la doar oră Brașov, scos la vânzare la un preț de 995.000 de euro: Proprietatea este ascunsă în pădure și are heliport # BizBrasov.ro
Proprietatea cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet face parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind construită în anul 1985. Situată la Gura Siriului în județul Buzău, la aproximativ o oră de Brașov, aceasta este listată în prezent la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty, la un preț de [...]
10:30
Grecii de la Entersoft au cumpărat în totalitate un furnizor de soluții software de business din Brașov # BizBrasov.ro
Entersoft, jucător pe piața de soluții software de business din Grecia și Sud-Estul Europei, a cumpărat 25% din acțiunile BITSoftware, unul dintre cei mai dinamici furnizori de soluții software de business din România. În urma tranzacției, cota Entersoft a urcat de la 75% la 100%, conform datelor Profit.ro. Acțiunile au fost vândute de Remus Bogdan [...]
Acum 8 ore
09:50
10.000 de clienți pe zi, atrași de Hidroelectrica în cadrul campaniei de Black Friday # BizBrasov.ro
Cel mai mare producător de energie și țară, dar și furnizorul cu cea mai mare cotă pe piața concurențială, a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior al unei zile, transmite Mediafax. Hidroelectrica a încheiat peste 14.000 de noi contracte de [...]
09:40
Modernizarea Promenadei Codlea va începe în 2026, după ce Primăria „a bătut palma” cu Biserica Evanghelică pentru o parte din teren # BizBrasov.ro
Primăria Codlea a făcut un pas decisiv pentru modernizarea Promenadei aflate lângă Biserica Evanghelică Fortificată, după ce a achiziţionat un teren de 2.221 metri pătraţi de la Biserica Evanghelică. Valoarea tranzacției s-a ridicat la 950.000 de lei, echivalentul a aproximativ 85 euro pe metrul pătrat. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului, Mihai Cîmpeanu, care [...]
09:10
Exproprieri la Râșnov, pentru modernizarea a 8 străzi din localitate. Este prima dată în 30 de ani când primăria ia teren de la privați, pentru dezvoltarea orașului # BizBrasov.ro
Exproprieri la Râșnov, pentru modernizarea a 8 străzi din localitate. Este prima dată în 30 de ani când primăria ia teren de la privați, pentru dezvoltarea orașului. Ieri, primarul Râșnovului a semnat decizia de expropriere pentru suprafețele de teren necesare implementării proiectului: „Modernizare și extindere străzi la parametrii documentației de urbanism: Crinului, Bujorului, Daliei, Ghiocelului, [...]
Acum 12 ore
05:50
Proiectul reabilitării Colegiului Șaguna intră în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Ce condiții a impus „Cultura” de la Brașov # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un nou acord de finanțare cu BERD, în valoare de 30 de milioane de lei, destinat reabilitării unor imobile emblematice ale orașului. Între acestea se numără și clădirile Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Proiectul de reabilitare a fost prezentat în vederea avizării și Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene pentru [...]
05:50
Exerciţii tactice cu tehnică militară și muniție de exercițiu în Poligonul din Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Structuri din cadrul Forţelor Terestre Române efectuează, săptămâna aceasta, exerciţii tactice în Poligonul militar din Sfântu Gheorghe, având ca scop antrenarea militarilor şi validarea procedurilor de intervenţie pe teren muntos-împădurit, anunță conducerea Batalionului 22 Vânători de Munte “Cireşoaia”. „În perioada 8-12 decembrie 2025, structuri din cadrul Forţelor Terestre desfăşoară exerciţii tactice cu trupe şi tehnică [...]
05:40
Primăria Vama Buzăului reabilitează zona de agrement de la Cascada Urlătoarea, singurul loc din ţară unde poți spune cu adevărat poți merge pe apă # BizBrasov.ro
Principala atracţie a comunei Vama Buzăului este Cascada Urlătoarea, care, deşi nu este la fel de cunoscută ca surata ei cu acelaşi nume din Munţii Bucegi, aflată în apropierea staţiunii Buşteni, este mult mai spectaculoasă. În zona cascadei sunt amenajate locuri de picnic cu mese şi scaune din lemn care se potrivesc perfect cu decorul [...]
05:40
„Vulpea aerului”, elicopterul de atac românesc „uitat” în hangare. Istoria unui prototip unic în lume creat la Brașov # BizBrasov.ro
La Muzeul Național al Aviației Române se află un exponat cu adevărat special: prototipul elicopterului de atac I.A.R.-317 Airfox, realizat de specialiștii Întreprinderii de Construcții Aeronautice (I.C.A.) Ghimbav în prima jumătate a anilor ’80. Este un aparat unic, născut din ambiție tehnică și viziune strategică. Cum a apărut Airfox – ambiție tehnică și know-how românesc [...]
05:30
Blocarea accesului la o proprietate privată este o problemă de natură juridică. Constituția și Codul civil garantează dreptul de proprietate și, implicit, accesul la aceasta. Fie că este vorba despre un drum comun blocat, o poartă încuiată, fie un teren fără ieșire la calea publică, legea oferă soluții clare. Te-ai aflat vreodată în situația în [...]
04:50
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele # BizBrasov.ro
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele. Un fruct sănătos pe care, potrivit Times of India, îl poți include zilnic la micul dejun este rodia – mai exact, o porție de semințe rubinii, adevărate surse de nutrienți. Se știe că rodiile sunt bogate în antioxidanți precum punicalaginele și antocianinele, care ajută la [...]
03:50
Caz special: Apartament cumpărat înainte de căsătorie cu plata în rate. Ce se întâmplă la divorț # BizBrasov.ro
În dreptul românesc, regula este una simplă: bunurile dobândite înainte de căsătorie aparțin exclusiv persoanei care le-a cumpărat. Acestea sunt considerate bunuri proprii și nu intră automat în masa bunurilor comune ale soților. Chiar dacă, ulterior, persoana se căsătorește, dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se modifică doar prin efectul căsătoriei. Această situație este reglementată de [...]
Acum 24 ore
19:50
Un vârstnic de 76 de ani din Hălchiu, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, în data de 8 decembrie, au fost sesizați cu privire la faptul că BURUIANĂ NICOLAE, în vârstă de 76 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Hălchiu, în dimineața aceleiași zile și nu [...]
17:30
Liceenii brașoveni, provocați la „Investing 101”, un concurs cu probe de tip quiz, de creativitate și strategie financiară. Câștigătorii vor fi premiați # BizBrasov.ro
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor organizează în 12 decembrie, de la ora 12:00, la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității, concursul „Investing 101”. Evenimentul este deschis echipelor de liceeni brașoveni, formate din 3 membri, coordonate de un profesor de specialitate. „Concursul urmărește să introducă elevii în lumea investițiilor financiare, atât convenționale, cât și neconvenționale [...]
16:20
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit, săptămâna aceasta, trei spectacole. Brașovenii sunt invitați VINERI, 12 DECEMBRIE, de ORA 19:00, în Sale Mare, unde va avea loc spectacolul „BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni. Bădăranii, o comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca [...]
16:10
Ultimele verificări la skatepark-ul de la Fartec. Primarul Brașovului: „Mai bine verificăm de două ori, decât să avem o situație ca La Iepure, când fosta administrație a inaugurat parcul, iar a doua zi îl repara” # BizBrasov.ro
Mai sunt puține zile până când cel mai complex spațiu dedicat sporturilor urbane din România, skatepark-ul de sub pasajul Fartec, va fi pus la dispoziția brașovenilor care vor să se dea cu skate-ul, trotineta sau bicicleta, într-un spațiu amenajat. Primarul George Scripcaru a verificat astăzi, încă o dată, situația celui mai modern spațiu dedicat sportului [...]
Ieri
16:00
După ce s-au mai făcut o serie de probe, trei linii modernizate din Gara Brașov sunt funcționale. CFR anunța acest lucru în 27 noiembrie, dar liniile nu erau încă deschise # BizBrasov.ro
Reparate, dar nefolosite, așa arată încă, la aproape două săptămâni după definitivarea lucrărilor, primele trei linii din Gara Brașov a căror modernizare a început anul trecut în vară. Două săptămâni au trecut de când liniile 1-3 din Gara Brașov ar fi trebuit deschise, măsură ce ar fi ușurat sarcina călătorilor nevoiți să traverseze celelalte linii [...]
15:50
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România destinat liceenilor, pe tema comunismului, va fi lansat la Brașov # BizBrasov.ro
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România, destinat liceenilor, construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism, va fi lansat la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Brașov. Evenimentul va avea loc miercuri, la ora 11.00. Proiectul este dedicat liceenilor din Brașov și județele învecinate și își propune să transforme studiul istoriei [...]
15:40
200 de hectare de păduri din Munții Făgăraș, reconstruite cu tehnologii avansate, dar rare în România # BizBrasov.ro
Conservation Carpathia, organizația non-guvernamentală dedicată protejării naturii în Munții Făgăraș, a anunțat finalizarea proiectului pilot SUPERB, parte a unei inițiative europene coordonate de Institutul Forestier European (EFI), care vizează reconstruirea ecologică a pădurilor degradate. În cadrul proiectului, România a restaurat 200 de hectare de păduri artificiale, formate în principal din monoculturi de molid, prin plantarea [...]
15:00
Un lanț britanic celebru de restaurante intră în România. Compania își propune să introducă produsele și în hipermarketuri # BizBrasov.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România. Grupul Harry Ramsden, compania din spatele celebrului brand britanic de fish & chips, intră acum oficial pe piața românească printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup SRL. Primul restaurant va fi inaugurat în luna martie 2026, iar un [...]
15:00
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: 307.999 pasageri au tranzitat aerogara anul acesta, până pe 7 decembrie. Care sunt țările din care vin la Brașov cei mai mulți cetățeni străini # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: 307.999 pasageri au tranzitat aerogara anul acesta, până pe 7 decembrie. Care sunt țările din care vin cei mai mulți cetățeni străini. De Ziua Internațională a Aviației Civile, care este sărbătorită în fiecare an la 7 decembrie, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a înregistrat 307.999 de tranzitări a celei mai noi aerogări [...]
14:00
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, o creștere cu 10% a prețului mediu [...]
13:50
„Spărgătorul de nuci”, la Filarmonica Brașov: Toate concertele simfonice din decembrie sunt deja sold out/ Ce pregătesc reprezentanții instutuției culturale pentru luna ianuarie # BizBrasov.ro
Lunile decembrie și ianuarie aduc la Filarmonica Brașov o succesiune de concerte care confirmă, încă o dată, locul special pe care muzica îl are în viața culturală a orașului. Toate concertele simfonice din luna decembrie sunt deja sold out, un semn clar al interesului tot mai mare al publicului pentru evenimentele Filarmonicii. În 10 și [...]
13:20
Bețivi la volan pe toate drumurile. Trei dintre ei s-au ales cu dosare penale după ce au dat nas în nas cu polițiștii # BizBrasov.ro
Bețivi la volan pe toate drumurile. Trei dintre ei s-au ales cu dosare penale după ce au dat nas în nas cu polițiștii Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov și cei ai Poliției Stațiunii Bran au desfășurat în dimineața zilei de 7 decembrie acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului. În [...]
12:40
CFR Călători: Schimbări în traficul feroviar odată cu intrarea în vigoare a Noului Mers al trenurilor 2025-2026 # BizBrasov.ro
CFR Călători informează că, începând cu data de 14 decembrie, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026. Compania anunță că va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 [...]
12:20
238 de piloți de beton cu o lungime de până la 12 metri pentru consolidarea străzii Cibinului, în zona unde se produsese o alunecare de teren # BizBrasov.ro
Având în vedere situația de pe strada Cibinului, unde, în dreptul imobilelor situate între numerele 35-38, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul public, primăria a demarat lucrările de consolidare, în urma deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind punerea în siguranță și remedierea tronsonului de drum surpat. ,,Am demarat lucrările [...]
12:00
Se scumpesc serviciile de apă și canal în Brașov. Cu cât se va taxa metrul cub de la 1 ianuarie # BizBrasov.ro
Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru serviciile furnizate de Compania Apa Brașov vor fi majorate, după cum urmează: Pentru 1 mc de apă potabilă, creșterea va fi de la 8,45 la 9,60 lei cu TVA Pentru 1 mc de canalizare – epurare, creșterea va fi de la 6,26 la 7,43 lei cu TVA Prin urmare, [...]
11:50
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,20%, la 6,21%. Indicele ROBOR [...]
11:40
„Brașov supravegheat, Brașov revoltat, Brașov eliberat. Comunismul la Brașov în arhivele CNSAS”, o întâlnire dedicată memoriei comunismului și istoriei locale, la Biblioteca Județeană # BizBrasov.ro
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov organizează miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 12:00, în Sala de lectură, evenimentul intitulat „Brașov supravegheat, Brașov revoltat, Brașov eliberat. Comunismul la Brașov în arhivele CNSAS”, o întâlnire dedicată memoriei comunismului și istoriei locale. Invitatul evenimentului este Andrei-Cătălin Galiță, investigator în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), [...]
11:30
Încep anchetele Parchetului European în legătură cu achiziția de microbuze electrice pentru elevi. Dezmăț pe bani europeni, la Consiliile Județene # BizBrasov.ro
Încep anchetele Parchetului European în legătură cu achiziția de microbuze electrice pentru elevi. Dezmăț pe bani europeni la Consiliile Județene. Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu [...]
11:10
Un jandarm brașovean și-a „ascuțit” condeiul și își lansează prima carte. Publicul va afla detalii din misiunile dificile la care a participat bărbatul de-a lungul a 20 de ani de carieră # BizBrasov.ro
Un jandarm din Brașov, cu peste 20 de ani de experiență în slujba ordinii publice, își lansează prima carte intitulată „Jurământ și Suflet – Povestea unui jandarm”, un volum despre viața din spatele uniformei. Constantin Alin Tălpescu activează în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov și aduce în fața cititorilor „povești” reale din misiuni dificile: [...]
10:00
IKEA a anunțat că va scădea prețurile și în 2026. Folosește inclusiv inteligența artificială pentru a scădea costurile în diferite etape ale lanțului valoric # BizBrasov.ro
IKEA anunță că, și în anul fiscal 2026 (1 septembrie 2025 – 31 august 2026), va continua pentru al treilea an consecutiv investițiile în reducerea prețurilor. Retailerul își menține politica de „prețuri mici în fiecare zi” și transmite că nu va avea discounturi în perioada sărbătorilor de iarnă, cu excepția unor oferte ocazionale dedicate membrilor [...]
09:50
Când este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Solstițiul de iarnă 2025 Solstițiul de iarnă, un moment astronomic semnificativ, marchează începutul iernii astronomice, cea mai scurtă zi din an, dar și cea mai lungă noapte a anului. Acest fenomen va avea loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17.30, în [...]
09:34
Prețul motorinei a scăzut pentru a treia oară în această lună. Cu cât se vând astăzi carburanții în Brașov # BizBrasov.ro
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom. Față de prețurile de ieri, avem o ieftinire de 5 bani pe litru la motorină în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților. Prețul benzinei a rămas nemodificat. Cel mai probabil și celelalte mari lanțuri vor afișa [...]
08:20
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație” # BizBrasov.ro
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație”. Comuna Sânpetru continuă modernizarea infrastructurii edilitare, prin lansarea unui proiect de extindere a rețelei de canalizare menajera pe străzile St. O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei, conform memoriului tehnic depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov. Documentul prezinta necesitatea [...]
06:30
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă # BizBrasov.ro
(P) În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu [...]
05:40
Orașul Rupea vrea să schimbe aspectul de „după blocuri”. Pentru proiectarea lucrărilor se plătesc peste 250.000 de lei # BizBrasov.ro
Orașul Rupea pregătește o amplă regenerare urbană a zonei de blocuri, primul pas fiind contractarea proiectării pentru peste 249.000 de lei, fără TVA. Transformarea vizează reamenajarea spațiilor verzi, a traseelor pietonale și a parcărilor, pe o suprafață totală estimată la 30.000–40.000 de metri pătrați. Primăria Rupea vrea să renunțe la imaginea de „după blocuri” și [...]
05:40
Stupini: Pe lângă o școală nouă, Primăria Brașov pregătește și extinderea actualei unități de pe strada Fagurului # BizBrasov.ro
Cartierul Stupini, aflat în plină dezvoltare, ar putea beneficia în următorii ani nu doar de o școală nouă, ci și de extinderea unității existente de pe strada Fagurului. Primăria Brașov a inițiat procedurile tehnice pentru proiectul de modernizare, în condițiile în care presiunea pe infrastructura educațională din zonă este în continuă creștere. Municipalitatea analizează în [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.