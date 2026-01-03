Ilie Dumitrescu: Verdict după transferul lui Louis Munteanu, Varga vrea mai mult

17:30

Dmitri Kuleba, fostul șef al diplomației ucrainene, estimează că șansele ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero. Potrivit lui, un armistițiu până la sfârșitul iernii este imposibil, iar finalul conflictului depinde de acceptarea de către Putin a imposibilității de a recuceri Ucraina. Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al … Articolul Dmitri Kuleba: Războiul nu se va încheia până în 2026, șanse „zero” apare prima dată în Main News.