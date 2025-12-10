Brașovul, locul 2 într-un top al orașelor cu cele mai multe oferte de locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare

05:40

Principala atracţie a comunei Vama Buzăului este Cascada Urlătoarea, care, deşi nu este la fel de cunoscută ca surata ei cu acelaşi nume din Munţii Bucegi, aflată în apropierea staţiunii Buşteni, este mult mai spectaculoasă. În zona cascadei sunt amenajate locuri de picnic cu mese şi scaune din lemn care se potrivesc perfect cu decorul [...]