Exerciţii tactice cu tehnică militară și muniție de exercițiu în Poligonul din Sfântu Gheorghe
BizBrasov.ro, 9 decembrie 2025 05:50
Structuri din cadrul Forţelor Terestre Române efectuează, săptămâna aceasta, exerciţii tactice în Poligonul militar din Sfântu Gheorghe, având ca scop antrenarea militarilor şi validarea procedurilor de intervenţie pe teren muntos-împădurit, anunță conducerea Batalionului 22 Vânători de Munte “Cireşoaia”. „În perioada 8-12 decembrie 2025, structuri din cadrul Forţelor Terestre desfăşoară exerciţii tactice cu trupe şi tehnică [...]
Acum 30 minute
05:50
Proiectul reabilitării Colegiului Șaguna intră în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Ce condiții a impus „Cultura” de la Brașov # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un nou acord de finanțare cu BERD, în valoare de 30 de milioane de lei, destinat reabilitării unor imobile emblematice ale orașului. Între acestea se numără și clădirile Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Proiectul de reabilitare a fost prezentat în vederea avizării și Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene pentru [...]
05:50
Acum o oră
05:40
Primăria Vama Buzăului reabilitează zona de agrement de la Cascada Urlătoarea, singurul loc din ţară unde poți spune cu adevărat poți merge pe apă # BizBrasov.ro
Principala atracţie a comunei Vama Buzăului este Cascada Urlătoarea, care, deşi nu este la fel de cunoscută ca surata ei cu acelaşi nume din Munţii Bucegi, aflată în apropierea staţiunii Buşteni, este mult mai spectaculoasă. În zona cascadei sunt amenajate locuri de picnic cu mese şi scaune din lemn care se potrivesc perfect cu decorul [...]
05:40
„Vulpea aerului”, elicopterul de atac românesc „uitat” în hangare. Istoria unui prototip unic în lume creat la Brașov # BizBrasov.ro
La Muzeul Național al Aviației Române se află un exponat cu adevărat special: prototipul elicopterului de atac I.A.R.-317 Airfox, realizat de specialiștii Întreprinderii de Construcții Aeronautice (I.C.A.) Ghimbav în prima jumătate a anilor ’80. Este un aparat unic, născut din ambiție tehnică și viziune strategică. Cum a apărut Airfox – ambiție tehnică și know-how românesc [...]
05:30
Blocarea accesului la o proprietate privată este o problemă de natură juridică. Constituția și Codul civil garantează dreptul de proprietate și, implicit, accesul la aceasta. Fie că este vorba despre un drum comun blocat, o poartă încuiată, fie un teren fără ieșire la calea publică, legea oferă soluții clare. Te-ai aflat vreodată în situația în [...]
Acum 2 ore
04:50
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele # BizBrasov.ro
Fructul care previne îmbătrânirea, reglează tensiunea și glicemia, întreține inima și purifică sângele. Un fruct sănătos pe care, potrivit Times of India, îl poți include zilnic la micul dejun este rodia – mai exact, o porție de semințe rubinii, adevărate surse de nutrienți. Se știe că rodiile sunt bogate în antioxidanți precum punicalaginele și antocianinele, care ajută la [...]
Acum 4 ore
03:50
Caz special: Apartament cumpărat înainte de căsătorie cu plata în rate. Ce se întâmplă la divorț # BizBrasov.ro
În dreptul românesc, regula este una simplă: bunurile dobândite înainte de căsătorie aparțin exclusiv persoanei care le-a cumpărat. Acestea sunt considerate bunuri proprii și nu intră automat în masa bunurilor comune ale soților. Chiar dacă, ulterior, persoana se căsătorește, dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se modifică doar prin efectul căsătoriei. Această situație este reglementată de [...]
Acum 12 ore
19:50
Un vârstnic de 76 de ani din Hălchiu, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, în data de 8 decembrie, au fost sesizați cu privire la faptul că BURUIANĂ NICOLAE, în vârstă de 76 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Hălchiu, în dimineața aceleiași zile și nu [...]
17:30
Liceenii brașoveni, provocați la „Investing 101”, un concurs cu probe de tip quiz, de creativitate și strategie financiară. Câștigătorii vor fi premiați # BizBrasov.ro
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor organizează în 12 decembrie, de la ora 12:00, la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității, concursul „Investing 101”. Evenimentul este deschis echipelor de liceeni brașoveni, formate din 3 membri, coordonate de un profesor de specialitate. „Concursul urmărește să introducă elevii în lumea investițiilor financiare, atât convenționale, cât și neconvenționale [...]
Acum 24 ore
16:20
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit, săptămâna aceasta, trei spectacole. Brașovenii sunt invitați VINERI, 12 DECEMBRIE, de ORA 19:00, în Sale Mare, unde va avea loc spectacolul „BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni. Bădăranii, o comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca [...]
16:10
Ultimele verificări la skatepark-ul de la Fartec. Primarul Brașovului: „Mai bine verificăm de două ori, decât să avem o situație ca La Iepure, când fosta administrație a inaugurat parcul, iar a doua zi îl repara” # BizBrasov.ro
Mai sunt puține zile până când cel mai complex spațiu dedicat sporturilor urbane din România, skatepark-ul de sub pasajul Fartec, va fi pus la dispoziția brașovenilor care vor să se dea cu skate-ul, trotineta sau bicicleta, într-un spațiu amenajat. Primarul George Scripcaru a verificat astăzi, încă o dată, situația celui mai modern spațiu dedicat sportului [...]
16:00
După ce s-au mai făcut o serie de probe, trei linii modernizate din Gara Brașov sunt funcționale. CFR anunța acest lucru în 27 noiembrie, dar liniile nu erau încă deschise # BizBrasov.ro
Reparate, dar nefolosite, așa arată încă, la aproape două săptămâni după definitivarea lucrărilor, primele trei linii din Gara Brașov a căror modernizare a început anul trecut în vară. Două săptămâni au trecut de când liniile 1-3 din Gara Brașov ar fi trebuit deschise, măsură ce ar fi ușurat sarcina călătorilor nevoiți să traverseze celelalte linii [...]
15:50
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România destinat liceenilor, pe tema comunismului, va fi lansat la Brașov # BizBrasov.ro
Proiectul „Evadare din trecut”, primul escape room din România, destinat liceenilor, construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism, va fi lansat la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Brașov. Evenimentul va avea loc miercuri, la ora 11.00. Proiectul este dedicat liceenilor din Brașov și județele învecinate și își propune să transforme studiul istoriei [...]
15:40
200 de hectare de păduri din Munții Făgăraș, reconstruite cu tehnologii avansate, dar rare în România # BizBrasov.ro
Conservation Carpathia, organizația non-guvernamentală dedicată protejării naturii în Munții Făgăraș, a anunțat finalizarea proiectului pilot SUPERB, parte a unei inițiative europene coordonate de Institutul Forestier European (EFI), care vizează reconstruirea ecologică a pădurilor degradate. În cadrul proiectului, România a restaurat 200 de hectare de păduri artificiale, formate în principal din monoculturi de molid, prin plantarea [...]
15:00
Un lanț britanic celebru de restaurante intră în România. Compania își propune să introducă produsele și în hipermarketuri # BizBrasov.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România. Grupul Harry Ramsden, compania din spatele celebrului brand britanic de fish & chips, intră acum oficial pe piața românească printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup SRL. Primul restaurant va fi inaugurat în luna martie 2026, iar un [...]
15:00
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: 307.999 pasageri au tranzitat aerogara anul acesta, până pe 7 decembrie. Care sunt țările din care vin la Brașov cei mai mulți cetățeni străini # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: 307.999 pasageri au tranzitat aerogara anul acesta, până pe 7 decembrie. Care sunt țările din care vin cei mai mulți cetățeni străini. De Ziua Internațională a Aviației Civile, care este sărbătorită în fiecare an la 7 decembrie, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a înregistrat 307.999 de tranzitări a celei mai noi aerogări [...]
14:00
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, o creștere cu 10% a prețului mediu [...]
13:50
„Spărgătorul de nuci”, la Filarmonica Brașov: Toate concertele simfonice din decembrie sunt deja sold out/ Ce pregătesc reprezentanții instutuției culturale pentru luna ianuarie # BizBrasov.ro
Lunile decembrie și ianuarie aduc la Filarmonica Brașov o succesiune de concerte care confirmă, încă o dată, locul special pe care muzica îl are în viața culturală a orașului. Toate concertele simfonice din luna decembrie sunt deja sold out, un semn clar al interesului tot mai mare al publicului pentru evenimentele Filarmonicii. În 10 și [...]
13:20
Bețivi la volan pe toate drumurile. Trei dintre ei s-au ales cu dosare penale după ce au dat nas în nas cu polițiștii # BizBrasov.ro
Bețivi la volan pe toate drumurile. Trei dintre ei s-au ales cu dosare penale după ce au dat nas în nas cu polițiștii Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov și cei ai Poliției Stațiunii Bran au desfășurat în dimineața zilei de 7 decembrie acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului. În [...]
12:40
CFR Călători: Schimbări în traficul feroviar odată cu intrarea în vigoare a Noului Mers al trenurilor 2025-2026 # BizBrasov.ro
CFR Călători informează că, începând cu data de 14 decembrie, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026. Compania anunță că va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 [...]
12:20
238 de piloți de beton cu o lungime de până la 12 metri pentru consolidarea străzii Cibinului, în zona unde se produsese o alunecare de teren # BizBrasov.ro
Având în vedere situația de pe strada Cibinului, unde, în dreptul imobilelor situate între numerele 35-38, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul public, primăria a demarat lucrările de consolidare, în urma deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind punerea în siguranță și remedierea tronsonului de drum surpat. ,,Am demarat lucrările [...]
12:00
Se scumpesc serviciile de apă și canal în Brașov. Cu cât se va taxa metrul cub de la 1 ianuarie # BizBrasov.ro
Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru serviciile furnizate de Compania Apa Brașov vor fi majorate, după cum urmează: Pentru 1 mc de apă potabilă, creșterea va fi de la 8,45 la 9,60 lei cu TVA Pentru 1 mc de canalizare – epurare, creșterea va fi de la 6,26 la 7,43 lei cu TVA Prin urmare, [...]
11:50
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,20%, la 6,21%. Indicele ROBOR [...]
11:40
„Brașov supravegheat, Brașov revoltat, Brașov eliberat. Comunismul la Brașov în arhivele CNSAS”, o întâlnire dedicată memoriei comunismului și istoriei locale, la Biblioteca Județeană # BizBrasov.ro
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov organizează miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 12:00, în Sala de lectură, evenimentul intitulat „Brașov supravegheat, Brașov revoltat, Brașov eliberat. Comunismul la Brașov în arhivele CNSAS”, o întâlnire dedicată memoriei comunismului și istoriei locale. Invitatul evenimentului este Andrei-Cătălin Galiță, investigator în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), [...]
11:30
Încep anchetele Parchetului European în legătură cu achiziția de microbuze electrice pentru elevi. Dezmăț pe bani europeni, la Consiliile Județene # BizBrasov.ro
Încep anchetele Parchetului European în legătură cu achiziția de microbuze electrice pentru elevi. Dezmăț pe bani europeni la Consiliile Județene. Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu [...]
11:10
Un jandarm brașovean și-a „ascuțit” condeiul și își lansează prima carte. Publicul va afla detalii din misiunile dificile la care a participat bărbatul de-a lungul a 20 de ani de carieră # BizBrasov.ro
Un jandarm din Brașov, cu peste 20 de ani de experiență în slujba ordinii publice, își lansează prima carte intitulată „Jurământ și Suflet – Povestea unui jandarm”, un volum despre viața din spatele uniformei. Constantin Alin Tălpescu activează în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov și aduce în fața cititorilor „povești” reale din misiuni dificile: [...]
10:00
IKEA a anunțat că va scădea prețurile și în 2026. Folosește inclusiv inteligența artificială pentru a scădea costurile în diferite etape ale lanțului valoric # BizBrasov.ro
IKEA anunță că, și în anul fiscal 2026 (1 septembrie 2025 – 31 august 2026), va continua pentru al treilea an consecutiv investițiile în reducerea prețurilor. Retailerul își menține politica de „prețuri mici în fiecare zi” și transmite că nu va avea discounturi în perioada sărbătorilor de iarnă, cu excepția unor oferte ocazionale dedicate membrilor [...]
09:50
Când este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Solstițiul de iarnă 2025 Solstițiul de iarnă, un moment astronomic semnificativ, marchează începutul iernii astronomice, cea mai scurtă zi din an, dar și cea mai lungă noapte a anului. Acest fenomen va avea loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17.30, în [...]
09:34
Prețul motorinei a scăzut pentru a treia oară în această lună. Cu cât se vând astăzi carburanții în Brașov # BizBrasov.ro
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom. Față de prețurile de ieri, avem o ieftinire de 5 bani pe litru la motorină în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților. Prețul benzinei a rămas nemodificat. Cel mai probabil și celelalte mari lanțuri vor afișa [...]
08:20
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație” # BizBrasov.ro
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație”. Comuna Sânpetru continuă modernizarea infrastructurii edilitare, prin lansarea unui proiect de extindere a rețelei de canalizare menajera pe străzile St. O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei, conform memoriului tehnic depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov. Documentul prezinta necesitatea [...]
06:30
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă # BizBrasov.ro
(P) În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu [...]
Ieri
05:40
Orașul Rupea vrea să schimbe aspectul de „după blocuri”. Pentru proiectarea lucrărilor se plătesc peste 250.000 de lei # BizBrasov.ro
Orașul Rupea pregătește o amplă regenerare urbană a zonei de blocuri, primul pas fiind contractarea proiectării pentru peste 249.000 de lei, fără TVA. Transformarea vizează reamenajarea spațiilor verzi, a traseelor pietonale și a parcărilor, pe o suprafață totală estimată la 30.000–40.000 de metri pătrați. Primăria Rupea vrea să renunțe la imaginea de „după blocuri” și [...]
05:40
Stupini: Pe lângă o școală nouă, Primăria Brașov pregătește și extinderea actualei unități de pe strada Fagurului # BizBrasov.ro
Cartierul Stupini, aflat în plină dezvoltare, ar putea beneficia în următorii ani nu doar de o școală nouă, ci și de extinderea unității existente de pe strada Fagurului. Primăria Brașov a inițiat procedurile tehnice pentru proiectul de modernizare, în condițiile în care presiunea pe infrastructura educațională din zonă este în continuă creștere. Municipalitatea analizează în [...]
05:40
O firmă din Constanța va pregăti licitația pentru extinderea aeroportului din Brașov. Costul serviciilor: 85.000 de lei # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov face încă un pas în procesul de extindere. Conducerea instituției a angajat un expert extern care să pregătească licitația pentru proiectul de modernizare a platformei de îmbarcare–debarcare, o investiție majoră ce ar urma să crească semnificativ capacitatea operațională a aeroportului. Serviciile de consultanță vor fi furnizate de Leader’s Jus SRL, o firmă [...]
05:10
Lista târgurilor de Crăciun din România: Brașovul are unul dintre cele mai frumoase târguri din țară # BizBrasov.ro
Iarna lui 2025 se anunță a fi una bogată în târguri tematice, după ce, în ultimii ani, România a tot ridicat ștacheta în această privință. Piețe istorice, parcuri, bulevarde centrale, toate prind viață sub ploaia de lumini, iar orașele mari se întrec în atracții pentru adulți și copii. De la roți panoramice și zăpadă artificială [...]
05:10
De ce bradul de Crăciun nu mai miroase a brad. Bradul de Crăciun este simbolul sărbătorilor de iarnă, iar mulți aleg să cumpere un brad natural pentru a retrăi atmosfera Crăciunului de altădată, cu mirosul său inconfundabil, care umplea toată casa. Totuși, realitatea este că nu întotdeauna se întâmplă așa: mulți cumpărători sunt dezamăgiți când [...]
05:00
Există situații în care succesiunea rămâne nerezolvată ani la rând, fie din lipsă de informații, fie din motive familiale sau administrative. De altfel, există cazuri în care moștenitorii ajung să se întrebe, chiar și după zeci de ani, dacă mai pot face succesiunea și dacă legea le mai permite acest lucru. Este posibilă succesiunea după [...]
7 decembrie 2025
16:20
Revoltă în școli după noile reguli de acordare a burselor: „Nu e reformă, e un pas înapoi” # BizBrasov.ro
Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) critică ferm noile reguli privind acordarea burselor școlare, valabile din anul școlar 2025–2026, acuzând Ministerul Educației că limitează accesul elevilor la sprijin financiar și accentuează inechitățile din sistem. Reacția vine după declarațiile ministrului Daniel David, făcute pe 5 decembrie în cadrul podcastului „Lecția de azi”, unde a prezentat modificările aduse sistemului [...]
15:30
VIDEO Furt ca în filme la o fermă din Săcele. Suspecții, care au furat și animale de expoziție, arestați pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au finalizat o anchetă complexă care a dus la identificarea și reținerea persoanelor acuzate de furtul mai multor animale dintr-o fermă locală. Sesizarea privind dispariția animalelor a fost primită la sfârșitul lunii octombrie, proprietarii reclamând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro. Potrivit polițiștilor, furtul ar fi avut loc [...]
15:10
VIDEO Razie la zeci de firme din județul Brașov pentru a combate evaziunea și contrabanda. Amenzi de 44.000 lei # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au desfășurat ieri o nouă acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea contrabandei și evaziunii fiscale, vizând mai multe puncte comerciale din județ. Operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul specialiștilor criminaliști și cu aprobarea conducerii IPJ Brașov. Scopul principal al activităților a fost verificarea modului în care [...]
14:20
Parfumul Reginei Maria, care se simte încă în mod misterios la Pelișor, este cel mai bine vântul la Paris, după cel al Prințesei Diana. Ce preț are # BizBrasov.ro
Regina Maria a României, soţia regelui Ferdinand I, considerată cea mai frumoasă regină a Europei, iubea un parfum special care a dispărut de pe piață după moartea ei, dar a fost recreat ulterior. Considerată „cea mai frumoasă regină a Europei“, Maria devine, în 1922, imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. „Quelques Flores Royale” era parfumul [...]
12:30
Un accident în care a fost implicat un autocar s-a produs în această dimineață pe DN 1 în Sinaia # BizBrasov.ro
Traficul este restricționat pe DN1, în orașul Sinaia, pe sensul de mers Brașov către București, ca urmare a producerii accidentului rutier. Un accident rutier s-a produs duminică în Sinaia, în zona Mefin, între un autocar cu 71 de ocupanți și un autoturism cu patru persoane, informează ISU Prahova. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale de [...]
12:20
Cine va întreține atmosfera de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile încep de la 1.430 euro/persoană # BizBrasov.ro
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a anunțat lista invitaților de Revelion, după discuțiile aprinse din mediul online cauzate de prețurile considerate exagerate de mulți români. De notat că, deși un pachet de 4 nopți la hotelul premium al campioanei se apropie de 3.000 de euro camera, acestea se vând ca pâinea caldă. După ce mai mulți [...]
10:40
Cum a ajuns în fața plutonului de execuţie ultimul român condamnat la moarte în regimul Ceaușescu # BizBrasov.ro
Ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu a fost Ion Pistol, un bărbat din Teleorman a cărui poveste marchează finalul unei epoci în care pedeapsa capitală se aplica deopotrivă pentru crime deosebit de grave, trădare şi spionaj, dar și pentru anumite infracțiuni economice. Execuția sa, realizată în baza procedurilor legale ale vremii, a avut loc în 1987, [...]
09:50
O bucată de slănină a rezistat 35 de ani în turnul unei biserici fortificate. Care era obiceiul sașilor în ceea ce privește consumul de slănină # BizBrasov.ro
V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate sibiene din Dealul Frumos, aflată la câțiva kilometri de granița cu județul [...]
09:40
Recomandări ale salvamontiștilor în contextul debutului sezonului de schi: Nu schiaţi în pădure, nu coborâţi direct, interzis săniuşul, nu circulaţi pe pârtie! # BizBrasov.ro
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi al reglajului legăturilor, greutăţii corporale şi [...]
09:30
2.472 de persoane au avut un accident la locul de muncă, în prima jumătate a anului 2025 # BizBrasov.ro
2.472 persoane au suferit accidente de muncă în primele șase luni din 2025, cu 17% mai puține față de aceeași perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea și-au pierdut viața (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au avut loc cele mai multe [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Făgăraș au reușit identificarea unei persoane și reținerea acesteia, după ce au fost sesizați cu privire la comiterea unui furt dintr-un imobil, situat pe strada Gării din localitate. Din cercetările efectuate imediat după primirea sesizării, a rezultat că, la data de 28 noiembrie, în timpul [...]
16:10
Urmărire pe ulițele din Teliu. Tânărul care a gonit cu mașina când i-a văzut pe polițiști nu avea permis # BizBrasov.ro
Ieri seară, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, în timp ce desfășurau o acțiune specifică pentru menținerea siguranței rutiere pe drumurile publice, au procedat la urmărirea unui autoturism pe raza localității Teliu, după ce conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalul regulamentar și a încercat să se sustragă controlului efectuat de [...]
16:00
Au spart locuința unei rude și au fugit cu 10.000 de euro. Doi tineri din Brașov, arestați preventiv # BizBrasov.ro
Doi tineri din Brașov, cu vârste de 18 și 21 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost identificați de polițiști ca fiind autorii unui furt de 10.000 de euro dintr-o locuință ai cărei proprietari se aflau plecați din țară. Sesizarea a ajuns la Secția 3 Poliție Brașov pe 1 decembrie, iar investigațiile [...]
