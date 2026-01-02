Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: “A dansat la nunta lui până la 6 dimineața”

09:30

Dan Șucu se implică puternic în transferuri la Rapid și este decis să investească pentru ca gruparea giuleșteană să câștige titlul. După ce s-a vorbit de venirea lui Daniel Paraschiv, gruparea alb-vișinie are acum pe listă un atacant cotat la două milioane de euro. Este vorba despre Andre Clovis, vârf care evoluează în liga a […] The post Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate appeared first on Antena Sport.