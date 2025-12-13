Controversatul miliardar Elon Musk deţine două dintre cele mai valoroase companii din lume: O nouă vânzare internă de acţiuni evaluează SpaceX, compania sa de rachete, la 800 mld. dolari, pregătind terenul pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare din istorie în 2026. Tesla deja valoreaza 1.440 mld. dolari pe bursă, iar pentru SpaceX ţinta depăşeşte 1.500 mld. dolari

14:00

Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.