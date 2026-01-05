Ce va fi în 2026: dacă România a rezistat în 2025 din punct de vedere politic, economic şi de business, ar trebui ca noul an să fie mult mai bun, cu o revenire a puterii de cumpărare, cu noi investiţii private. Dar nu va fi un exces al creşterilor salariale. Principala problemă ar fi că economia nu are suficiente idei şi proiecte de investiţii la câţi bani sunt pe piaţă

