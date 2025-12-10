Două evenimente speciale, dedicate fotografiei contemporane, la Muzeul de Artă Brașov
BizBrasov.ro, 10 decembrie 2025 10:50
Muzeul de Artă Brașov și Centrul Cultural German Brașov anunță două evenimente speciale dedicate fotografiei contemporane, susținute de artista Aurora Király. Publicul este invitat vineri, 12 decembrie 2025, la o prezentare despre repere feminine esențiale din istoria artei și a fotografiei. Sâmbătă, 13 decembrie, fotografii și artiștii vizuali vor putea participa la o sesiune aplicată [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
11:10
Astăzi s-ar putea decide dacă magistrații chiar sunt deasupra oamenilor de rând. Curtea Constituțională ia în discuție noua lege a pensiilor celor care au lucrat în magistratură # BizBrasov.ro
Astăzi s-ar putea decide dacă magistrații chiar sunt deasupra oamenilor de rând. Curtea Constituțională ia în discuție noua lege a pensiilor celor care au lucrat în magistratură. Curtea Constituţională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei. Potrivit ordinii de [...]
Acum o oră
10:50
Două evenimente speciale, dedicate fotografiei contemporane, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov și Centrul Cultural German Brașov anunță două evenimente speciale dedicate fotografiei contemporane, susținute de artista Aurora Király. Publicul este invitat vineri, 12 decembrie 2025, la o prezentare despre repere feminine esențiale din istoria artei și a fotografiei. Sâmbătă, 13 decembrie, fotografii și artiștii vizuali vor putea participa la o sesiune aplicată [...]
Acum 2 ore
10:30
Încă un pas important făcut de primăria Râșnov pentru a readuce Cetatea Medievală în circuitul turistic # BizBrasov.ro
Încă un pas important pentru a readuce Cetatea Medievală a Râșnovului în circuitul turistic a fost făcut ieri. Unul dintre cele mai importante proiecte ale orașului Râșnov – Reabilitarea Cetății Medievale – înaintează, prin depunerea, ieri, la Direcția Județeană pentru Cultură, a documentației pentru obținerea avizului din partea Ministerului Culturii. În paralel, documentația pentru avizul [...]
09:50
91 milioane lei pentru iluminatul public din Brașov în următorii 5 ani. Care este costul estimat pentru luminițele de sărbătoare # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație pentru delegarea întreținerii serviciului de iluminat public pentru următorii 5 ani. Ofertele pot fi depuse până la data de 12 ianuarie 2026. Valoarea totală estimată a contractului este de 91.183.050 lei, fără TVA, însă suma ar putea scădea, întrucât principalul criteriu de atribuire – 60% din punctaj – îl [...]
09:40
VIDEO Pârtie! Primăria Brașov finalizează lucrările în Poiana Brașov, mai lipsește zăpada # BizBrasov.ro
Având în vedere că iarna se apropie, iar deschiderea domeniului schiabil este tot mai aproape, Primăria Brașov derulează ultimele lucrări pregătitoare în stațiune. Ieri primarul George Scripcaru a mers pe teren pentru a verifica modul în care evoluează intervențiile. „Echipele Primăriei Brașov și ale societăților din subordine intervin în această perioadă pentru întreținerea infrastructurii, verificarea [...]
Acum 4 ore
09:10
Topul pensiilor începând de la 1 ianuarie 2026. Care foști angajați se află pe primul loc # BizBrasov.ro
Topul pensiilor începând de la 1 ianuarie 2026. Pe primul loc se află foștii magistrați. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care au cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Clasamentul este realizat pe baza cuantumului mediu net al pensiei încasate de fiecare categorie profesională. Foștii [...]
Acum 6 ore
06:30
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara va procesa pământurile rare extrase de americani în Groenlanda # BizBrasov.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare. Fabrica va transforma concentratul [...]
05:50
Expertiză tehnică pentru grădinița din Șchei, care ar urma să fie reabilitată cu fonduri europene. Lucrările au primit aviz de la Monumentele Istorice # BizBrasov.ro
În vederea demarării lucrărilor de eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Șchei, Primăria ar urma să actualizeze raportul de expertiză tehnică. Costul acestei expertize este estimat la suma de 40.200 de lei fără TVA, iar aceasta ar urma să stabilească clasa de risc seismic, starea tehnică a elementelor structurale și nestructurale [...]
05:40
Grădina zoologică din masivul Piatra Craiului, la 30 de km de Brașov: urși mari, urși mici, familii de râși și de mistreți, haite de lupi # BizBrasov.ro
Grădina zoologică din masivul Piatra Craiului, la 30 de km de Brașov: urși mari, urși mici, familii de râși și de mistreți, haite de lupi. Fauna extraordinară a Parcului Național Piatra Craiului a fost surprinsă, din nou, de o cameră de monitorizare instalată într-o pădure din masiv de către specialiștii Romsilva din cadrul administrației Parcului [...]
Acum 8 ore
05:30
Casa Căsătoriilor din Brașov intră în reabilitare, în contextul apariției unor degradări tot mai accentuate # BizBrasov.ro
După intervenţiile realizate în această vară la faţade şi birourile Primăriei Braşov, administraţia locală se pregăteşte să demareze lucrări importante la curtea interioară, unde este situată Casa Căsătoriilor. Costul realizării documentații tehnice este de 164.700 de lei și ar urma să fie realizate în cel mult 60 de zile. Curtea interioară, acoperită cu o cupolă [...]
05:30
Sângerosul Vlad Țepeș era vegetarian, spun cercetătorii care au analizat 3 scrisori semnate de temutul domnitor al Țării Românești # BizBrasov.ro
Sângerosul Vlad Țepeș era vegetarian, spun cercetătorii care au analizat 3 scrisori scrise de temutul domnitor al Țării Românești. Un studiu publicat în vara anului 2023 a adus la suprafață informații neobișnuite despre Vlad Țepeș. Descoperirile provin din analiza chimică a trei scrisori semnate de domnitor, păstrate în Arhivele Statului din Sibiu. Studiul a apărut [...]
05:30
Investiție de 1,7 milioane de lei pentru a aduce apa și canalizare în primul cartier de case pasive ce se construiește în județul Brașov # BizBrasov.ro
Primul cartier de case pasive certificate din România, „Plai de lac”, se va construi în Prejmer de către dezvoltatorul cartierelor Coresi și Avantgarden din Brașov. În prezent, dezvoltatorii investiției pregătesc partea de rețele edilitare și sunt în curs de avizare a proiectului tehnic pentru introducerea rețelelor de apă și canal care vor alimenta noul cartier. [...]
04:20
Centrala termică este unul dintre echipamentele casei de care trebuie să ai mare grijă atunci când lipsești mai mult timp de acasă. Centrala trebuie să funcționeze în continuare, însă într-un anumit mod, prin activarea anumitor setări. De ce sunt importante setările centralei Centrala termică este proiectată să funcționeze în mod constant, cu porniri și opriri [...]
04:10
Shopping în Brașov, în urmă cu 100 de ani: Ce magazine erau populare în Centru, la sfârșitul secolului al XIX-lea # BizBrasov.ro
Despre cum se făcea shopping în Brașovul de acum mai bine de o sută de ani aflăm din cartea lui Sextil Pușcariu, „Brașovul de altădată”. Memorialistul brașovean amintește câteva dintre cele mai populare magazine de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din centrul orașului. Printre acestea, se numărau: prăvălia lui László, vestită pentru pânzeturile ei fine; [...]
Acum 24 ore
17:40
Ministrul Educației, despre accesul minorilor la reţelele sociale: „Un control parental mai puternic ar fi calea de mijloc bună” # BizBrasov.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, că accesul adolescenţilor la reţelele sociale trebuie gestionat cu atenţie, iar soluţia potrivită ar fi un control parental mai ferm, nu o interzicere completă. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind posibile reglementări asupra platformelor online folosite de minori. Întrebat despre o eventuală [...]
16:50
Locuitorii din Brașov alocă, în medie, 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât cei din alte județe ale țării, arată o analiză realizată de o platformă de imobiliare. Cele mai scumpe chirii sunt în București și în județul Brașov, conform datelor despre chiriile din octombrie 2025 și salariile [...]
16:30
Președintele Nicușor Dan a trimis înapoi la Parlament legea prin care municipiul Brașov primea 30.000 de mp pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis înapoi la Parlament legea prin care municipiul Brașov primea 30.000 de mp pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului. Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care municipalitatea urma să primească terenurile necesare pentru lărgirea a două artere din municipiul Brașov: strada Institutului și strada Cucului. Fără aceste [...]
16:30
FOTO Pedibus ia amploare la Brașov: Încă o școală s-a alăturat proiectului și, în doar două zile de la startul acestuia, 70 de copii au decis să se „îmbarce” în Pedibus # BizBrasov.ro
Proiectul Pedibus, lansat în urmă cu cinci ani la Sfântu Gheorghe, s-a extins în această toamnă în alte 12 orașe din țară, inclusiv la Brașov, în cartierul Tractorul. Mai întâi la Școala Gimnazială nr.13, iar acum la Școala Gimnazială nr.30. Elevii merg pe jos, în coloană, spre unitatea de învățământ, însoțiți de voluntari adulți. Proiectul funcționează [...]
15:50
Zăpada și pericolul de avalanșă țin în loc căutarea britanicului dispărut în Munții Bucegi de două săptămâni # BizBrasov.ro
Tânărul britanic în vârstă de 18 ani, George Smyth, este încă de negăsit, după ce a dispărut acum două săptămâni în Munții Bucegi. Echipele de salvamontiști au anulat încă de vinerea trecută căutările – cu drone și un elicopter Black Hawk – din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar misiunile se vor relua cât mai curând [...]
14:50
Braşovenii care s-au obişnuit să îşi cumpere brazii de Crăciun din pieţele agroalimentare o vor putea face de săptămâna viitoare. În cele cinci pieţe agroalimentare din municipiul Braşov vor fi amenajate, în total, 17 locuri de vânzare a pomilor de Crăciun. Serviciul Public Administrare Piețe Brașov anunţă organizarea licitatiei publice deschise în vederea ocupării locurilor de [...]
14:10
Încă o zi liberă, dar de data asta doar pentru părinți. Proiect, adoptat tacit de Senat # BizBrasov.ro
Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, drept zi liberă pentru părinți. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit în 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit. „Prima zi de școală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce [...]
13:40
„Dansăm și colindăm la Mureșeni-Serbare de Crăciun”, la Muzeul Casa Mureșenilor: Dansul Romana, în deschiderea evenimentului # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt invitați joi, 11 decembrie 2025, de la ora 14.30, la Muzeul Casa Mureșenilor, la evenimentul „DANSĂM ȘI COLINDĂM LA MUREȘENI – SERBARE DE CRĂCIUN”. În deschiderea evenimentului, elevii din clasa a III-a B, coordonați de profesoara Cosmina Vasîi de la Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov, vor susține o [...]
13:20
Concertul caritabil „Oameni pentru oameni”, o seară în care muzica și solidaritatea au creat simfonie. Fondurile strânse vor sprijini construcția celui de-al doilea Spital de Îngrijire Paliativă HOSPICE Casa Speranței din Brașov # BizBrasov.ro
În urma concertului caritabil „Oameni pentru oameni” fondurile strânse au fost dublate de către Fundația Kronospan, HOSPICE Casa Speranței Brașov primind suma de 52.000 de lei ce vor fi utilizați pentru construcția celui de-al doilea Spital de Îngrijire Paliativă HOSPICE din Brașov. Concertul caritabil „Oameni pentru oameni”, organizat de Filarmonica Brașov, în parteneriat cu Fundația [...]
13:00
Hoț de biciclete, arestat pentru 30 de zile. A spart geamul unei case și a plecat „la plimbare” cu două vehicule pe două roți # BizBrasov.ro
Hoț de biciclete, arestat pentru 30 de zile. A spart geamul unei case și a plecat „la plimbare” cu două vehicule pe două roți. Duminică seara în jurul orelor 23.30, la sediul Poliției Municipiului Făgăraș s-a prezentat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Făgăraș, care le-a semnalat polițiștilor faptul că două [...]
12:40
Un bărbat „ambițios”: Deși avea permisul anulat, codleanul s-a urcat la volan. Oprit de polițiști, a refuzat testul de alcool # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit un autoturism, care circula pe strada Gării din Codlea. „În urma verificărilor efectuate în cadrul controlului, aceștia au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat, de 51 de ani, din municipiul Codlea, județul Brașov, pentru care s-a stabilit, pe loc, după interogarea bazelor de date, că [...]
12:20
O adolescentă din Șercaia este căutată cu disperare de familie. Dacă o vedeți, sunați la 112 # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, cu privire la faptul că PÂRLEA IOANA-NICOLETA, în vârstă de 15 ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Șercaia, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. Semnalmente: [...]
12:10
Lista de așteptare pentru noile modele ale celei mai vândute mașini din Europa se deschide și în România. Care sunt prețurile # BizBrasov.ro
Lista de așteptare pentru noile modele ale celei mai vândute mașini din Europa se deschide și în România. Care sunt prețurile. La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024. Livrările în [...]
12:10
Sâmbătă, 13 decembrie 2025 și duminică, 14 decembrie 2025, de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, au loc spectacolele cu opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul, reprezentații care se înscriu în sărbătorirea compozitorului, la bicentenarul scurs de la nașterea sa. Cea mai celebră operetă din istoria genului, „Liliacul”, a fost compusă de Johann Strauss-fiul şi [...]
Ieri
11:10
Soluție de avarie la podul de la Podu Oltului, în comuna Hărman: pontoane militare pentru vehiculele mai mici de 3.5 tone. Varianta tehnică nu este confirmată la acest moment # BizBrasov.ro
Soluție de avarie la podul de la Podu Oltului, în comuna Hărman: pontoane militare pentru vehiculele mai mici de 3.5 tone. Varianta tehnică nu este confirmată la acest moment. În urmă cu 7 ani, în 2018, o expertiză făcută la solicitarea Consiliului Județean Brașov scotea în evidență că podul peste râul Olt din comuna Hărman, [...]
10:50
VIDEO 60 de ani de când au fost puse în circulație locomotivele electrice în România. Primul test a fost pe linia Brașov – Predeal # BizBrasov.ro
În anul 1967 prima locomotivă electrică 060-EA, fabricată sub licență ASEA, ieșea de pe porțile uzinei „Electroputere” din Craiova (care realiza cutia, echipamentul electric și montajul general). Construcția metalică a boghiurilor era realizată la ICM Reșița. Locomotiva electrică 060-EA era la acea vreme printre cele mai moderne locomotive europene. Câteva imagini document cu un [...]
10:50
FOTO Fost pavilion al lui Nicolae Ceauşescu, situat la doar oră Brașov, scos la vânzare la un preț de 995.000 de euro: Proprietatea este ascunsă în pădure și are heliport # BizBrasov.ro
Proprietatea cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet face parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind construită în anul 1985. Situată la Gura Siriului în județul Buzău, la aproximativ o oră de Brașov, aceasta este listată în prezent la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty, la un preț de [...]
10:30
Grecii de la Entersoft au cumpărat în totalitate un furnizor de soluții software de business din Brașov # BizBrasov.ro
Entersoft, jucător pe piața de soluții software de business din Grecia și Sud-Estul Europei, a cumpărat 25% din acțiunile BITSoftware, unul dintre cei mai dinamici furnizori de soluții software de business din România. În urma tranzacției, cota Entersoft a urcat de la 75% la 100%, conform datelor Profit.ro. Acțiunile au fost vândute de Remus Bogdan [...]
09:50
10.000 de clienți pe zi, atrași de Hidroelectrica în cadrul campaniei de Black Friday # BizBrasov.ro
Cel mai mare producător de energie și țară, dar și furnizorul cu cea mai mare cotă pe piața concurențială, a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior al unei zile, transmite Mediafax. Hidroelectrica a încheiat peste 14.000 de noi contracte de [...]
09:40
Modernizarea Promenadei Codlea va începe în 2026, după ce Primăria „a bătut palma” cu Biserica Evanghelică pentru o parte din teren # BizBrasov.ro
Primăria Codlea a făcut un pas decisiv pentru modernizarea Promenadei aflate lângă Biserica Evanghelică Fortificată, după ce a achiziţionat un teren de 2.221 metri pătraţi de la Biserica Evanghelică. Valoarea tranzacției s-a ridicat la 950.000 de lei, echivalentul a aproximativ 85 euro pe metrul pătrat. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului, Mihai Cîmpeanu, care [...]
09:10
Exproprieri la Râșnov, pentru modernizarea a 8 străzi din localitate. Este prima dată în 30 de ani când primăria ia teren de la privați, pentru dezvoltarea orașului # BizBrasov.ro
Exproprieri la Râșnov, pentru modernizarea a 8 străzi din localitate. Este prima dată în 30 de ani când primăria ia teren de la privați, pentru dezvoltarea orașului. Ieri, primarul Râșnovului a semnat decizia de expropriere pentru suprafețele de teren necesare implementării proiectului: „Modernizare și extindere străzi la parametrii documentației de urbanism: Crinului, Bujorului, Daliei, Ghiocelului, [...]
05:50
Proiectul reabilitării Colegiului Șaguna intră în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Ce condiții a impus „Cultura” de la Brașov # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un nou acord de finanțare cu BERD, în valoare de 30 de milioane de lei, destinat reabilitării unor imobile emblematice ale orașului. Între acestea se numără și clădirile Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Proiectul de reabilitare a fost prezentat în vederea avizării și Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene pentru [...]
05:50
Exerciţii tactice cu tehnică militară și muniție de exercițiu în Poligonul din Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Structuri din cadrul Forţelor Terestre Române efectuează, săptămâna aceasta, exerciţii tactice în Poligonul militar din Sfântu Gheorghe, având ca scop antrenarea militarilor şi validarea procedurilor de intervenţie pe teren muntos-împădurit, anunță conducerea Batalionului 22 Vânători de Munte “Cireşoaia”. „În perioada 8-12 decembrie 2025, structuri din cadrul Forţelor Terestre desfăşoară exerciţii tactice cu trupe şi tehnică [...]
05:40
Primăria Vama Buzăului reabilitează zona de agrement de la Cascada Urlătoarea, singurul loc din ţară unde poți spune cu adevărat poți merge pe apă # BizBrasov.ro
Principala atracţie a comunei Vama Buzăului este Cascada Urlătoarea, care, deşi nu este la fel de cunoscută ca surata ei cu acelaşi nume din Munţii Bucegi, aflată în apropierea staţiunii Buşteni, este mult mai spectaculoasă. În zona cascadei sunt amenajate locuri de picnic cu mese şi scaune din lemn care se potrivesc perfect cu decorul [...]
05:40
„Vulpea aerului”, elicopterul de atac românesc „uitat” în hangare. Istoria unui prototip unic în lume creat la Brașov # BizBrasov.ro
La Muzeul Național al Aviației Române se află un exponat cu adevărat special: prototipul elicopterului de atac I.A.R.-317 Airfox, realizat de specialiștii Întreprinderii de Construcții Aeronautice (I.C.A.) Ghimbav în prima jumătate a anilor ’80. Este un aparat unic, născut din ambiție tehnică și viziune strategică. Cum a apărut Airfox – ambiție tehnică și know-how românesc [...]
05:30
Blocarea accesului la o proprietate privată este o problemă de natură juridică. Constituția și Codul civil garantează dreptul de proprietate și, implicit, accesul la aceasta. Fie că este vorba despre un drum comun blocat, o poartă încuiată, fie un teren fără ieșire la calea publică, legea oferă soluții clare. Te-ai aflat vreodată în situația în [...]
04:50
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele # BizBrasov.ro
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele. Un fruct sănătos pe care, potrivit Times of India, îl poți include zilnic la micul dejun este rodia – mai exact, o porție de semințe rubinii, adevărate surse de nutrienți. Se știe că rodiile sunt bogate în antioxidanți precum punicalaginele și antocianinele, care ajută la [...]
03:50
Caz special: Apartament cumpărat înainte de căsătorie cu plata în rate. Ce se întâmplă la divorț # BizBrasov.ro
În dreptul românesc, regula este una simplă: bunurile dobândite înainte de căsătorie aparțin exclusiv persoanei care le-a cumpărat. Acestea sunt considerate bunuri proprii și nu intră automat în masa bunurilor comune ale soților. Chiar dacă, ulterior, persoana se căsătorește, dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se modifică doar prin efectul căsătoriei. Această situație este reglementată de [...]
8 decembrie 2025
19:50
Un vârstnic de 76 de ani din Hălchiu, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, în data de 8 decembrie, au fost sesizați cu privire la faptul că BURUIANĂ NICOLAE, în vârstă de 76 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Hălchiu, în dimineața aceleiași zile și nu [...]
17:30
Liceenii brașoveni, provocați la „Investing 101”, un concurs cu probe de tip quiz, de creativitate și strategie financiară. Câștigătorii vor fi premiați # BizBrasov.ro
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor organizează în 12 decembrie, de la ora 12:00, la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității, concursul „Investing 101”. Evenimentul este deschis echipelor de liceeni brașoveni, formate din 3 membri, coordonate de un profesor de specialitate. „Concursul urmărește să introducă elevii în lumea investițiilor financiare, atât convenționale, cât și neconvenționale [...]
16:20
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit, săptămâna aceasta, trei spectacole. Brașovenii sunt invitați VINERI, 12 DECEMBRIE, de ORA 19:00, în Sale Mare, unde va avea loc spectacolul „BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni. Bădăranii, o comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca [...]
16:10
Ultimele verificări la skatepark-ul de la Fartec. Primarul Brașovului: „Mai bine verificăm de două ori, decât să avem o situație ca La Iepure, când fosta administrație a inaugurat parcul, iar a doua zi îl repara” # BizBrasov.ro
Mai sunt puține zile până când cel mai complex spațiu dedicat sporturilor urbane din România, skatepark-ul de sub pasajul Fartec, va fi pus la dispoziția brașovenilor care vor să se dea cu skate-ul, trotineta sau bicicleta, într-un spațiu amenajat. Primarul George Scripcaru a verificat astăzi, încă o dată, situația celui mai modern spațiu dedicat sportului [...]
16:00
După ce s-au mai făcut o serie de probe, trei linii modernizate din Gara Brașov sunt funcționale. CFR anunța acest lucru în 27 noiembrie, dar liniile nu erau încă deschise # BizBrasov.ro
Reparate, dar nefolosite, așa arată încă, la aproape două săptămâni după definitivarea lucrărilor, primele trei linii din Gara Brașov a căror modernizare a început anul trecut în vară. Două săptămâni au trecut de când liniile 1-3 din Gara Brașov ar fi trebuit deschise, măsură ce ar fi ușurat sarcina călătorilor nevoiți să traverseze celelalte linii [...]
15:50
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România destinat liceenilor, pe tema comunismului, va fi lansat la Brașov # BizBrasov.ro
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România, destinat liceenilor, construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism, va fi lansat la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Brașov. Evenimentul va avea loc miercuri, la ora 11.00. Proiectul este dedicat liceenilor din Brașov și județele învecinate și își propune să transforme studiul istoriei [...]
15:40
200 de hectare de păduri din Munții Făgăraș, reconstruite cu tehnologii avansate, dar rare în România # BizBrasov.ro
Conservation Carpathia, organizația non-guvernamentală dedicată protejării naturii în Munții Făgăraș, a anunțat finalizarea proiectului pilot SUPERB, parte a unei inițiative europene coordonate de Institutul Forestier European (EFI), care vizează reconstruirea ecologică a pădurilor degradate. În cadrul proiectului, România a restaurat 200 de hectare de păduri artificiale, formate în principal din monoculturi de molid, prin plantarea [...]
15:00
Un lanț britanic celebru de restaurante intră în România. Compania își propune să introducă produsele și în hipermarketuri # BizBrasov.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România. Grupul Harry Ramsden, compania din spatele celebrului brand britanic de fish & chips, intră acum oficial pe piața românească printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup SRL. Primul restaurant va fi inaugurat în luna martie 2026, iar un [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.