Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marele Premiu la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni
Radio Top Suceava, 18 decembrie 2025 20:20
Marele Premiu Bucovina la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pentru cărțile apărute în 2024, a fost cîștigat de Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iată celelalte premii oferite, conform președintelui SSB, Alexandru Ovidiu Vintilă: premiul Opera Omnia: Emil Simion; premiul pentru poezie: Octavian Nestor, „Scrisori din Paradis"; premiul Carmen Veronica Steiciuc: Paraschiva Abutnăriței, „Cuvântul ce […]
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
20:30
Nicolae Labiș, omagiat în cel mai recent număr al revistei ”Bucovina literară”. Alexandru Ovidiu Vintilă: Labiș chiar e ”buzduganul unei generații” # Radio Top Suceava
Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul șef al revistei "Bucovina literară", a afirmat că la Gala SSB a fost o atmosferă caldă. Pe de altă parte, în cel mai recent număr al revistei a fost omagiat Nicolae Labiș. Domnul Vintilă a declarat: "A fost o atmosfera caldă, de reală bucurie, o întîlnire […]
Acum o oră
20:20
Acum 4 ore
18:10
„Vine, vine Moș Crăciun”, la Broșteni, localitatea lovită de inundații catastrofale în vara acestui an. Cadouri pentru toți cei 647 de copii din oraș # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu" au organizat evenimentul „Vine, vine Moș Crăciun". La acesta au fost prezenți, la invitația primarului Alexandru Hurjui, prefectul Traian Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu. Într-un comunicat al Prefecturii se arată: "Evenimentul a adus în mijlocul comunității spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă, prin colindele interpretate […]
Acum 6 ore
15:00
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că în această săptămînă sînt disponibile 31.298 locuri de muncă la nivel național. Din Regiunea Moldovei, cea mai bogată ofertă vine de la Iași, cu 992 de locuri vacante. Pentru Suceava sînt anunțate 360 de locuri de muncă vacante, în timp ce la Botoșani sînt doar […]
Acum 8 ore
13:20
Articole pirotehnice au fost confiscate din magazine de la Dumbrăveni și Vatra Dornei # Radio Top Suceava
Polițiștii din cadrul Serviciului, Arme, Explozivi Substanțe Periculoase Suceava au confiscat peste 40 de kilograme de produse pirotehnice. Polițiștii au efectuat un control la o societate comercială cu sediul în municipiul București și cu punct de lucru în comuna Dumbraveni. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că în incinta magazinului sunt expuse spre comercializare aproape 10.450 […]
13:10
Ordin de protecție pentru un bărbat de 53 de ani, pentru că și-a lovit și amenințat fosta iubită cu care are un copil # Radio Top Suceava
Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru un bărbat în vîrstă de 53 de ani. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe", „amenințare" și ,,lipsire de libertate în mod ilegal", urmînd ca acesta să fie soluționat procedural de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului. Pe […]
13:00
Pe 16 decembrie, șase persoane au fost reținute, pentru că s-au încăierat în centrul municipiului Suceava. Pe 11 decembrie, în jurul orei orele 20.40, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 că pe strada Vasile Bumbac din municipiul Suceava a avut loc o agresiune. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din […]
Acum 12 ore
10:00
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Radio Top Suceava
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția "Crucea Bucovinei" din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru "remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității". Distincția i-a fost oferită de preotul Mihai Cobziuc Morice, consilier eparhial în cadrul Biroului de Relații cu Minoritățile. La centrul Cultural Educațional și Social "Dosoftei Mitropolitul" din cadrul Seminarului Teologic Suceava, preotul […]
Acum 24 ore
07:20
Una dintre cele mai reușite fotografii pe care le-am văzut anul acesta a fost realizată de Dani Roșu pe Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava cu ocazia redeschiderii bazei operaționale Wizz Air. Un avion care a venit de la Birmingham a fost pus în siguranță pe pistă de o tînără femeie-pilot. Aceasta a deschis geamul […]
17 decembrie 2025
21:00
Patru reprezentanți ai CSU Suceava vor participa cu lotul național de cadeți al României – generația 2010/2011 – la stagiul de pregătire programat în perioada 5-11 ianuarie la Plopeni, Prahova. Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, interul dreapta Ionuț Babiuc, interul stînga Mircea Cumpănașu și extrema dreaptă Sebastian Tabarcea. Cei trei jucători fac parte din […]
Ieri
15:50
Aeroportul Suceava a fost dotat cu echipamente care permit aterizarea avioanelor atunci cînd vizibilitatea este foarte redusă. A fost demarată procedura de avizare, care poate dura maxim două luni # Radio Top Suceava
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava beneficiază, începînd de astăzi, de cel mai avansat sistem de aterizare instrumentală, ILS CAT III. Însă, acesta mai trebuie și autorizat, procedură care durează cam două luni. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în cursul zilei de 16 decembrie "au fost calibrate echipamentele instalate recent pe aeroport, […]
15:20
Sorin Mihai Voloșeniuc: În județul Suceava nu mai există nici un focar de pestă porcină activ. Crescătorii nu au restricții la sacrificarea porcilor de Crăciun # Radio Top Suceava
Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, a transmis că în județul Suceava nu mai există nici un focar de pestă porcină activ, fiind închise, pe rînd, cele de la Poiana Stampei, Rîșca și, ultimul, în satul Sfîntu Ilie, comuna Șcheia. În aceste condiții, crescătorii nu au restricții la […]
14:40
Daruri din partea Uniunii Polonezilor din România, pentru copiii din mai multe localități sucevene # Radio Top Suceava
Uniunea Polonezilor din România a desfășurat și în acest an acțiunea "Vine, vine Moș Crăciun!". Daruri de la UPR au ajuns la preșcolarii și elevii din Solonețu Nou, Poiana Micului, Pleșa, Păltinoasa, Moara, Cacica, Pârteștii de Sus, Racova și Vicșani, precum și la copiii de etnie poloneză din Suceava, Gura Humorului, Siret și Rădăuți. Conform […]
13:20
Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava. Proiect pentru dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică # Radio Top Suceava
Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava implementează proiectul „Dotări moderne pentru învățământul profesional și tehnic", finanțat prin PNRR. Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de aproape 500.000 de lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene. Obiectivul general al proiectului este dotarea cu laboratoare de informatică […]
13:00
Toți cei peste 30 de inspectori școlari, invitați să le ofere cadouri din partea lui Moș Crăciun elevilor din comuna Izvoarele Sucevei. Pe 6 ianuarie 2026, la Căminul Cultural # Radio Top Suceava
Inspectorii școlari suceveni au fost invitați de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, să meargă cu cadouri la Izvoarele Sucevei. În această comună de munte aflată în nordul extrem al județului Suceava, Crăciunul și Anul Nou se țin și pe nou, și pe vechi. Pe 6 ianuarie 2026 va fi Crăciunul, iar cadourile ar urma […]
12:50
Discuții aprinse în legătură cu programa pentru clasa a IX-a la Română. Prof. Gabriela Cazac: Abordarea mixtă, calea de mijloc, ar fi cea mai potrivită în acest moment # Radio Top Suceava
Referitor la programa pentru clasa a IX-a la Limba și Literatura Română, Gabriela Cazac, profesoară la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava și inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, susține că abordarea ar trebui să fie una mixtă. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a decis amînarea cu o săptămînă a publicării noii programe pentru Limba […]
12:10
Aproape 200 de tineri sportivi și antrenori vor fi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Sucevean. Evenimentul va fi prezentat de canotorii de talie mondială Ionela și Marius Cozmiuc # Radio Top Suceava
Aproximativ 200 de tineri sportivi suceveni și antrenori care au obținut rezultate deosebite în sezonul 2024/2025 vor fi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Sucevean. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: "Pe 21 decembrie, la Teatrul , avem prima ediție a Galei Sportului Sucevean, acolo […]
11:50
Diriginții trebuie să aibă grijă ca elevii să nu primească teme acasă care să le ia mai mult de două ore. Prof. Gabriela Cazac: Probabil că această măsură este luată tocmai ca să gestioneze niște excese, nu neapărat ca să existe o monitorizare extrem de strictă # Radio Top Suceava
Gabriela Cazac, profesoară de Română la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava și inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, consideră că ordinul ce reglementează temele școlare "este complicat și greu de pus în practică". La începutul lunii decembrie, ministrul Educației, Daniel David, a semnat o decizie care prevede ca diriginții să-i monitorizeze pe profesori să vadă […]
10:30
Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, probabil în luna aprilie a anului viitor # Radio Top Suceava
Foarte probabil, în luna aprilie anului viitor vor avea loc concursuri pentru ocuparea posturilor de director de școală, acolo unde mandatele directorilor expiră. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: "În luna ianuarie, în a doua parte a lunii ianuarie, pentru 60-70% din cei care au concurat în […]
10:00
USV lansează cartea albă NEOLAiA, care propune un cadru comun pentru armonizarea politicilor lingvistice în cele nouă universități partenere # Radio Top Suceava
USV va prezenta cartea albă NEOLAiA. Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, în parteneriat cu WP7 -Towards a Plurilingual and Intercultural European University din cadrul Alianței Europene NEOLAiA, organizează o nouă ediție a NEOLAiA Book Café. Evenimentul dedicat dialogului academic și promovării competențelor plurilingve în mediul universitar va avea loc miercuri, 17 decembrie, la ora 15:00, în BRD Hub, corp E […]
09:20
Preotul și poetul Cătălin Ioan Vega, lansare de carte la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus: Ar trebui să avem grijă să ne înconjurăm de oameni care prin prezența lor ne provoacă să devenim mai implicați # Radio Top Suceava
Preotul și poetul Cătălin Ioan Vega și-a lansat cartea "Somelierul de suflete" la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" din Vicovu de Sus. Evenimentul a fost organizat de prof. dr. Puha Anca Elena, în colaborare cu întreg colectivul catedrei de Limba și literatura română. Au oferit momente artistice elevii Iustin Calancea (VII A), Bîru Teodora (VII A), […]
07:20
Un documentar pe care elevii suceveni, dar și educatorii lor, ar putea să-l vadă # Radio Top Suceava
"Copiii din Masaka: Cu ritmul în suflet" este, conform Netflix, "un scurt documentar optimist, în care copiii de la un orfelinat din Uganda au parte de vindecare, răspândesc speranța și obțin gloria mondială cu videoclipuri virale". Cinemagia scrie că "în inima regiunii Masaka din Uganda, unde umbrele crizei HIV/SIDA încă persistă, un mic orfelinat s-a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Ziua Minorităților Naționale, la Suceava, cu prezentări privind contribuția minorităților naționale la identitatea istorică și culturală a regiunii, și cu momente artistice # Radio Top Suceava
Simpozionul „Bucovina – Unitate în diversitate", dedicat Zilei Minorităților Naționale, s-a desfășurat în Sala Unirii a Palatului Administrativ, sub egida Instituției Prefectului – județul Suceava. Evenimentul a reunit reprezentanți ai minorităților naționale din județul Suceava, ai administrației publice locale și județene, ai mediului educațional și cultural, precum și ai altor instituții și organizații implicate în […]
15:00
USV, gazda unui concurs internațional în cadrul căruia studenții au prezentat lucrări științifice pe teme precum digitalizarea economiei și contabilitatea modernă # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a găzduit Concursul Internațional Studențesc „Performance in Economic Education – Students Shape Tomorrow's Economy!", organizat în cadrul proiectului LINKS BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN CROSS-BORDER EDUCATION IN ROMANIA AND UKRAINE. Programul a fost finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine 2021–2027. Competiția a reunit 41 de studenți de la ciclurile […]
15:00
Vasile Andriciuc, acuzat de procurori de peste 100 de infracțiuni de abuz în serviciu. Judecătoria Suceava a constatat că fostul primar de la Șcheia este nevinovat # Radio Top Suceava
Fostul primar al comunei Șcheia Vasile Andriciuc a fost declarat nevinovat de Judecătoria Suceava în ședința de marți, 16 decembrie, într-un dosar de abuz în serviciu în care procurorii l-au acuzat de peste 100 de infracțiuni de abuz în serviciu. Cele mai multe acuzații au fost legate de plata utilităților pentru spațiul ce reprezintă Baza […]
13:40
Moțiunea a trecut, Diana Buzoianu nu vrea să plece. Cătălin Nechifor: Atunci de ce o mai faci, doar, așa, ca simbol? Ar trebui ca cel care a fost supus moțiunii să-și prezinte demisia # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor spune că nu este nici o lege scrisă care să spună că un ministru trebuie să demisioneze dacă o moțiune simplă împotriva sa a trecut, dar normal ar fi ca ministrul respectiv să demisioneze ori să fie demis. Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului, a trecut cu sprijinul parlamentarilor PSD, […]
12:50
„Un ceai, o vorbă, o poveste…”, un proiect al dialogului cultural inițiat de Biblioteca USV și Eco TV (Foto) # Radio Top Suceava
Proi
12:40
22 decembrie, ”Noaptea cea mai lungă”, la Muzeul de Istorie din Suceava: colinde, vizită gratuită și un concert extraordinar susținut de trupa Hara # Radio Top Suceava
Pe 22 decembrie, Muzeul Național al Bucovinei va marca ”Noaptea cea mai lungă” prin evenimente și concerte speciale, la care se adaugă vizitarea gratuită a Muzeului de Istorie din Suceava între orele 18.00 și 24.00. Directorul instituției muzeale, Emil Ursu, a detaliat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Anul acesta,
12:30
”Pădurea asumaților”, pe 19 decembrie, ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va fi pe 19 decembrie, atunci cînd va fi prezentată piesa ”Pădurea asumaților”. Prima producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava în 2025 a fost Pădurea asumaților de Alexandra Felseghi, în regia lui Andrei Măjeri. Conform instituției teatrale, ”cu un subiect pe cât de actual […] Articolul ”Pădurea asumaților”, pe 19 decembrie, ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
”Colindați muzeele!”, pînă pe 21 decembrie. Emil Ursu: Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și alți prieteni ai muzeului # Radio Top Suceava
Campania Muzeului Național al Bucovinei, , se bucură de succes și anul acesta, potrivit directorului instituției, Emil Ursu. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Vin grupuri de copii, sigur că da. Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și […] Articolul ”Colindați muzeele!”, pînă pe 21 decembrie. Emil Ursu: Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și alți prieteni ai muzeului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane de la Vatra Dornei. ”Mutîndu-o în altă parte sau desființînd-o, cred că ar fi o greșeală, pentru că zona montană trebuie, totuși, targetată cu politici mai clar definite, care să vină din teritoriu” # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, spune că ar fi o mare pierdere pentru Vatra Dornei desființarea Agenției Naționale a Zonei Montane. Guvernul a lansat în consultare publică o ordonanță de urgență prin care propune desfințarea singurei instituții publice dedicate muntelui, mai precis a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu […] Articolul Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane de la Vatra Dornei. ”Mutîndu-o în altă parte sau desființînd-o, cred că ar fi o greșeală, pentru că zona montană trebuie, totuși, targetată cu politici mai clar definite, care să vină din teritoriu” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, consideră că este foarte important că Wizz Air a redeschis baza operațională de la Suceava. Baza beneficiază de două aeronave moderne. Wizz Air are de la Suceava 13 rute în șase țări. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a declarat: ”Wizz a […] Articolul Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Municipiul Suceava se laudă că este ”orașul Cetății de Scaun”. Ăsta este brandul municipiului reședință de județ, după cum se poate constata și în stațiile de autobuz, unde peste tot este sigla cu ”Suceava, orașul Cetății de Scaun”. În luna august au demarat lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun […] Articolul Suceava, orașul Cetății de Scaun de care au grijă alții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:20
CSU Suceava, înot. 10 medalii de aur, 9 de argint, 13 de bronz și 100 de clasări pe locurile IV-X în ierarhiile naționale # Radio Top Suceava
La finalul sezonului competițional, înotătorii de la CSU Suceava au un bilanț bun. De exemplu, la finele săptămînii trecute, Sophia Drăgoi, componentă a secției de natație a CSU Suceava, a participat la Campionatul Național de Înot pentru copii de 12-13 ani, competiție desfășurată la Miercurea Ciuc. Sportiva antrenată de Sorina Diaconescu și-a îmbunătățit performanțele personale […] Articolul CSU Suceava, înot. 10 medalii de aur, 9 de argint, 13 de bronz și 100 de clasări pe locurile IV-X în ierarhiile naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15 decembrie 2025
15:40
Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Suceava a devenit pet friendly # Radio Top Suceava
Iulius Mall Suceava este locul ideal unde poți petrece timp de calitate alături de toți membrii familiei, inclusiv cu animăluțul tău de companie. Iulius Mall Suceava este oficial un proiect pet-friendly, permițând accesul cățeilor și pisicilor în incinta centrului comercial. Pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor, pe site-ul Iulius Mall Suceava a fost […] Articolul Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Suceava a devenit pet friendly apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Aeroportul Suceava. Șeful administrației județene vrea 1,2 milioane de pasageri pe an. Pînă la finalul acestui an vor fi 800.000 # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vrea ca ca Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” să ajungă la peste 1,2 milioane de pasageri anual. Conform domnului Șoldan, anul acesta, pînă în prezent, au fost procesați 770.000 de pasageri, numărul acestora urmînd să crească la 800.000 pînă la finalul lui 2025. Șeful administraței județene speră ca în doi […] Articolul Aeroportul Suceava. Șeful administrației județene vrea 1,2 milioane de pasageri pe an. Pînă la finalul acestui an vor fi 800.000 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Gheorghe Șoldan, la redeschiderea bazei operaționale Wizz Air: Am instalat sistemul care permite aterizarea aeronavelor în siguranță, inclusiv pe vreme rea. Mîine are loc calibrarea echipamentului # Radio Top Suceava
Cu ocazia redeschiderii bazei operaționale Wizz Air de la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare”, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a spus că aeroportul sucevean se află într-un amplu proces de modernizare. Acesta a declarat de față cu directorul general al Wizz Air Malta, Mauro Peneda: „Încă din primul an de mandat, am rezolvat problema […] Articolul Gheorghe Șoldan, la redeschiderea bazei operaționale Wizz Air: Am instalat sistemul care permite aterizarea aeronavelor în siguranță, inclusiv pe vreme rea. Mîine are loc calibrarea echipamentului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Wizz Air a redeschis baza de la Suceava. Două aeronave de ultimă generație și 13 rute de la Suceava către 6 țări (Foto) # Radio Top Suceava
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” s-a anunțat redeschiderea bazei operaționale Wizz Air de la Suceava. Directorul general al Wizz Air Malta, Mauro Peneda, a declarat că pentru baza de la Suceava sînt alocate două aeronova de ultimă generație. Începînd de astăzi, 15 decmebrie 2025, sînt zboruri de […] Articolul Wizz Air a redeschis baza de la Suceava. Două aeronave de ultimă generație și 13 rute de la Suceava către 6 țări (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Studenta Alexia Plăcintă și profesorul Gheorghe Cîrstian, de la Casa de Poezie Light of Ink Suceava, lansări de carte la ”Gaudeamus” # Radio Top Suceava
La Tîrgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, care a avut loc la București, au fost lansate și două volume semnate de membri ai Casei de Poezie Light of Ink. Este vorba despre volumul de poezie „Formula lucrurilor simple”, publicat de Alexia, pseudonimul poetei Alexia Plăcintă, la Editura Tracus Arte – redactor de carte Theodor Dună). Al […] Articolul Studenta Alexia Plăcintă și profesorul Gheorghe Cîrstian, de la Casa de Poezie Light of Ink Suceava, lansări de carte la ”Gaudeamus” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
”Problemele cu care se confruntă” ministrul Alexandru Rogobete ”sînt foarte multe și foarte grave”, ”și-l obligă să ia niște măsuri”. Sorin Hîncu: Este un ministru activ față de alți miniștri # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, are în continuare o părere bună despre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. A spus acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Îmi mențin părerea și ceea ce am spus despre ministrul Rogobete, pentru că este un ministru activ […] Articolul ”Problemele cu care se confruntă” ministrul Alexandru Rogobete ”sînt foarte multe și foarte grave”, ”și-l obligă să ia niște măsuri”. Sorin Hîncu: Este un ministru activ față de alți miniștri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Scăderea încrederii în vaccinuri, un risc pentru sănătatea publică, avertizează reputatul chirurg sucevean Sorin Hîncu: Prin vaccinare s-au eradicat multe boli foarte grave # Radio Top Suceava
Campaniile pro-vaccinare care se desfășoară în prezent ”au efect”, spune medicul chirurg sucevean Sorin Hîncu, deși foarte multe persoane și-au pierdut încrederea în vaccin ”din cauza faptului că au fost unele voci în pandemie care au blamat eficiența vaccinării”. A subliniat domnul Hîncu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Eu vă spun foarte […] Articolul Scăderea încrederii în vaccinuri, un risc pentru sănătatea publică, avertizează reputatul chirurg sucevean Sorin Hîncu: Prin vaccinare s-au eradicat multe boli foarte grave apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Eduard Wendling – Șoimii Gura Humorului: Gheorghe Șoldan este un om care îndrăgește acest sport și a susținut că își dorește o echipă în Liga a II-a, unde va pune umărul mai consistent # Radio Top Suceava
Clubul Șoimii Gura Humorului a organizat o petrecere la ”Codrii Bucovinei”, după ce echipa de fotbal a terminat anul pe prima poziție în seria I a Ligii a III-a, iar la aceasta a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Consiliul a finanțat Șoimii cu 150.000 de lei în acest an. Într-o intervenție telefonică […] Articolul Eduard Wendling – Șoimii Gura Humorului: Gheorghe Șoldan este un om care îndrăgește acest sport și a susținut că își dorește o echipă în Liga a II-a, unde va pune umărul mai consistent apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Patru tineri din Suceava, răniți într-un accident care a avut loc la Flămînzi. Mașina în care se aflau aceștia a acroșat un pieton băut # Radio Top Suceava
Patru tineri cu vîrste de 19 și 20 de ani din județul Suceava au suferit leziuni multiple după un accident rutier care a avut loc duminică noapte în orașul Flămînzi, județul Botoșani. Conform cercetărilor Poliției, cei patru se deplasau cu un autoturism care a acroșat un pieton băut care le-a ieșit în față. Mașina scăpată […] Articolul Patru tineri din Suceava, răniți într-un accident care a avut loc la Flămînzi. Mașina în care se aflau aceștia a acroșat un pieton băut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Șoimii Gura Humorului, locul I în seria I a Ligii a III-a. Eduard Wendling: Mai avem încă de jucat celelalte meciuri pentru a termina campionatul și atunci vom vedea real care sînt șansele pentru a promova # Radio Top Suceava
Eduard Wendling, unul dintre finanțatorii liderului seriei I din Liga a III-a de fotbal, Șoimii Gura Humorului, este reținut în ceea ce privește șansele de promovare în Liga a II-a. Șoimii are 43 de puncte, iar Sporting Liești, echipa de pe primul loc din seria a II-a, seria din care vor veni celelalte patru echipe […] Articolul Șoimii Gura Humorului, locul I în seria I a Ligii a III-a. Eduard Wendling: Mai avem încă de jucat celelalte meciuri pentru a termina campionatul și atunci vom vedea real care sînt șansele pentru a promova apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Votați-i pe suceveni, pentru că merită! Dacă n-au bani, măcar voturi să primească # Radio Top Suceava
Pînă pe 21 decembrie 2025, Federația Română de Rugby organizează online ”Superlativele anului 2025”. Sînt nu mai puțin de 18 categorii la care sînt cîte cinci nominalizări. Votul este deschis pînă pe 21 decembrie la ora 23.59. În competiție au intrat și 8 oameni care, într-un fel sal altul, au legături cu județul Suceava. Iată […] Articolul Votați-i pe suceveni, pentru că merită! Dacă n-au bani, măcar voturi să primească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 decembrie 2025
19:20
”Pâinea lui Horia”, lansată la tîrgul organizat la Carrefour Corbeanca București # Radio Top Suceava
Compania de morărit și panificație MOPAN Suceava a lansat noul produs ”Pâinea lui Horia” la Tîrgul organizat de Agrointeligenta în perioada 12-14 decembrie la Carrefour Corbeanca București. Gilles Ballot, CEO Carrefour, a fost alături de Adrian Porumboiu, președintele MOPAN, și de Daniel Radu, directorul general MOPAN. MOPAN a transmis: ”Trei zile am împărțit pâine, vorbe și […] Articolul ”Pâinea lui Horia”, lansată la tîrgul organizat la Carrefour Corbeanca București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Dr. Mihai Ardeleanu: Facultatea de Medicină din Suceava va merge foarte bine. M-au invitat și m-am dus cu plăcere de fiecare dată cînd a mai fost cîte o prelegere, cîte o conferință # Radio Top Suceava
Doctorul Mihai Ardeleanu, care a împlinit anul acesta jumătate de secol de activitate medicală, crede că Facultatea de Medicină de la Suceava ”este una foarte dinamică” și că ”va merge foarte bine”. A spus domnul Ardeleanu, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Eu văd un viitor bun al acestei facultăți, sigur că este oarecare […] Articolul Dr. Mihai Ardeleanu: Facultatea de Medicină din Suceava va merge foarte bine. M-au invitat și m-am dus cu plăcere de fiecare dată cînd a mai fost cîte o prelegere, cîte o conferință apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Loredana Mihăilă: E nevoie de doi ani fără modificări fiscale, în care antreprenorii să poată să gîndească antreprenorial, pentru că tributul ultimilor ani este că toată lumea a gîndit fiscal # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă crede că, într-adevăr, la anul nu va mai fi nevoie de majorat taxe și impozite, așa cum a afirmat recent premierul Ilie Bolojan. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă a declarat: ”Este o concluzie certă. Din tot ce s-a întîmplat în anul 2025, corelat cu toate majorările succesive din […] Articolul Loredana Mihăilă: E nevoie de doi ani fără modificări fiscale, în care antreprenorii să poată să gîndească antreprenorial, pentru că tributul ultimilor ani este că toată lumea a gîndit fiscal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 decembrie 2025
14:00
”Bradul Prevenirii”, la Iulis Mall. Sfaturi utile de la polițiști prin scanarea codurilor QR de pe globuri. Bradul a fost ornat de elevi de la Școala 4 Suceava (Foto) # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni, alături de elevi ai Școlii Gimnaziale 4 Suceava, au amenajat, sîmbătă dimineață, la parterul Iulius Mall, ”Bradul Prevenirii”. Sucevenii sînt invitați să se apropie de ”Bradul Prevenirii”, să scaneze codurile QR de pe globuri și să descopere sfaturi utile și simplu de reținut privind securitatea cibernetică, fraudele online, fake-news-urile, siguranța locuinței și a […] Articolul ”Bradul Prevenirii”, la Iulis Mall. Sfaturi utile de la polițiști prin scanarea codurilor QR de pe globuri. Bradul a fost ornat de elevi de la Școala 4 Suceava (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Evoluția Spitalul Județean Suceava, prin ochii medicului Mihai Ardeleanu, ajuns la unitatea medicală în urmă 40 de ani: Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat # Radio Top Suceava
Evoluția Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava este evidentă, conform medicului internist și nefrolog Mihai Ardeleanu. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, Mihai Ardeleanu a spus: ”Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat”. Domnul Ardeleanu a amintit de cîteva dintre ”personalitățile […] Articolul Evoluția Spitalul Județean Suceava, prin ochii medicului Mihai Ardeleanu, ajuns la unitatea medicală în urmă 40 de ani: Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
