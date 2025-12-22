Coroane de flori, la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 de la Biserica Sfînta Înviere din municipiul Suceava

13:40

Cătălin Nechifor spune că nu este nici o lege scrisă care să spună că un ministru trebuie să demisioneze dacă o moțiune simplă împotriva sa a trecut, dar normal ar fi ca ministrul respectiv să demisioneze ori să fie demis. Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului, a trecut cu sprijinul parlamentarilor PSD, […] Articolul Moțiunea a trecut, Diana Buzoianu nu vrea să plece. Cătălin Nechifor: Atunci de ce o mai faci, doar, așa, ca simbol? Ar trebui ca cel care a fost supus moțiunii să-și prezinte demisia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.