Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită
Antena Sport, 2 ianuarie 2026 22:10
Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a suferit prima înfrângere din acest sezon de Saudi Pro League. Formația superstarului lusitan a fost învinsă în deplasare de Al-Ahli, alt club de top din Golf. Al-Nassr, lider în campionat fără eșec până la această partidă, a cedat cu scorul de 3-2 în confruntarea cu echipa pentru care joacă […] The post Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită appeared first on Antena Sport.
Acum 5 minute
23:00
CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie…"
CFR Cluj are acum bani după ce Louis Munteanu a fost vândut, dar situația clubului rămâne complicată. Gruparea ardeleană are datorii față de salariile jucătorilor și există un termen până pe 15 ianuarie să fie lichidate, în caz contra clubul riscă excluderea din competițiile europene. Iuliu Mureșan a confirmat situația critică în care a ajuns
Acum o oră
22:10
Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: "A dansat la nunta lui până la 6 dimineața"
Puțină lume știe, dar pe Ilie Năstase îl leagă o prietenie de mai bine de 30 de ani cu Donald Trump. Mai mult, actualul președinte al Americii s-a aflat printre invitații de la nunta fostului mare tenismen cu Alexandra King. Donald Trump a petrecut toată noaptea la nunta lui Ilie Năstase. Povestea acelei nopți a
22:10
Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui "CR7", oprită
Acum 2 ore
21:40
21:30
CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, un alt jucător a părăsit echipa. Este vorba de Kurt Zouma. Potrivit lui Daniel Stanciu, Kurt Zouma a semnat rezilierea contractului cu gruparea ardelenană. "Da, am înțeles că a reziliat. Avea un salariu foarte mare", a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport. Fundașul Kurt
21:30
Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya
21:30
Jurnal Antena Sport | Patrice Cărăușan a spus "stop" carierei de medic și vrea să câștige Survivor
21:30
21:10
Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: “Va pleca într-un campionat puternic” # Antena Sport
Mario Tudose se bucură de oferte în perioada de iarnă. Dinamo și FCSB se bat pentru semnătura lui, iar pe adresa clubului a venit și o ofertă din Zona Golfului. Daniel Stanciu spune că nu se pune problema ca fundașul să ajungă în acea zonă, ba mai mult refuză plecarea lui la grupări din România.
Acum 4 ore
20:50
CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA
CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1. CFR va semna cu suedezul Alibek
20:30
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: "Odihnește-te în pace, frate!"
Prima victimă identificată în urma incendiului produs la localul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, este un tânăr de 17 ani, coleg de club cu nepotul lui Ion Țiriac. Federația Italiană de Golf a anunțat oficial decesul adolescentului, care se afla în local în noaptea de Revelion, atunci când a izbucnit tragicul incendiu. Anunțul a fost
20:30
"Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori". Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România
Andrei Prepeliță, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a oferit mai multe declarații la reunirea lotului formației sale. Tehnicianul de 40 de ani a vorbit printre altele și despre revenirea trupei sale pe stadionul din Slobozia care a fost în construcții în ultima perioadă. Unirea Slobozia nu a jucat "acasă" în niciun meci de până
20:00
Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto
Gil Vicente și Sporting Lisabona se întâlnesc astăzi în primul meci al etapei cu numărul 17 din Liga Portugal. Partida de pe Estadio Cidade de Barcelos reprezintă șansa "leilor" de a se apropia din nou provizoriu la două puncte de liderul FC Porto. Partida dintre Gil Vicente și Sporting va avea loc de la 20:45.
19:50
Atacantul Andrei Blejdea a decis să se retragă din fotbalul profesionist la doar 29 de ani! Vestea a dat-o chiar el, pe rețelele de socializare. Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Jiul Petroșani, formație aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a, însă cariera sa se afla de ceva timp pe un
19:30
"Vrei să mă demiți?". Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City
Pep Guardiola mai are un an și jumătate de contract cu Manchester City, însă zvonurile privind o posibilă despărțire a catalanului de formația din Premier League au început să apară. După cel mai recent meci disputat de "cetățeni", antrenorul de 54 de ani a vorbit pe seama acestui subiect și a oferit un răspuns savuros
19:10
Genoa nu mai cunoștea gustul succesului cu Marco Ottolini la conducere, iar Dan Șucu a fost nevoit să facă o serie de schimbări la echipă. Printre care și înlăturarea antrenorului Patrick Vieira, dar și a lui Marco Ottolini. Mutarea până la urmă s-a dovedit benefică! Marco Ottolini a ajuns la Juventus la doar două luni
Acum 6 ore
18:40
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea anunţă, vineri, transferul interului norvegian Emilie Arntzen, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Arntzen a semnat un conctract valabil în perioada 2026-2028 şi va veni de la Ikast Handbold. "Avem plăcerea de a anunţa un transfer de excepţie, al unei sportive care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai exact,
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
Louis Munteanu va deveni în curând jucătorul lui DC United în mod oficial, după ce americanii au decis să achite 7 milioane de dolari celor de la CFR Cluj în schimbul atacantului. Vârful și-a aflat și programul pe care îl va avea alături de noua sa echipă, iar primul meci în care va putea bifa
18:10
Gata, Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid. Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant, iar salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București. Fotbalistul va evolua pentru Rapid, sub formă de împrumut, până în vară. Un transfer definitiv se va discuta cu
18:10
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
Supercomputerul specialiștilor de la Opta a efectuat noi calcule odată cu începutul anului 2026, iar în analiza lor a apărut și predicția privind cine va cuceri titlul în Serie A. Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu care este lider în Italia, e cotată cu cele mai mari șanse de a se impune în lupta
17:40
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB
Situație incredibilă povestită de Antonio Burnaz, un fost junior al FCSB. El spune că a fost foarte aproape de un transfer la Monza, clubul familie lui Silvio Berlusconi, însă Gigi Becali nu a vrut să îl lase să plece. Ba mai mult, latifundiarul i-a pus și o clauză de reziliere de 10.000.000 de euro. Situația
17:40
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: "Mai jos de atât nu se poate"
Florin Tănase, cel mai bun marcator al FCSB-ului din acest sezon, a vorbit în cadrul unui interviu despre momentul care l-a încercat cel mai mult în anul care a trecut, 2025. Jucătorul a recunoscut că eșecul cu Metaloglobus din campionat i-au provocat cele mai grele zile după un rezultat negativ. FCSB nu a avut o
17:20
"Roma – Drăgușin, se poate face?". Analiza jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport cu ocazia mercato-ului
Numele lui Radu Drăgușin a început să apară din ce în ce mai mult în presa din Italia, după ce fundașul a început să fie asociat cu o revenire în Serie A. Recent, românul a apărut într-un articol al celor de la Gazzetta dello Sport, care și-au pus 10 întrebări pentru perioada de mercato de
17:10
Meme Stoica începe anul cu înțepături la CSA Steaua. Ce listă de dorințe are pentru 2026
Planuri mari de început de an pentru managerul FCS-ului. Meme Stoica vrea din nou ca echipa să câștige campionatul, iar lista de dorințe este lungă. Să vedem care sunt. Meme Stoica și-a fixat o listă de dorințe pentru anul 2026. Pe primul loc pe listă se află Supercupa României, ceea ce ar însemna ca FCSB
Acum 8 ore
16:50
Daniel Popa poate reveni în Liga 1. Salariile pe care le oferă cele două cluburi interesate
Daniel Popa este din septembrie liber de contract după despărțirea de turcii de la Genclebirligi, însă atacantul nu duce lipsă de oferte. Două formații din Liga 1, și anume Petrolul și Hermannstadt, sunt gata să îl aducă pe jucătorul de 30 de ani înapoi în România. Daniel Popa este în vizorul mai multor echipe în
16:30
Mijlocaşul central Andrei Pandele (22 de ani) a semnat cu Chindia Târgovişte, din Liga 2. Format de FCSB, Pandele a plecat de la campioana României în septembrie 2024 la FC Voluntari. "Bine ai venit, Andrei Pandele! Ne bucurăm să anunţăm primul transfer din 2026. Andrei Pandele a semnat un contract pentru 2 ani şi jumătate
16:00
Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului!
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul. El se afla în Elveţia pentru a petrece câteva zile de vacanţă înainte de reluarea antrenamentelor cu clubul său. Tahirys
15:30
Horațiu Moldovan, pe lista echipei care i-a făcut viață grea Barcelonei în Champions League
Horațiu Moldovan este decis să nu rămână la Real Oviedo și din această iarnă, iar portarul român ia în calcul mai multe opțiuni, una dintre ele fiind cu adevărat surprinzătoare. Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, „tricolorul" este pe lista unei echipe din UEFA Champions League, care i-a făcut viață grea campioanei din La Liga.
15:30
"I-au pus sabia la gât soției mele" Dănuţ Lupu, dezvăluire şocantă din perioada în care juca la Rapid!
Dănuţ Lupu (58 de ani) a făcut o dezvălu
Acum 12 ore
14:50
După ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! # Antena Sport
Dinamo lucrează intens în această perioadă pentru a îmbunătăţi lotul formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani). Sursele AntenaSport ne-au dezvăluit că alb-roşiii se luptă cu CFR Cluj pentru a-l transfera pe Anderson Ceara (26 de ani), jucătorul lui Csikszereda. Dinamo se luptă cu CFR Cluj pentru Anderson Ceara Potrivit informaţiilor pe care le […] The post După ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! appeared first on Antena Sport.
14:30
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport # Antena Sport
Universitatea Craiova își va desfășura cantonamentul de iarnă în Antalya, iar delegația oltenilor a decolat vineri din România. La aeroport nu au fost prezenți 10 jucători, Filipe Coelho și ceilalți reprezentanți ai staff-ului tehnic. Acolo, liderul din Liga 1 va da piept cu VfB Stuttgart și Konyaspor, formație unde este legitimat în prezent Marius Ștefănescu, […] The post Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport appeared first on Antena Sport.
14:20
Transferul lui Valentin Ţicu (25 de ani) la Dinamo a fost încheiat! Potrivit surselor AntenaSport, fostul fundaş stânga al Petrolului a semnat cu Dinamo. Transferul urmează să fie anunţat oficial de către clubul din Ştefan cel Mare. Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo! În urmă cu un an şi jumătate Valentin Ţicu a suferit o […] The post E gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! appeared first on Antena Sport.
14:10
Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid! # Antena Sport
Andre Clovis (28 de ani), atacant brazilian care evoluează la formaţia portugheză Academico Viseu, se află pe lista de transferuri a Rapidului. Atacantul brazilian are cifre fabuloase în acest sezon: 16 goluri în 19 meciuri în toate competiţiile! A înscris 12 goluri în 16 meciuri în liga a doua portugheză şi a marcat 3 goluri […] The post Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid! appeared first on Antena Sport.
13:30
Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat” # Antena Sport
Florentin Petre ocupă din vara anului 2024 funcția de antrenor secund la Dinamo București, după o perioadă în care a încercat mai multe experiențe din postura de antrenor principal. Legenda „câinilor” a povestit în ultimii ani despre gravele probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap și care l-au adus în pragul morții. […] The post Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat” appeared first on Antena Sport.
13:20
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor # Antena Sport
Lamine Yamal, vedeta FC Barcelona, nu s-a antrenat joi, cu două zile înainte de primul meci al anului 2026 împotriva Espanol Barcelona, în La Liga. O altă sesiune este programată pentru vineri şi va determina dacă va fi apt pentru meciul de sâmbătă. Joi, atacantul nu a participat la antrenamentul programat la ora 18:00, cu […] The post Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor appeared first on Antena Sport.
12:40
Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo # Antena Sport
Andres Dumitrescu a revenit din această iarnă la Slavia Praga, după un împrumut eșuat la Sigma Olomouc. Fotbalistul care a jucat în Liga 1 pentru Sepsi OSK este tentat de o revenire în România, fiind în contact cu mai multe cluburi. Deși se vehicula un posibil transfer al acestuia la Dinamo, mutarea pare să fi […] The post Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo appeared first on Antena Sport.
12:30
Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător # Antena Sport
În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic. „Aceste rânduri îmi frâng inima, […] The post Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător appeared first on Antena Sport.
12:20
Raul Gonzalez este unul dintre jucătorii legendari ai celor de la Real Madrid, cel mai important jucător al „los blancos” înainte de era lui Cristiano Ronaldo. Fostul mare atacant spaniol a vorbit despre influența legendelor alături de care a jucat pentru formația din capitala Spaniei și i-a comparat pe aceștia cu Lionel Messi. Lionel Messi, […] The post Legenda celor de la Real Madrid surprinde: „Messi este cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
12:20
Victor Piţurcă, şocat de ce a putut să păţească o echipă românească ce se luptă la titlu: “Incredibil, horror” # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), la rândul lui fost antrenor al Universităţii Craiova, s-a declarat şocat de ce a putut păţi formaţia antrenată de Filipe Coelho. Craiova a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena, după ce a condus cu 2-0 şi a ratat dramatic primăvara europeană. În minutul 90+7 Craiova […] The post Victor Piţurcă, şocat de ce a putut să păţească o echipă românească ce se luptă la titlu: “Incredibil, horror” appeared first on Antena Sport.
11:50
Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi! # Antena Sport
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane. Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa […] The post Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi! appeared first on Antena Sport.
11:40
Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american # Antena Sport
Organizatorii Australian Open au luat o decizie istorică, după ce i-au acordat un wild-card americanei Venus Williams. Sportiva în vârstă de 45 de ani va fi prezentă pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului 2026. Ea a primit un wild-card și pentru turneul de la Auckland din Noua Zeelandă. Venus va […] The post Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american appeared first on Antena Sport.
11:10
Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: “Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?” # Antena Sport
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat că Denis Alibec, care va împlini pe 5 ianuarie 35 de ani, are uşa deschisă la echipa constănţeană. Viitorul lui Alibec este incert. Recent Gigi Becali dezvăluia că a fost întrebat de Mihai Stoica ce decizie să ia în privinţa atacantului, dacă acesta va merge în […] The post Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: “Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?” appeared first on Antena Sport.
10:40
Retras din fotbalul profesionist acum aproape doi ani, Dani Alves rămâne aproape de fenomen. Fostul mare internațional brazilian și-a rezolvat problemele cu justiția și a revenit la prima sa dragoste. Acesta a devenit coproprietar la un club de fotbal din Portugalia și are planuri mari pentru viitorul echipei, având un plan bine structurat pe termen […] The post Dani Alves a revenit în fotbal! Brazilianul a preluat un club portughez appeared first on Antena Sport.
10:30
Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit averea uriaşă pe care o are. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) primeşte 3 pensii de la statul român. Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele […] The post Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” appeared first on Antena Sport.
10:20
Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus # Antena Sport
Poliția din Italia a realizat o captură impresionantă zilele acestea, implicând nu mai puțin de nouă kilograme de cocaină, valoarea totală fiind de aproape un milion de euro. Traficanții au fost prinși în flagrant de polițiști, în momentul în care voiau să facă o tranzacție. Ce este și mai incredibil este felul în care drogurile […] The post Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
09:40
Marius Ștefănescu are zilele numărate la Konyaspor, echipă unde oricum nu reușise să evolueze mult, după plecarea de la campioana României. Extrema a primit vestea din partea antrenorului, care i-a transmis că este liber să își caute echipe, nemaiavând nevoie de serviciile sale, în ciuda faptului că mai are contract doi ani și jumătate. Marius […] The post Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului appeared first on Antena Sport.
09:30
Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate # Antena Sport
Dan Șucu se implică puternic în transferuri la Rapid și este decis să investească pentru ca gruparea giuleșteană să câștige titlul. După ce s-a vorbit de venirea lui Daniel Paraschiv, gruparea alb-vișinie are acum pe listă un atacant cotat la două milioane de euro. Este vorba despre Andre Clovis, vârf care evoluează în liga a […] The post Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate appeared first on Antena Sport.
09:30
Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1 # Antena Sport
09:20
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului # Antena Sport
Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare. Şoferul, care a fost uşor rănit, „se află în prezent în arest preventiv în legătură cu accidentul lui Anthony Joshua”, a declarat Oluseyi Babaseyi, de la poliţia statului […] The post Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului appeared first on Antena Sport.
09:10
Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game # Antena Sport
Gabriela Ruse a adus prima victorie pentru tenisul feminin românesc pe anul 2026, după ce s-a impus fără emoții în prima rundă a calificărilor pe tabloul principal la Brisbane. Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, sportiva din România a reușit o victorie clară în fața Alaniei Subasic, jucătoarea din Australia, ocupantă a locului 537 […] The post Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game appeared first on Antena Sport.
