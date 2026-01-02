Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto

22:10

Kolawole Omoboriowo, un prieten al lui Anthony Joshua, a acordat câteva declarații legate de accidentul în care boxerul și-a pierdut doi prieteni, care erau și membri în staff-ul său. Acesta este de părere că starea în care se va afla sportivul britanic în următoarea perioadă poate fi îngrijorătoare, ținând cont de cele două decese. Anthony […]