Ilie Dumitrescu revine în fotbal: „Mă alătur unui nou proiect!”

Generalul american Ben Hodges afirmă că Rusia nu poate susține războiul din Ucraina mai mult de sfârșitul lui 2026. El critică strategia de negociere a lui Donald Trump și subliniază că Ucraina nu va ceda teritorii. Hodges avertizează că economiile și sprijinul Occidentului sunt esențiale pentru victoria Ucrainei.