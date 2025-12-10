Ce facem cu centrala când plecăm de acasă, în perioada sărbătorilor

12:00

Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru serviciile furnizate de Compania Apa Brașov vor fi majorate, după cum urmează: Pentru 1 mc de apă potabilă, creșterea va fi de la 8,45 la 9,60 lei cu TVA Pentru 1 mc de canalizare – epurare, creșterea va fi de la 6,26 la 7,43 lei cu TVA Prin urmare, [...]