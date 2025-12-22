Invitație pentru premierul Bolojan, pentru o vizită la Izvoarele Sucevei
Radio Top Suceava, 22 decembrie 2025 07:20
Portalul dedicat sistemului de educație din România, edupedu.ro, notează că ”atât numărul de clase care funcționează în regim simultan, cât și cel al elevilor care învață în învățământul simultan au crescut în anul școlar 2025-2026, reiese din datele transmise de Ministerul Educației și Cercetării la solicitarea unei deputate. Acestea arată o creștere de 7,9% la nivel […] Articolul Invitație pentru premierul Bolojan, pentru o vizită la Izvoarele Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
20:00
Un bărbat a murit în această după-amiază într-un incendiu care a avut loc la Dumbrăveni. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari, împreună cu lucrătorii SVSU Dumbrăveni, cu trei autospeciale de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD (EPA – Echipaj de prim-ajutor și TIM – Terapie intensivă mobilă). Flăcările se manifestau la o […] Articolul Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu, la Dumbrăveni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
17:50
Dosar penal pentru hărțuire sexuală, pentru un bărbat acuzat că hărțuiește tinere care circulă cu autobuzul în municipiul Suceava # Radio Top Suceava
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru hărțuire sexuală în cazul unui bărbat de 33 de ani din comuna Arbore, care ar hărțui tinere în autobuzele care circulă în municipiul Suceava. Bărbatul a fost idenitificat în timpul unei acțiuni de prevenire organizate de polițiști în mijloacele de transport ale TPL Suceava. Conform Poliției, ”informațiile apărute […] Articolul Dosar penal pentru hărțuire sexuală, pentru un bărbat acuzat că hărțuiește tinere care circulă cu autobuzul în municipiul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Polițiștii suceveni, acțiuni de prevenire pe mijloacele de transport în comun. Au fost legitimate 78 de persoane și s-au dispus măsuri de atenționare/ avertizare față de 16 persoane # Radio Top Suceava
În perioada 17-19 decembrie, angajați ai Poliției Municipiului Suceava au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice, a faptelor ce aduc atingere bunelor moravuri, dar și a furturilor din buzunare în mijloacele de transport în comun, precum și în zona și proximitatea stațiilor TPL. La acțiunea […] Articolul Polițiștii suceveni, acțiuni de prevenire pe mijloacele de transport în comun. Au fost legitimate 78 de persoane și s-au dispus măsuri de atenționare/ avertizare față de 16 persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Familie cu 9 copii, din Salcea, rămasă fără casă după un incendiu. Comunitatea s-a mobilizat imediat și a făcut donații în bani pentru reconstrucția locuinței. Este nevoie și de haine, și de alimente # Radio Top Suceava
O familie cu 9 copii, cu vîrste cuprinse între o lună și 13 ani, a rămas fără locuință după un incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de sîmbătă la Mereni-Plopeni, în orașul Salcea. Incendiul a izbucnit în jurul orei 10.00 dimineață, iar la sosirea echipajelor de pompieri ardea generalizat camera centralei termice. Flăcările erau […] Articolul Familie cu 9 copii, din Salcea, rămasă fără casă după un incendiu. Comunitatea s-a mobilizat imediat și a făcut donații în bani pentru reconstrucția locuinței. Este nevoie și de haine, și de alimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
15:20
Din cauza ceții, cursa Wizz Air Londra-Suceava a aterizat la Timișoara. Sistemul ILS CAT III, care permite avioanelor să aterizeze și pe ceață deasă, este instalat la Suceava, dar încă nu este autorizat # Radio Top Suceava
În intervalul 19-20 decembrie, pe Aeroportul Internaționala ”Ștefan cel Mare” Suceava au aterizat trei aeronave. Alte curse au fost rerutate, iar una anulată din motive strict legate de siguranța operațiunilor aeriene. La Suceava a fost și încă este ceață densă. Ceața a afectat și aeroporturile de la Bacău și Iași. Într-un comunicat de presă transmis […] Articolul Din cauza ceții, cursa Wizz Air Londra-Suceava a aterizat la Timișoara. Sistemul ILS CAT III, care permite avioanelor să aterizeze și pe ceață deasă, este instalat la Suceava, dar încă nu este autorizat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Trei polițiști examinatori și șase instructori auto, trimiși în judecată pentru corupție. Aceștia i-au dat bani unui examinator care lucra sub acoperire pentru procurori # Radio Top Suceava
Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava au anunțat că au trimis în judecată, la finele acestei săptămîni, un dosar de corupție cu nouă inculpați – trei polițiști examinatori și șase instructori auto. Cei nouă vor fi judecați pentru fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită. Este vorba de bani dați […] Articolul Trei polițiști examinatori și șase instructori auto, trimiși în judecată pentru corupție. Aceștia i-au dat bani unui examinator care lucra sub acoperire pentru procurori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Sălile Muzeului de Istorie din Suceava, reamenajate și pregătite pentru noi evenimente culturale, după plecarea ”musafirilor” de la Prefectură și CJ # Radio Top Suceava
După renovarea și modernizarea Palatului Administrativ din Suceava, afectat grav după incendiul din 6 martie 2021, și plecarea angajaților Consiliului Județean și ai Prefecturii, sălile Muzeului de Istorie au fost reamenajate. Și vechea aripă a clădirii a Muzeului de Istorie, fostul sediu al Arhivelor Naționale, se transformă pe zi ce trece, finalizarea Muzeului de Artă […] Articolul Sălile Muzeului de Istorie din Suceava, reamenajate și pregătite pentru noi evenimente culturale, după plecarea ”musafirilor” de la Prefectură și CJ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:50
Petre Grigoraș, noul antrenor al Cetății 1932 Suceava. Obiectivul clubului rămîne promovarea în Liga a II-a # Radio Top Suceava
Noul antrenor principal al echipei de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava este Petre Grigoraș. Acesta îl înlocuiește pe fostul internațional sucevean Dorin Goian, care a demisionat în urmă cu cîteva săptămîni. Antrenori secunzi sînt Paul Bosancu și Florin Cristescu, iar antrenorul cu portarii este Paul Luca. Managerul Centrului pentru Copii și Juniori este Daniel […] Articolul Petre Grigoraș, noul antrenor al Cetății 1932 Suceava. Obiectivul clubului rămîne promovarea în Liga a II-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Peste 300 de mașini verificate și 74 de amenzi, după o razie care a urmărit ”asigurarea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal” # Radio Top Suceava
Polițiștii de la Rădăuți și Vicovu de Sus au fost angrenați, joi, într-o acțiune rutieră cu echipaje multiple în cele două localități urbane, dar și în comunele din jur. Razia în trafic s-a desfășurat în intervalele orare 08.00-12.00 și 15.00-19.00. S-a acționat în filtre fixe mutate pe mai multe sectoare de drum, fiind folosite și […] Articolul Peste 300 de mașini verificate și 74 de amenzi, după o razie care a urmărit ”asigurarea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
USV. Proiect care încurajează diversitatea lingvistică, promovînd nu doar învățarea primei limbi și a englezei, ci învățarea tuturor limbilor membrilor parteneri NEOLAiA # Radio Top Suceava
În cadrul pachetului de lucru NEOLAiA WP7, ”Towards a plurilingual and intercultural European University”, coordonat la nivelul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava de dr. Codruț Șerban, a fost lansată ”Cartea albă” pe probleme de plurilingvism. Documentul stabilește direcții comune de acțiune în vederea îndeplinirii unuia dintre principalele obiective asumate în cadrul Alianței, acela de atingere […] Articolul USV. Proiect care încurajează diversitatea lingvistică, promovînd nu doar învățarea primei limbi și a englezei, ci învățarea tuturor limbilor membrilor parteneri NEOLAiA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Televiziunea Intermedia, ateliere pentru combaterea dezinformării. Oana Șlemco: Tehnologia nu mai este intuitivă și trebuie să ne însușim noi cunoștințe pentru a ne apăra, nu doar pentru a ne informa # Radio Top Suceava
Jurnalista Oana Șlemco avertizează că dezinformarea online, amplificată de inteligența artificială și de rețelele sociale, exploatează emoțiile și datele personale ale utilizatorilor. Printr-un proiect al televiziunii regionale Intermedia TV Suceava se promovează ”alfabetizarea media” și responsabilitatea individuală în verificarea informațiilor, pentru creșterea rezistenței publicului la manipulare. Proiectul se adresează ”tuturor celor care consumă informații în […] Articolul Televiziunea Intermedia, ateliere pentru combaterea dezinformării. Oana Șlemco: Tehnologia nu mai este intuitivă și trebuie să ne însușim noi cunoștințe pentru a ne apăra, nu doar pentru a ne informa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente, vizite la școlile din Panaci și Neagra Șarului # Radio Top Suceava
Recent, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei, care aparține Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, a avut loc Școala de Iarnă FLOURISH. Aceasta a fost organizată în cadrul programului Erasmus Mundus Joint Master – FLOURISH: Resilience in Educational Contexts, care reunește studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente. […] Articolul Studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente, vizite la școlile din Panaci și Neagra Șarului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Orașul Broșteni, astăzi, după inundațiile din 27 spre 28 iulie. Prefectul Traian Andronachi: S-a instaurat starea de normalitate. Infrastructura este refăcută și nu putem vorbi de case care nu mai au lumină sau care nu mai au apă # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, susține că la Broșteni, orașul afectat de inundații foarte puternice în noaptea de 27 spre 28 iulie, viața și-a recăpătat cursul normal. Pe 18 decembrie, domnul Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu, la invitația primarului Alexandru Hurjui, au participat la spectacolul ”Vine, vine Moș Crăciun”. În cadrul evenimentului, toți […] Articolul Orașul Broșteni, astăzi, după inundațiile din 27 spre 28 iulie. Prefectul Traian Andronachi: S-a instaurat starea de normalitate. Infrastructura este refăcută și nu putem vorbi de case care nu mai au lumină sau care nu mai au apă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Traian Andronachi, mesaj de Crăciun: Indiferent de greutăți, binele se construiește împreună cu răbdare și cu respect unii față de alții # Radio Top Suceava
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat că nu are informații legate de prezența zăpezii ori de absența ei de Crăciun și a ținut să transmită un mesaj înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. A declarat domnul Andronachi: ”Nu există, din punctul meu de vedere, ca persoană fizică, să ne […] Articolul Traian Andronachi, mesaj de Crăciun: Indiferent de greutăți, binele se construiește împreună cu răbdare și cu respect unii față de alții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava. Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de Moș Crăciun! # Radio Top Suceava
A sosit cel mai așteptat sezon al anului, acel timp magic în care orașul prinde viață, iar fiecare decorațiune îți „spune” o poveste. Acum, zâmbetele sunt parcă mai largi și mai luminoase. Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar orășelul lui Moș Crăciun și-a deschis deja porțile la Iulius Mall Suceava și te așteaptă […] Articolul Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava. Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de Moș Crăciun! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La finele lunii noiembrie, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, declara la Radio Top că ”nu le înțelege rostul contestatarilor români, cel puțin, care invocă diverse legi europene care nu ar fi respectate” în ceea ce privește Legea Novak. Aceasta impune echipelor sportive să folosească jucători […] Articolul O invitație la CSU Suceava, pentru Nicușor Dan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 decembrie 2025
20:30
Nicolae Labiș, omagiat în cel mai recent număr al revistei ”Bucovina literară”. Alexandru Ovidiu Vintilă: Labiș chiar e ”buzduganul unei generații” # Radio Top Suceava
Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul șef al revistei ”Bucovina literară”, a afirmat că la Gala SSB a fost o atmosferă caldă. Pe de altă parte, în cel mai recent număr al revistei a fost omagiat Nicolae Labiș. Domnul Vintilă a declarat: ”A fost o atmosfera caldă, de reală bucurie, o întîlnire […] Articolul Nicolae Labiș, omagiat în cel mai recent număr al revistei ”Bucovina literară”. Alexandru Ovidiu Vintilă: Labiș chiar e ”buzduganul unei generații” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20:20
Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marele Premiu la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni # Radio Top Suceava
Marele Premiu Bucovina la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pentru cărțile apărute în 2024, a fost cîștigat de Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iată celelalte premii oferite, conform președintelui SSB, Alexandru Ovidiu Vintilă: premiul Opera Omnia: Emil Simion; premiul pentru poezie: Octavian Nestor, „Scrisori din Paradis”; premiul Carmen Veronica Steiciuc: Paraschiva Abutnăriței, „Cuvântul ce […] Articolul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marele Premiu la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:10
„Vine, vine Moș Crăciun”, la Broșteni, localitatea lovită de inundații catastrofale în vara acestui an. Cadouri pentru toți cei 647 de copii din oraș # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” au organizat evenimentul „Vine, vine Moș Crăciun”. La acesta au fost prezenți, la invitația primarului Alexandru Hurjui, prefectul Traian Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu. Într-un comunicat al Prefecturii se arată: ”Evenimentul a adus în mijlocul comunității spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă, prin colindele interpretate […] Articolul „Vine, vine Moș Crăciun”, la Broșteni, localitatea lovită de inundații catastrofale în vara acestui an. Cadouri pentru toți cei 647 de copii din oraș apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că în această săptămînă sînt disponibile 31.298 locuri de muncă la nivel național. Din Regiunea Moldovei, cea mai bogată ofertă vine de la Iași, cu 992 de locuri vacante. Pentru Suceava sînt anunțate 360 de locuri de muncă vacante, în timp ce la Botoșani sînt doar […] Articolul 360 de locuri de muncă vacante, la nivelul județului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Articole pirotehnice au fost confiscate din magazine de la Dumbrăveni și Vatra Dornei # Radio Top Suceava
Polițiștii din cadrul Serviciului, Arme, Explozivi Substanțe Periculoase Suceava au confiscat peste 40 de kilograme de produse pirotehnice. Polițiștii au efectuat un control la o societate comercială cu sediul în municipiul București și cu punct de lucru în comuna Dumbraveni. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că în incinta magazinului sunt expuse spre comercializare aproape 10.450 […] Articolul Articole pirotehnice au fost confiscate din magazine de la Dumbrăveni și Vatra Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Ordin de protecție pentru un bărbat de 53 de ani, pentru că și-a lovit și amenințat fosta iubită cu care are un copil # Radio Top Suceava
Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru un bărbat în vîrstă de 53 de ani. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe”, „amenințare” și ,,lipsire de libertate în mod ilegal”, urmînd ca acesta să fie soluționat procedural de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului. Pe […] Articolul Ordin de protecție pentru un bărbat de 53 de ani, pentru că și-a lovit și amenințat fosta iubită cu care are un copil apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Pe 16 decembrie, șase persoane au fost reținute, pentru că s-au încăierat în centrul municipiului Suceava. Pe 11 decembrie, în jurul orei orele 20.40, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 că pe strada Vasile Bumbac din municipiul Suceava a avut loc o agresiune. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din […] Articolul 6 persoane, reținute, după o bătaie în centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Radio Top Suceava
Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru ”remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”. Distincția i-a fost oferită de preotul Mihai Cobziuc Morice, consilier eparhial în cadrul Biroului de Relații cu Minoritățile. La centrul Cultural Educațional și Social ”Dosoftei Mitropolitul” din cadrul Seminarului Teologic Suceava, preotul […] Articolul Artistul plastic Mihai Pînaru-PIM a primit distincția ”Crucea Bucovinei” din partea Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Una dintre cele mai reușite fotografii pe care le-am văzut anul acesta a fost realizată de Dani Roșu pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava cu ocazia redeschiderii bazei operaționale Wizz Air. Un avion care a venit de la Birmingham a fost pus în siguranță pe pistă de o tînără femeie-pilot. Aceasta a deschis geamul […] Articolul Probabil cea mai expresivă fotografie a anului realizată la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17 decembrie 2025
21:00
Patru reprezentanți ai CSU Suceava vor participa cu lotul național de cadeți al României – generația 2010/2011 – la stagiul de pregătire programat în perioada 5-11 ianuarie la Plopeni, Prahova. Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, interul dreapta Ionuț Babiuc, interul stînga Mircea Cumpănașu și extrema dreaptă Sebastian Tabarcea. Cei trei jucători fac parte din […] Articolul Handbaliști suceveni, convocați la loturile naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Aeroportul Suceava a fost dotat cu echipamente care permit aterizarea avioanelor atunci cînd vizibilitatea este foarte redusă. A fost demarată procedura de avizare, care poate dura maxim două luni # Radio Top Suceava
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava beneficiază, începînd de astăzi, de cel mai avansat sistem de aterizare instrumentală, ILS CAT III. Însă, acesta mai trebuie și autorizat, procedură care durează cam două luni. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în cursul zilei de 16 decembrie ”au fost calibrate echipamentele instalate recent pe aeroport, […] Articolul Aeroportul Suceava a fost dotat cu echipamente care permit aterizarea avioanelor atunci cînd vizibilitatea este foarte redusă. A fost demarată procedura de avizare, care poate dura maxim două luni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Sorin Mihai Voloșeniuc: În județul Suceava nu mai există nici un focar de pestă porcină activ. Crescătorii nu au restricții la sacrificarea porcilor de Crăciun # Radio Top Suceava
Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, a transmis că în județul Suceava nu mai există nici un focar de pestă porcină activ, fiind închise, pe rînd, cele de la Poiana Stampei, Rîșca și, ultimul, în satul Sfîntu Ilie, comuna Șcheia. În aceste condiții, crescătorii nu au restricții la […] Articolul Sorin Mihai Voloșeniuc: În județul Suceava nu mai există nici un focar de pestă porcină activ. Crescătorii nu au restricții la sacrificarea porcilor de Crăciun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Daruri din partea Uniunii Polonezilor din România, pentru copiii din mai multe localități sucevene # Radio Top Suceava
Uniunea Polonezilor din România a desfășurat și în acest an acțiunea ”Vine, vine Moș Crăciun!”. Daruri de la UPR au ajuns la preșcolarii și elevii din Solonețu Nou, Poiana Micului, Pleșa, Păltinoasa, Moara, Cacica, Pârteștii de Sus, Racova și Vicșani, precum și la copiii de etnie poloneză din Suceava, Gura Humorului, Siret și Rădăuți. Conform […] Articolul Daruri din partea Uniunii Polonezilor din România, pentru copiii din mai multe localități sucevene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava. Proiect pentru dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică # Radio Top Suceava
Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava implementează proiectul „Dotări moderne pentru învățământul profesional și tehnic”, finanțat prin PNRR. Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de aproape 500.000 de lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene. Obiectivul general al proiectului este dotarea cu laboratoare de informatică […] Articolul Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava. Proiect pentru dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Toți cei peste 30 de inspectori școlari, invitați să le ofere cadouri din partea lui Moș Crăciun elevilor din comuna Izvoarele Sucevei. Pe 6 ianuarie 2026, la Căminul Cultural # Radio Top Suceava
Inspectorii școlari suceveni au fost invitați de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, să meargă cu cadouri la Izvoarele Sucevei. În această comună de munte aflată în nordul extrem al județului Suceava, Crăciunul și Anul Nou se țin și pe nou, și pe vechi. Pe 6 ianuarie 2026 va fi Crăciunul, iar cadourile ar urma […] Articolul Toți cei peste 30 de inspectori școlari, invitați să le ofere cadouri din partea lui Moș Crăciun elevilor din comuna Izvoarele Sucevei. Pe 6 ianuarie 2026, la Căminul Cultural apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Discuții aprinse în legătură cu programa pentru clasa a IX-a la Română. Prof. Gabriela Cazac: Abordarea mixtă, calea de mijloc, ar fi cea mai potrivită în acest moment # Radio Top Suceava
Referitor la programa pentru clasa a IX-a la Limba și Literatura Română, Gabriela Cazac, profesoară la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava și inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, susține că abordarea ar trebui să fie una mixtă. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a decis amînarea cu o săptămînă a publicării noii programe pentru Limba […] Articolul Discuții aprinse în legătură cu programa pentru clasa a IX-a la Română. Prof. Gabriela Cazac: Abordarea mixtă, calea de mijloc, ar fi cea mai potrivită în acest moment apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Aproape 200 de tineri sportivi și antrenori vor fi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Sucevean. Evenimentul va fi prezentat de canotorii de talie mondială Ionela și Marius Cozmiuc # Radio Top Suceava
Aproximativ 200 de tineri sportivi suceveni și antrenori care au obținut rezultate deosebite în sezonul 2024/2025 vor fi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Sucevean. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: ”Pe 21 decembrie, la Teatrul , avem prima ediție a Galei Sportului Sucevean, acolo […] Articolul Aproape 200 de tineri sportivi și antrenori vor fi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Sucevean. Evenimentul va fi prezentat de canotorii de talie mondială Ionela și Marius Cozmiuc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Diriginții trebuie să aibă grijă ca elevii să nu primească teme acasă care să le ia mai mult de două ore. Prof. Gabriela Cazac: Probabil că această măsură este luată tocmai ca să gestioneze niște excese, nu neapărat ca să existe o monitorizare extrem de strictă # Radio Top Suceava
Gabriela Cazac, profesoară de Română la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava și inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, consideră că ordinul ce reglementează temele școlare ”este complicat și greu de pus în practică”. La începutul lunii decembrie, ministrul Educației, Daniel David, a semnat o decizie care prevede ca diriginții să-i monitorizeze pe profesori să vadă […] Articolul Diriginții trebuie să aibă grijă ca elevii să nu primească teme acasă care să le ia mai mult de două ore. Prof. Gabriela Cazac: Probabil că această măsură este luată tocmai ca să gestioneze niște excese, nu neapărat ca să existe o monitorizare extrem de strictă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, probabil în luna aprilie a anului viitor # Radio Top Suceava
Foarte probabil, în luna aprilie anului viitor vor avea loc concursuri pentru ocuparea posturilor de director de școală, acolo unde mandatele directorilor expiră. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: ”În luna ianuarie, în a doua parte a lunii ianuarie, pentru 60-70% din cei care au concurat în […] Articolul Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, probabil în luna aprilie a anului viitor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
USV lansează cartea albă NEOLAiA, care propune un cadru comun pentru armonizarea politicilor lingvistice în cele nouă universități partenere # Radio Top Suceava
USV va prezenta cartea albă NEOLAiA. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu WP7 -Towards a Plurilingual and Intercultural European University din cadrul Alianței Europene NEOLAiA, organizează o nouă ediție a NEOLAiA Book Café. Evenimentul dedicat dialogului academic și promovării competențelor plurilingve în mediul universitar va avea loc miercuri, 17 decembrie, la ora 15:00, în BRD Hub, corp E […] Articolul USV lansează cartea albă NEOLAiA, care propune un cadru comun pentru armonizarea politicilor lingvistice în cele nouă universități partenere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Preotul și poetul Cătălin Ioan Vega, lansare de carte la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus: Ar trebui să avem grijă să ne înconjurăm de oameni care prin prezența lor ne provoacă să devenim mai implicați # Radio Top Suceava
Preotul și poetul Cătălin Ioan Vega și-a lansat cartea ”Somelierul de suflete” la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” din Vicovu de Sus. Evenimentul a fost organizat de prof. dr. Puha Anca Elena, în colaborare cu întreg colectivul catedrei de Limba și literatura română. Au oferit momente artistice elevii Iustin Calancea (VII A), Bîru Teodora (VII A), […] Articolul Preotul și poetul Cătălin Ioan Vega, lansare de carte la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus: Ar trebui să avem grijă să ne înconjurăm de oameni care prin prezența lor ne provoacă să devenim mai implicați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Un documentar pe care elevii suceveni, dar și educatorii lor, ar putea să-l vadă # Radio Top Suceava
”Copiii din Masaka: Cu ritmul în suflet” este, conform Netflix, ”un scurt documentar optimist, în care copiii de la un orfelinat din Uganda au parte de vindecare, răspândesc speranța și obțin gloria mondială cu videoclipuri virale”. Cinemagia scrie că ”în inima regiunii Masaka din Uganda, unde umbrele crizei HIV/SIDA încă persistă, un mic orfelinat s-a […] Articolul Un documentar pe care elevii suceveni, dar și educatorii lor, ar putea să-l vadă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16 decembrie 2025
17:20
Ziua Minorităților Naționale, la Suceava, cu prezentări privind contribuția minorităților naționale la identitatea istorică și culturală a regiunii, și cu momente artistice # Radio Top Suceava
Simpozionul „Bucovina – Unitate în diversitate”, dedicat Zilei Minorităților Naționale, s-a desfășurat în Sala Unirii a Palatului Administrativ, sub egida Instituției Prefectului – județul Suceava. Evenimentul a reunit reprezentanți ai minorităților naționale din județul Suceava, ai administrației publice locale și județene, ai mediului educațional și cultural, precum și ai altor instituții și organizații implicate în […] Articolul Ziua Minorităților Naționale, la Suceava, cu prezentări privind contribuția minorităților naționale la identitatea istorică și culturală a regiunii, și cu momente artistice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
USV, gazda unui concurs internațional în cadrul căruia studenții au prezentat lucrări științifice pe teme precum digitalizarea economiei și contabilitatea modernă # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit Concursul Internațional Studențesc „Performance in Economic Education – Students Shape Tomorrow’s Economy!”, organizat în cadrul proiectului LINKS BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN CROSS-BORDER EDUCATION IN ROMANIA AND UKRAINE. Programul a fost finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine 2021–2027. Competiția a reunit 41 de studenți de la ciclurile […] Articolul USV, gazda unui concurs internațional în cadrul căruia studenții au prezentat lucrări științifice pe teme precum digitalizarea economiei și contabilitatea modernă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Vasile Andriciuc, acuzat de procurori de peste 100 de infracțiuni de abuz în serviciu. Judecătoria Suceava a constatat că fostul primar de la Șcheia este nevinovat # Radio Top Suceava
Fostul primar al comunei Șcheia Vasile Andriciuc a fost declarat nevinovat de Judecătoria Suceava în ședința de marți, 16 decembrie, într-un dosar de abuz în serviciu în care procurorii l-au acuzat de peste 100 de infracțiuni de abuz în serviciu. Cele mai multe acuzații au fost legate de plata utilităților pentru spațiul ce reprezintă Baza […] Articolul Vasile Andriciuc, acuzat de procurori de peste 100 de infracțiuni de abuz în serviciu. Judecătoria Suceava a constatat că fostul primar de la Șcheia este nevinovat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Moțiunea a trecut, Diana Buzoianu nu vrea să plece. Cătălin Nechifor: Atunci de ce o mai faci, doar, așa, ca simbol? Ar trebui ca cel care a fost supus moțiunii să-și prezinte demisia # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor spune că nu este nici o lege scrisă care să spună că un ministru trebuie să demisioneze dacă o moțiune simplă împotriva sa a trecut, dar normal ar fi ca ministrul respectiv să demisioneze ori să fie demis. Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului, a trecut cu sprijinul parlamentarilor PSD, […] Articolul Moțiunea a trecut, Diana Buzoianu nu vrea să plece. Cătălin Nechifor: Atunci de ce o mai faci, doar, așa, ca simbol? Ar trebui ca cel care a fost supus moțiunii să-și prezinte demisia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
„Un ceai, o vorbă, o poveste…”, un proiect al dialogului cultural inițiat de Biblioteca USV și Eco TV (Foto) # Radio Top Suceava
Proiectul „Un ceai, o vorbă, o poveste…” se înscrie în inițiativele culturale ale Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava care valorizează dialogul autentic, întâlnirea dintre generații și forța cuvântului rostit. Conceput ca un spațiu de conversație culturală și reflecție, proiectul propune o formulă caldă, prietenească, în care ideile, experiențele și poveștile personale se întâlnesc […] Articolul „Un ceai, o vorbă, o poveste…”, un proiect al dialogului cultural inițiat de Biblioteca USV și Eco TV (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
22 decembrie, ”Noaptea cea mai lungă”, la Muzeul de Istorie din Suceava: colinde, vizită gratuită și un concert extraordinar susținut de trupa Hara # Radio Top Suceava
Pe 22 decembrie, Muzeul Național al Bucovinei va marca ”Noaptea cea mai lungă” prin evenimente și concerte speciale, la care se adaugă vizitarea gratuită a Muzeului de Istorie din Suceava între orele 18.00 și 24.00. Directorul instituției muzeale, Emil Ursu, a detaliat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Anul acesta,
12:30
”Pădurea asumaților”, pe 19 decembrie, ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va fi pe 19 decembrie, atunci cînd va fi prezentată piesa ”Pădurea asumaților”. Prima producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava în 2025 a fost Pădurea asumaților de Alexandra Felseghi, în regia lui Andrei Măjeri. Conform instituției teatrale, ”cu un subiect pe cât de actual […] Articolul ”Pădurea asumaților”, pe 19 decembrie, ultima reprezentație a anului pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
”Colindați muzeele!”, pînă pe 21 decembrie. Emil Ursu: Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și alți prieteni ai muzeului # Radio Top Suceava
Campania Muzeului Național al Bucovinei, , se bucură de succes și anul acesta, potrivit directorului instituției, Emil Ursu. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Vin grupuri de copii, sigur că da. Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și […] Articolul ”Colindați muzeele!”, pînă pe 21 decembrie. Emil Ursu: Cea mai mare parte le-am filmat și le-am pus pe Facebook, să se bucure de acele colinde și alți prieteni ai muzeului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane de la Vatra Dornei. ”Mutîndu-o în altă parte sau desființînd-o, cred că ar fi o greșeală, pentru că zona montană trebuie, totuși, targetată cu politici mai clar definite, care să vină din teritoriu” # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, spune că ar fi o mare pierdere pentru Vatra Dornei desființarea Agenției Naționale a Zonei Montane. Guvernul a lansat în consultare publică o ordonanță de urgență prin care propune desfințarea singurei instituții publice dedicate muntelui, mai precis a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu […] Articolul Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane de la Vatra Dornei. ”Mutîndu-o în altă parte sau desființînd-o, cred că ar fi o greșeală, pentru că zona montană trebuie, totuși, targetată cu politici mai clar definite, care să vină din teritoriu” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, consideră că este foarte important că Wizz Air a redeschis baza operațională de la Suceava. Baza beneficiază de două aeronave moderne. Wizz Air are de la Suceava 13 rute în șase țări. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a declarat: ”Wizz a […] Articolul Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Municipiul Suceava se laudă că este ”orașul Cetății de Scaun”. Ăsta este brandul municipiului reședință de județ, după cum se poate constata și în stațiile de autobuz, unde peste tot este sigla cu ”Suceava, orașul Cetății de Scaun”. În luna august au demarat lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun […] Articolul Suceava, orașul Cetății de Scaun de care au grijă alții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
