Polițiștii suceveni, acțiuni de prevenire pe mijloacele de transport în comun. Au fost legitimate 78 de persoane și s-au dispus măsuri de atenționare/ avertizare față de 16 persoane

07:20

Municipiul Suceava se laudă că este ”orașul Cetății de Scaun”. Ăsta este brandul municipiului reședință de județ, după cum se poate constata și în stațiile de autobuz, unde peste tot este sigla cu ”Suceava, orașul Cetății de Scaun”. În luna august au demarat lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun […] Articolul Suceava, orașul Cetății de Scaun de care au grijă alții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.