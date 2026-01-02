BYD este oficial noul rege al maşinilor electrice: Tesla a pierdut în 2025 coroana de cel mai mare producător mondial de automobile electrice

Ziarul Financiar, 2 ianuarie 2026 21:45

BYD este oficial noul rege al maşinilor electrice: Tesla a pierdut în 2025 coroana de cel mai mare producător mondial de automobile electrice

Acum 10 minute
22:00
Acum 30 minute
21:45
Acum 4 ore
18:45
Bursele europene deschid 2026 în euforie şi la maxime istorice, însă investitorii se pregătesc pentru un an al testelor majore: AI, Fed, cheltuieli guvernamentale şi volatilitate politică în SUA Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:00
Europa ratează startul digital. De ce UE intră târziu în cursa cloud şi AI şi pierde controlul asupra infrastructurii critice? Oficial european: „Am pierdut întregul cloud. Am pierdut internetul, să fim sinceri” Ziarul Financiar
17:00
Avertisment dur la adresa Iranului din partea lui Donald Trump în urma protestelor de la Teheran: „Dacă Iranul va trage şi va ucide protestatarii paşnici, SUA vor veni în ajutorul lor. Suntem pregătiţi şi gata de acţiune” Ziarul Financiar
16:30
Ce ţară din Europa a intrat deja în era post-benzină? În 2025, aproape 100% dintre maşinile noi vândute au fost electrice Ziarul Financiar
16:30
Un român este dat dispărut după incendiul din Elveţia de anul nou. MAE: Autorităţile elveţiene sunt pregătite să acorde sprijin Ziarul Financiar
16:30
MApN avertizează: Drone la graniţa cu România în judeţul Tulcea. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:30
Premierul ungar Viktor Orbán ridică miza alegerilor din 2026: Război vs pace. Acestea sunt mizele alegerilor Ziarul Financiar
Acum 12 ore
13:15
Daiana Lupu duce mai departe reţetele bunicii ei şi redă oamenilor gustul copilăriei prin proiectul La Delicii, brutărie şi cofetărie din Banloc, judeţul Timiş. „Îmi doresc ca fiecare persoană care aude de brandul nostru să se ducă automat cu gândul la copilărie, să aibă acel sentiment de libertate” Ziarul Financiar
12:45
Cine ar putea fi românul care câştigă 100.000 de euro pe lună şi care a strâns în contul de pensie privată 650.000 de euro. Cum poţi afla chiar tu câţi bani ai strâns Ziarul Financiar
12:00
Mărturia cutremurătoare a unui supravieţuitor al ”clubului morţii” din Elveţia, care a ars de Revelion: ”A fost o scenă de groază. Am văzut oameni arzând. A fost extrem de şocant”. ”În câteva secunde, întregul tavan a fost cuprins de flăcări Ziarul Financiar
11:45
Ce i-a interesat cel mai mult pe români în 2025: de la avertismentele agenţiilor de rating, războiul din Ucraina şi gazele din Marea Neagră la taxe şi modificări fiscale. Topul celor mai citite ştiri din 2025 pe ZF.ro Ziarul Financiar
11:45
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial. În 2024, Lagarde a primit 726.000 euro de la BCE, faţă de 466.000 cât a prezentat Banca Centrală în raportul oficial Ziarul Financiar
10:45
Radiografia comerţului alimentar în Europa Centrală şi de Est: România este singura piaţă unde chiar şi în 2024, un an marcat de incertitudine, toţi marii jucători au fost pe plus. |n Ungaria sunt scăderi pe linie Ziarul Financiar
10:30
Piaţa hotelieră a pus frâna la deschiderile de noi hoteluri, însă grupurile internaţionale rămân interesate de potenţialul turismului local. Ce hoteluri de brand internaţional au fost deschise în 2025? Ziarul Financiar
09:15
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din prima lună a anului 2026 Ziarul Financiar
Acum 24 ore
08:30
Bursă. Investitorii aleg diversificarea: Pieţele internaţionale şi cele emergente au depăşit acţiunile americane în 2025. La Bucureşti, indicele BET a crescut de trei ori peste S&P 500 Ziarul Financiar
08:15
Cu ce lecţii rămân participanţii la Bursa de Valori după 2025? Gabriel Aldea, Investimental: Au avut de câştigat cei cu o strategie bine definită şi cei care nu au reacţionat impulsiv la volatilitate Ziarul Financiar
07:15
ZF AGROPOWER. Cum a reuşit producătorul lactatelor Gabriella din Mureş să intre în marile lanţuri de magazine ”Prelucrăm 15.000 de lapte pe zi în medie, nu suntem o fabrică mare” Ziarul Financiar
Ieri
21:15
Clubul morţii: bilanţul incediului devastator de la petrecerea din celebra staţiune elveţiană de lux Crans-Montana creşte la 47 de morţi şi 115 răniţi. Se încearcă confirmarea dacă este sau nu şi un român. Mărturia unui supravieţuitor: A fost haos total. Erau foarte mulţi oameni care încercau să scape. Era arhiplin şi oamenii se călcau unii pe alţii încercând să iasă Ziarul Financiar
21:00
Cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi în „coşmarul” de Anul Nou din Elveţia Ziarul Financiar
19:15
Rusia calcă pedala fiscală la început de 2026 şi măreşte TVA-ul până la 22%. Măsura este planificată să aducă anul acesta circa 15 miliarde de dolari la bugetul de stat Ziarul Financiar
17:45
Fondurile suverane ating un nivel record de 15.000 de miliarde de dolari investiţi şi pariază masiv pe inteligenţa artificială şi tehnologie. Valul investiţional este condus de Orientul Mijlociu cu 43% din totalul capitalului investit la nivel mondial Ziarul Financiar
17:15
Tragedie în Elveţia în noaptea de Revelion: 40 de morţi şi peste 100 de răniţi după un incendiu într-o staţiune de schi de lux Ziarul Financiar
17:15
Apple reduce producţia şi promovarea Vision Pro, primul său dispozitiv de realitate mixtă, marcând unul dintre rarele eşecuri ale gigantului tehnologic Ziarul Financiar
17:00
Incendiul din Elveţia a fost provocat de o petardă. „Cineva a aprins o petardă în interiorul localului, iar acestă petardă a aprins tavanul, provocând incendiul” Ziarul Financiar
17:00
Guvernul schimbă radical finanţarea medicilor de familie din 2026: Începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat medicilor de familie va fi direcţionat către plata per capita, în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat Ziarul Financiar
15:00
Calendarul sărbătorilor legale 2026: Câte zile libere mai au angajaţii din România până la sfârşitul anului. Când sunt următoarele zile libere pentru români Ziarul Financiar
15:00
Veşti bune pentru milioane de salariaţi: Angajaţii vor avea parte de o minivacanţă de patru zile Ziarul Financiar
13:45
Anul 2025 în 11 ştiri. Zi de zi, paginile albe devin pagini de informaţie, de întrebări, răspunsuri, de conţinut creat din dezbateri, din idei, din preocupări. Cu ce am rămas la final de 2025 din miile de ştiri bune scrise de colegii mei. Am ales 11, dar pot fi 100 sau 1.000 Ziarul Financiar
12:30
Schimbare istorică din 2026: Legendarul investitor Warren Buffett, ajuns la 95 de ani, a predat conducerea Berkshire Hathaway vicepreşedintelui Greg Abel, după 6 decenii petrecute la cârma gigantului de investiţii. Cine este protejatul discret al Oracolului din Omaha Ziarul Financiar
12:30
Inteligenţa artificială schimbă total piaţa muncii: Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt ameninţate în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile adoptă tot mai mult inteligenţa artificială şi accelerează închiderea sucursalelor Ziarul Financiar
12:15
Cele mai aşteptate listări din 2026 în SUA: SpaceX, fondat de Elon Musk, giganţii de inteligenţă artificială OpenAI şi Anthropic, şi Databricks, compania de analiză de date cofondată de doi profesori români, se pregătesc de listare anul acesta. ”Nu-mi amintesc o generaţie ca aceasta – companii private care ar figura printre cele mai mari capitalizări bursiere din lume” Ziarul Financiar
12:15
Tragedie în Elveţia în noaptea de Revelion: Zeci de morţi şi peste 100 de răniţi după un incendiu într-o staţiune de schi de lux Ziarul Financiar
12:00
Zi uriaşă pentru bulgari: Începând de la 1 ianuarie 2026, euro înlocuieşte oficial leva ca monedă naţională a Bulgariei, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Deşi integrarea europeană a Bulgariei este văzută de instituţii ca un pas către stabilitate economică, oamenii se tem să nu urmeze scumpiri majore. Vedeţi cum arată noile monede euro. FOTO Ziarul Financiar
09:15
Dobânzi mai mici, frici mai mari. Dacă scad dobânzile dai năvală sau eşti în continuare prudent? Ziarul Financiar
08:15
Anul 2025 în zece ştiri Ziarul Financiar
00:15
Ziarul Financiar vă urează LA MULŢI ANI! Să fiţi sănătoşi şi în 2026 să scriem împreună următoarea pagină din business-ul românesc! Vă mulţumim că aţi fost alături de noi şi vă dorim ca 2026 să fie un an profitabil şi cu decizii inspirate! Ziarul Financiar
00:15
2025 a adus un nou record al numărului de companii înregistrate de ucraineni în Polonia Ziarul Financiar
Numărul companiilor înregistrate în Polonia de cetăţeni ucraineni de la izbucnirea războiului în 2022 a înregistrat o creştere constantă. Ucrainenii reprezintă acum peste 10% din totalul afacerilor noi, iar impozitele pe care le plătesc contribuie la buget, notează Rzeczpospolita.
00:15
De ce 2026 ar putea fi un nou an dificil pentru comerţul mondial? Ziarul Financiar
Sistemul comercial global, care tocmai a avut parte de unul dintre cei mai transformaţionali ani din ultimul deceniu, intră într-un nou an care va aduce noi provocări la adresa stabilităţii şi creşterii sale, scrie Bloomberg.
00:15
Elon Musk îşi imaginează roboţi umanoizi peste tot. China ar putea fi prima care-i va transforma în realitate Ziarul Financiar
Miliardarul american Elon Musk a adus roboţii umanoizi în centrul atenţiei în 2025, însă Tesla nu a ajuns încă să-şi comercializeze robotul Optimus. În schimb, o serie întreagă de companii chineze ar putea lua faţa Tesla şi începe o creştere a producţiei de roboţi în 2026, în condiţiile în care Beijingul pune această tehnologiei în centrul planurilor sale strategice, notează CNBC.
00:15
Polonia îşi creşte producţia internă de rachete printr-un acord de 3,3 miliarde de euro cu Coreea de Sud Ziarul Financiar
Polonia şi Coreea de Sud au semnat un acord de 3,3 miliarde de euro pentru a produce în comun rachete pentru lansatorul HOMAR-K în Polonia pentru prima dată, relatează Euractiv.
00:15
Realizare fără precedent pentru Cehia în istoria sa modernă: La sfârşit de 2025, ţara a scăpat de dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti Ziarul Financiar
Cehia nu mai este dependentă de petrolul sau gazele ruseşti. Politologul Martin Jirusek a explicat pentru Czech Radio cum a fost acest lucru posibil, de ce este important şi care sunt noile riscuri ascunse în tranziţia energetică a Europei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Tesla cade de pe podium. Producătorii auto chinezi au ajuns la o cotă record de 12,8% din piaţa europeană a vehiculelor electrice în luna noiembrie. Tarifele vamale nu i-au oprit pe chinezi să livreze, mai mult, aceştia au absorbit aproape toate costurile adiţionale Ziarul Financiar
17:30
Masa de Revelion a românilor nu se schimbă, chiar şi cu inflaţia la 9,5%: salata de boeuf, testul suprem al gospodinelor, şi peştele, consumat pentru un an mai bun, deschid 2026 Ziarul Financiar
17:30
Criza globală a memoriilor provocată de cursa AI ameninţă pieţele de smartphone-uri şi PC-uri: preţurile ar putea creşte cu până la 8%, iar livrările să scadă cu aproape 9% în 2026 Ziarul Financiar
Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 şi care ameninţă să contracte pieţele de smartphone-uri şi PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.
17:00
Meta achiziţionează start-up-ul de inteligenţă artificială Manus, fondat de antreprenori chinezi, într-o tranzacţie estimată la peste 2 miliarde de dolari Ziarul Financiar
Meta a anunţat achiziţia Manus, start-up de inteligenţă artificială fondat de antreprenori chinezi şi relocat în Singapore, într-o tranzacţie evaluată de analiştii Bloomberg şi de The Wall Street Journal la peste 2 miliarde de dolari.
17:00
Preţurile cresc, la fel şi consumul. În pofida majorării preţurilor la cafea, cererea continuă să crească şi în vremuri dificile. Consumul per persoană a rămas stabil, dar sunt mai mulţi cei care aleg o cafea de specialitate pentru acasă Ziarul Financiar
Piaţa cafelei de specialitate din România îşi continuă trendul ascendent chiar şi în perioadele dificile din punct de vedere economic. Aşadar, oamenii consumă acest produs în pofida scumpirilor pe care le-a suferit şi în pofida faptului că puterea de cumpărare a scăzut.
17:00
OpenAI îşi plăteşte angajaţii mai bine decât orice start-up tech din istorie oferind în medie pachete de acţiuni de 1,5 milioane de dolari per angajat Ziarul Financiar
OpenAI oferă angajaţilor compensaţii mai mari decât orice start-up tehnologic din istoria recentă, potrivit datelor financiare prezentate investitorilor şi citate de The Wall Street Journal. Compania din spatele ChatGPT alocă în medie 1,5 milioane de dolari per angajat sub formă de compensaţii în acţiuni, pentru o echipă de aproximativ 4.000 de oameni.
