Zăpada și pericolul de avalanșă țin în loc căutarea britanicului dispărut în Munții Bucegi de două săptămâni

(P) În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu [...]