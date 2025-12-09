Concertul caritabil „Oameni pentru oameni”, o seară în care muzica și solidaritatea au creat simfonie. Fondurile strânse vor sprijini construcția celui de-al doilea Spital de Îngrijire Paliativă HOSPICE Casa Speranței din Brașov

05:10

De ce bradul de Crăciun nu mai miroase a brad. Bradul de Crăciun este simbolul sărbătorilor de iarnă, iar mulți aleg să cumpere un brad natural pentru a retrăi atmosfera Crăciunului de altădată, cu mirosul său inconfundabil, care umplea toată casa. Totuși, realitatea este că nu întotdeauna se întâmplă așa: mulți cumpărători sunt dezamăgiți când [...]